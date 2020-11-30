В Киеве полиция за выходные составила более 400 админпротоколов за нарушение карантина
Сотрудники Национальной полиции в Киеве в течение последних выходных составили 406 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции Киева.
Отмечается, что за выходные проверено 1 510 учреждений хозяйственной деятельности: развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.
По результатам этих проверок на должностных лиц составлено 198 админпротоколов по ч.1 ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 000 грн.
Также отмечается, что полицейские проверяли граждан на предмет ношения средств индивидуальной защиты. Так, за нарушение требований ч.2 ст.44-3 КУоАП составлено еще 208 административных протоколов, предусматривает штраф от 170 до 255 грн.
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А вот вам реальный случай. Подъезжают мусора с титушками Кличка под клуб и ждут, пока туда зайдут люди. Т.е. заранее зная о планирующемся нарушении они не пытаются его предотвратить, не заботятся о здоровье граждан, а ждут, когда смогут показать свою власть. Затем врываются внутрь выломав двери, с автоматами, запрещая снимать. (Как вариант, такое тоже было, проковыривают в двери отверстие и пускают в помещение с людьми перцовый газ.) При этом ещё пятница, до полночи есть время, но им пофиг - кладут мордой в пол и выписывают штрафы за нарушение карантина выходного дня. Затем мусора из наркоконтроля разбрасывают пустые слип пакетики на пол и фоткают для отчета. Но и это не все! В конце спектакля они заново типа подьезжают к клубу и снимают это на видео для журналистов.
Не будьте наивными! Полиция опять стала мусарней, а на вас и ваше здоровье им насрать! Их интересуют только свои собственные интересы.