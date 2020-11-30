Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов
Отсрочка и снижение размера штрафов объясняются карантином, введенным для граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об отсрочке введения регистраторов расчетных операций (РРО). Также предлагается снизить штрафы и отменить возмещение покупателям за жалобу. Соответствующий законопроект №4439 зарегистрирован в парламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Законопроектом предлагается:
- отсрочить с 1 апреля 2021 года до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц - предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой групп.
- отменить механизм компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушениях порядка проведения расчетных операций части суммы штрафов;
- отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (ПРО);
- продлить на год (до 1 января 2022 года) применение пониженных размеров штрафов за нарушение отдельных требований закона об использовании программных регистраторов расчетных операций
- ввести понятие "дистанционные услуги" и предусмотреть неприменение РРО (ПРО) во время оказания дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, из-за введения карантинных ограничений для борьбы с COVID-19 возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений законов о внедрении РРО.
Топ комментарии
+25 Bigukrman я
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+16 Solomon #418722
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+15 Дмитро Черних #470343
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Депутатам и чиновникам,будете закрывать бизнес- сидите сами без зарплаты
Знаю, як купувати фіктивні надходження.
Знаю, як дробити і занижувати оборот.
Знаю, як переводити через ФОП.
Знаю, як платити ЗП в конверті.
Далі текст мовою оригіналу
Знаю, как делать морду кирпичом и кричать про ущемление прав предпринимателей, а самому работая на миллионом ФОП с 200 гривен единого налога оборачивать в 10 раз больше.
Поэтому.
Позвольте мне вам кое-что сказать.
Мы хотим цветущую Украину.
Мы хотим высокие зарплаты у врачей.
Мы хотим не брать деньги у МВФ.
Но мы не хотим даже минимально платить налоги.
Ввозить импорт в белую - ой б*я.
Платить честно налоги по кассе - ой б*я.
Регистрировать наемных работников - ой б*я.
И коронавирус здесь ни при чем.
Скажите мне.
Какая проблема поставить кассовый аппарат и честно бить кассу?
Нет проблем, если только вы не обманываете государство.
Я скажу как есть.
Одни тащат контрабанду через границу и платят взятки вместо налогов.
Вторые эту контрабанду без кассы и чеков валом продают на точках и при необходимости завтра показать приходы по фискальной кассе - уср*тся.
Третьи осознают, что поставь у них с 01.01.2020 фискальную кассу, их годовой оборот последних лет - это будет один месяц их работы. И уже со второго квартала они перейдут на другую группу.
Свежий пример.
Сегодня, я заехал в небольшой магазин освещения:
- Вот этот светильник я хочу купить?
- Этого сейчас нет в наличии. Это Польша. Надо ждать.
- Сколько ждать?
- Ох. Ну раньше была одна неделя от предоплаты, а теперь даже не знаю. Уже вторую неделю бусы стоят, не могут границу проехать.
- А это что контрабас?
- А что по цене не видно? Такой с налогами будет в полтора раза дороже.
На прошлой неделе аналогичный текст мне выдала моя знакомая, которая возмущаясь нищетой в Украине, а сама системно через Черновцы тащит контрабанду турецкого постельного белья для продажи на рынках.
А мой друг, валяющийся сейчас в инфекционном отделении больницы, пишет возмущённые посты, что в стране нет бесплатной Медицины. Но сам возит корейскую косметику в свои магазинчики, дробя инвойсы на десятки посылок до 100 евро.
Давайте так.
Если вы честно завозить товар, имеете легальный белый приход и раньше били по кассе оборот честно - то ваша группа, ваши налоги и ваш оборот совпадут.
Знаете, есть разница.
Минимизировать или тупо не платить.
Да, каждая власть у нас г*вно
Но дело в том, что и мы все в большинстве своём такое же унылое г*вно.
Запомните.
Не начнём хотя бы в чем-то жить по правилам и хоть минимально платить налоги - так и останемся в этом г*вне.https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/drug-lezhit-v-likarni-i-hoche-bezkoshtovnu-meditsinu-a-sam-ne-platit-podatki-tak-ne-buvae.htm
ты уже не один раз постил это со своми кассами учетом и идеями канибалов-андрофагов ,зачем повторяешься ?
Во всем мире микробизнес и самозанятые не платят налогов! А у нас платят! https://www.youtube.com/watch?v=moqrOwzXchU&lc=z23vjtgohwrsyhpl5acdp43bn1t2fqwg0uvq2bgfjztw03c010c Послушай умного человека которьый работал в США предпринимателем сколько имел касс и кому и сколько платил , у него есть все подробно очень описано, но не в этом ролике
Чорнороби ресторанних кар*єрів ...
І є ж пустоголові які їм вірять.
Опять игры. Никто, кромне олигархов от этого не выиграет. Гетманцева давно пора увальнять к монаху....
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
короче зелин пытается развести народ как обычно
1. Финансовый
2. Конституционный.
3. Гуманитарный.
И одна причина всех трех кризисов - ЗеОманский клоун !!