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Новости Агрессия России против Украины
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НАТО пригласило Украину на заседание по безопасности в Черном море, - Столтенберг

НАТО пригласило Украину на заседание по безопасности в Черном море, - Столтенберг

Министры иностранных дел Украины и Грузии примут участие в онлайн-заседании НАТО, которое пройдет 2 декабря. Будут говорить о проблемах с безопасностью в регионе Черного моря.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как подчеркнул Столтенберг, для НАТО регион Черного моря является стратегически важным.

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"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, которых мы высоко ценим в Черноморском регионе - Украиной и Грузией", - отметил генсек НАТО.

Автор: 

НАТО (9934) Черное море (1472) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+7
Чергове загострення параноїдальної шизофреніі в москалів гарантовано !!)))
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30.11.2020 16:42
+4
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30.11.2020 16:40
+4
Дякуємо, та їхати нікому. Чи хомчак-іловайський, чи таран-стаття 111. Та вони зайняті руйнуванням армії і їм не до НАТО. Фсбшному дерьмаку, тим паче. Він країною керує, чи то знищує. Фсбшних шісток на посади призначає.
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30.11.2020 16:56
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30.11.2020 16:40 Ответить
"НАТО пригласило"..................... прикольно
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30.11.2020 16:40 Ответить
нато -это она,организейшн,значит пригласила
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30.11.2020 16:43 Ответить
Це москальською блок ,а англійською -організейшн !!!)))
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30.11.2020 17:11 Ответить
Чергове загострення параноїдальної шизофреніі в москалів гарантовано !!)))
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30.11.2020 16:42 Ответить
Спасибо что не забыли пригласить,так приятно.
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30.11.2020 16:45 Ответить
Йенс! с чорным пока всё норм, давайте лучше в азовском море - там кацапами за версту смердит, заодно и арку под мостом проверим на крепость.....
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30.11.2020 16:45 Ответить
Последний выносит "бычки" и расставляет стулья.
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30.11.2020 16:49 Ответить
Ну и славненько........
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30.11.2020 16:50 Ответить
Дякуємо, та їхати нікому. Чи хомчак-іловайський, чи таран-стаття 111. Та вони зайняті руйнуванням армії і їм не до НАТО. Фсбшному дерьмаку, тим паче. Він країною керує, чи то знищує. Фсбшних шісток на посади призначає.
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30.11.2020 16:56 Ответить
Їхати не треба,це он-лайн !!)))
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30.11.2020 17:10 Ответить
А какаяразніца? Ніколи, та й фсьо.
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30.11.2020 17:19 Ответить
Відєб....ся,не заважайте красти !!)))
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30.11.2020 17:23 Ответить
Зе иуды приболевшими прикинутся ! У них другие цели и задачи ! Вспомните слив операции"вагнеровцев" , освобождение настоящими патриотами из СБУ пленных в застенках террористов
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30.11.2020 18:43 Ответить
дякуемо!
НАТО запросило Україну на засідання з безпеки в Чорному морі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 2991
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01.12.2020 01:26 Ответить
 
 