РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5288 посетителей онлайн
Новости
724 8

Апелляция на решение суда по книге о Стусе: издательство ждет назначения даты заседания

Апелляция на решение суда по книге о Стусе: издательство ждет назначения даты заседания

Издательство Vivat ожидает назначения даты рассмотрения апелляции на решение Дарницкого суда о том, что из книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" нужно удалить информацию о тогдашнем адвокате Стуса, а ныне народного депутата от "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке.

Об этом сообщили в издательстве изданию "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

"Мы подали апелляцию во вторник 24 ноября. Мы не знаем даты рассмотрения, нас еще не предупредили. Мы ожидаем, когда будет назначено судебное заседание, но пока не было информации", - сообщили в Vivat.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Получил новый тираж книги о Стусе. Отправляю его в библиотеки по всей Украине, - Ткаченко. ФОТО

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Проект "Без цензуры": Почему Медведчук боится Стуса? Полный разбор. ВИДЕО

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

Автор: 

Медведчук (1788) Стус (94) издевательство (147)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
книгу не встигають друкувати-все розкупаться швидко-гарна реклама від зрадника медведчука- заборонити читати книгу українцям цей прихвостень кремля не в змозі заборонити-
показать весь комментарий
30.11.2020 15:46 Ответить
благодаря Кащею ее уже все прочитали. 💘
показать весь комментарий
30.11.2020 15:57 Ответить
Я утром написала нежно КАЩЕЙЧИК, а Вы по мужски сразу Кащей 😀😀😀

хороша кличка
показать весь комментарий
30.11.2020 16:24 Ответить
Пришла к выводу, что надо бы написать и про другие подвиги Медвечука. Так мы можем вернуть славу читающей нации. Писать есть о чем, на песе кацабском много крови и грязи....
показать весь комментарий
30.11.2020 15:57 Ответить
Начните с периода Закарпатья ( вся область в его руках , контрабанда тоже , а брат контролирует львовскую таможню ) 😀😀😀
показать весь комментарий
30.11.2020 16:22 Ответить
Глава первая.....
показать весь комментарий
30.11.2020 17:29 Ответить
Про інші його подвиги вже давно написана книга Дмитра Чобота "Нарцис". І так, вона є у відкритому доступі в інтернеті!
показать весь комментарий
30.11.2020 20:13 Ответить
Обовязково куплю книгу
показать весь комментарий
30.11.2020 15:59 Ответить
 
 