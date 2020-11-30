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Фермеры просят Раду принять закон № 3656 о снижении НДС для продукции АПК

Фермеры просят Раду принять закон № 3656 о снижении НДС для продукции АПК

Аграрии призывают Верховную Раду принять законопроект № 3656 о снижении до 14% ставки НДС на продукцию АПК. Это решение поможет украинским сельхозпроизводителям не только пережить нынешний кризис, но и нарастить производство.

"Радует то, что закон уже проголосовали в первом чтении. Но сейчас поползли слухи, что некоторые нардепы хотят помешать его принятию. Очень хочется верить, что НДС все же снизят. Это будет хорошим подспорьем для многих мелких и средних аграрных хозяйств", - говорит владелец небольшой семейной фермеры в Полтавской области Сергей Мельник.

При этом снижение ставки НДС на продукцию АПК, которая не является продуктом конечного потребления, не приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет, отмечает управляющий агрофирмы в Запорожской области Евгений Гуцало.

"Мы занимаемся переработкой. Снижение НДС снизит наши затраты на закупку сырья. Мы сможем вложить их в модернизацию и нарастить объем производства. А с готовой продукции государство получить уже свои 20% НДС. Выгода для всех очевидна. Если Рада этот закон примет, она покажет свою обеспокоенность судьбой украинских аграриев", - говорит он.

Кроме того, как отмечает владелица сельхозпредприятия в Одесской области Наталья Иваненко, снижение НДС заставит многих недобросовестный аграриев выйти из тени.

"Многие фермеры до сих пор работают в "черную". Иногда просто потому, что так они привыкли и не доверяют государству. Если НДС снизят, им не будет смысла прятаться. Бюджет от этого только выиграет", - говорит она.

Как известно, инициаторами законопроекта № 3656 выступили народные депутаты из различных фракций и групп. Аграрии надеются, что такой всеобщий консенсус обеспечит принятие важного для отечественного АПК законопроекта.

Автор: 

аграрии (270) НДС (419)


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И суммарный доход Бюджета от НДС станет: минус миллиард?
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30.11.2020 16:45 Ответить
ні, краще хай зовсім його відмінять, бо на поверненні того ПДВ курви-експортери мають супернадмірні прибутки
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30.11.2020 16:51 Ответить
Вы в сознании? ВСЕ? Все понимают шо Украина всегда БЫЛА пшеничной корзиной Европы? Не поняли? Ну и идиоты.....
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30.11.2020 17:12 Ответить
Снижение ндс до 11-12 % практически полностью уничтожит теневой сектор экономики и на 30-40% увеличит бюджетные поступления от этого налога. Но это не выгодно коррупционной власти. С чего они тогда харчеватья будут?
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30.11.2020 19:32 Ответить
 
 