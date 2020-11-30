НАТО пригласило Украину на заседание по безопасности в Черном море, - Столтенберг
Министры иностранных дел Украины и Грузии примут участие в онлайн-заседании НАТО, которое пройдет 2 декабря. Будут говорить о проблемах с безопасностью в регионе Черного моря.
Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как подчеркнул Столтенберг, для НАТО регион Черного моря является стратегически важным.
"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, которых мы высоко ценим в Черноморском регионе - Украиной и Грузией", - отметил генсек НАТО.
Топ комментарии
+7 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий30.11.2020 16:42
+4 Огусто
показать весь комментарий30.11.2020 16:40
+4 Чайка Київ
показать весь комментарий30.11.2020 16:56
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Огусто
показать весь комментарий30.11.2020 16:40 Ответить Мне нравится 4
Богдан Сташковский
показать весь комментарий30.11.2020 16:40 Ответить Мне нравится 1
Гыг с Вами
показать весь комментарий30.11.2020 16:43 Ответить Мне нравится 0
✘
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий30.11.2020 17:11 Ответить Мне нравится 3
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий30.11.2020 16:42 Ответить Мне нравится 7
темний лорд
показать весь комментарий30.11.2020 16:45 Ответить Мне нравится 1
Артм Воронцов
показать весь комментарий30.11.2020 16:45 Ответить Мне нравится 1
Александр Иовица #470862
показать весь комментарий30.11.2020 16:49 Ответить Мне нравится 0
ingrid
показать весь комментарий30.11.2020 16:50 Ответить Мне нравится 3
Чайка Київ
показать весь комментарий30.11.2020 16:56 Ответить Мне нравится 4
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий30.11.2020 17:10 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий30.11.2020 17:19 Ответить Мне нравится 1
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий30.11.2020 17:23 Ответить Мне нравится 1
✘
Vika Lysenko
показать весь комментарий30.11.2020 18:43 Ответить Мне нравится 1
alex lagun
показать весь комментарий01.12.2020 01:26 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль