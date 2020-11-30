НАТО пригласило Украину на заседание по безопасности в Черном море, - Столтенберг

Министры иностранных дел Украины и Грузии примут участие в онлайн-заседании НАТО, которое пройдет 2 декабря. Будут говорить о проблемах с безопасностью в регионе Черного моря.

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как подчеркнул Столтенберг, для НАТО регион Черного моря является стратегически важным.

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"Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, которых мы высоко ценим в Черноморском регионе - Украиной и Грузией", - отметил генсек НАТО.