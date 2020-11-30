Апелляция на решение суда по книге о Стусе: издательство ждет назначения даты заседания

Издательство Vivat ожидает назначения даты рассмотрения апелляции на решение Дарницкого суда о том, что из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" нужно удалить информацию о тогдашнем адвокате Стуса, а ныне народного депутата от "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке.

Об этом сообщили в издательстве изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Мы подали апелляцию во вторник 24 ноября. Мы не знаем даты рассмотрения, нас еще не предупредили. Мы ожидаем, когда будет назначено судебное заседание, но пока не было информации", - сообщили в Vivat.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".