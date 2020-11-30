Санкции в отношении белорусских нефтепродуктов и удобрений помогут сломать режим Лукашенко, - руководитель портала Хартыя'97

Наибольшей помощью белорусскому народу со стороны Украины и стран Запада сейчас был бы временный отказ от произведенных на предприятиях Беларуси нефтепродуктов и удобрений, а также выдворение дипломатов Лукашенко.

По сообщению УНИАН, об этом руководитель оппозиционного белорусского портала "Хартыя'97" Наталья Радина заявила в эфире Еспресо.TV.

"Мы сегодня должны требовать серьезных экономических и финансовых санкций против режима Лукашенко. И здесь я бы хотела призвать и власть Украины, чтобы она присоединилась к этим экономическим санкциям. Прежде всего речь идет о закупках в Беларуси нефтепродуктов. Я знаю, что большая часть бензина, дизеля в Украине – белорусского происхождения", - отметила она.

С аналогичным призывом Радина обратилась к странам Запада. "Мы призываем сегодня Евросоюз, США ввести эти санкции против фашистского режима в Беларуси", - сказала оппозиционерка.

"Это и запрет на поставки нефтепродуктов, и калийных удобрений, и отключение финансовой системы Беларуси от системы SWIFT, и введение санкций против предприятий, где сегодня нарушается право работников на забастовку. Это и выдворение белорусских дипломатов", - детализировала Радина.

"Это то, что может сегодня очень сильно помочь нам, белорусскому народу. Украина – страна двух революций. Вы прекрасно понимаете, насколько важна солидарность. Я знаю, что украинский народ, украинская власть апеллировала к этой солидарности после Евромайдана и после Оранжевой революции. А сегодня белорусы в точно такой же ситуации", - подчеркнула Наталья Радина.

Согласно данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-октябре 2020 года импортировала нефтепродуктов на 2,77 млрд долл., при этом импорт нефтепродуктов из Беларуси составил 963,3 млн долл. (или 34,7% от всего объема импорта нефтепродуктов в Украину).

Украина также является одним из главных потребителей произведенных в Беларуси минеральных удобрений. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, по итогам 8 месяцев 2020 года Украина стала крупнейшим покупателем белорусских NPK/NP удобрений в мире. Объемы экспорта белорусских NPK удобрений в 2020 году выросли на 8,2% до 690,7 тыс. тонн на сумму 208,4 млн долл. США. Большая часть – 386,1 тыс. тонн (56%) – было закуплено Украиной. NP-удобрений всего экспортировано на 15,2 млн долл. США в объеме 59,7 тыс. тонн, из которых Украиной было закуплено 57,7 тыс. тонн (96,6%).