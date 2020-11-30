В Киеве полиция за выходные составила более 400 админпротоколов за нарушение карантина

Сотрудники Национальной полиции в Киеве в течение последних выходных составили 406 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Киева.

Отмечается, что за выходные проверено 1 510 учреждений хозяйственной деятельности: развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.

По результатам этих проверок на должностных лиц составлено 198 админпротоколов по ч.1 ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 000 грн.

Также отмечается, что полицейские проверяли граждан на предмет ношения средств индивидуальной защиты. Так, за нарушение требований ч.2 ст.44-3 КУоАП составлено еще 208 административных протоколов, предусматривает штраф от 170 до 255 грн.

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