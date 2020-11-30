РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10276 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 390 36

Предприниматели смогут получить помощь уже со следующей недели, - "слуга народа" Корниенко

Предприниматели смогут получить помощь уже со следующей недели, -

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, для этого парламент должен принять пакет из трех президентских законопроектов для поддержки бизнеса.

"Надеюсь, что уже завтра мы внесем законопроекты в повестку дня сессии. Уместно было бы за них проголосовать за них уже на этой неделе - например, в пятницу. С тем, чтобы до понедельника президент вместе с председателем Верховной Рады их подписали. Тогда со следующей недели сможем начать оказывать помощь предпринимателям и другим категориям граждан. Многие уже на нее заждались", - отметил Корниенко.

По его словам, важно, чтобы программы поддержки для украинцев заработали до вероятного усиления карантинных ограничений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин введет локдаун с 23 декабря по 15 января, - СМИ

Автор: 

карантин (16729) предприниматели (1234) Корниенко (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
предприниматели - это ахметов, пинчук, коломойский, боголюбов, гереги, новинский, ярославский, косюк, жеваго, тигипко, хорошковский, хомутинник, фирташ, суркисы, кауфман... кого-то ж точно забыл))))))
показать весь комментарий
30.11.2020 17:26
+6
помосчь будєт прєдоставлєна білєтамі на шоу Кв95

пєрвий транш 22 дєкабря

показать весь комментарий
30.11.2020 17:37
+5
За ним просил не занимать
показать весь комментарий
30.11.2020 17:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свои 8 я зеле на похороны жертвую.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:17 Ответить
Вы читали кто может получить? Я точно в пролёте!
показать весь комментарий
30.11.2020 17:26 Ответить
На этой неделе никакие результирующие заседания по бюджету невозможны. Большинство "депутатов" занято вырыванием кусков бюджета под личные (корпоративные) нужды. Денег на всех не хватает, потому любые попытки проголосовать обречены.

Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:19 Ответить
Расслабьтесь. И будет лучше(для вас же), если забудете про эти 8К. Будет меньше разочарований.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:20 Ответить
мля,никак не пойму,каким боком председатель маопартии к грошам государства?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:24 Ответить
Вони всі презЕденти, як і обіцяли наріду перед виборами.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:30 Ответить
але ж президент за констітуцією теж не має дотику до розподілення грошей (до виконавчої влади)
показать весь комментарий
30.11.2020 17:46 Ответить
По графіку його черга бути в ролі глашатая, все згідно сценарія і відведених ролей.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:59 Ответить
Кто крайний? Буду за вами.
показать весь комментарий
30.11.2020 17:24 Ответить
предприниматели - это ахметов, пинчук, коломойский, боголюбов, гереги, новинский, ярославский, косюк, жеваго, тигипко, хорошковский, хомутинник, фирташ, суркисы, кауфман... кого-то ж точно забыл))))))
показать весь комментарий
30.11.2020 17:26 Ответить
Не чіпайте їх! Це жертви режиму Порошенка! Вони потребують підтримки.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:10 Ответить
та це жертви не тільки режиму Порошенко, ще з часів кучми їх підтримували і їм жертвували мабуть усі українці...
показать весь комментарий
30.11.2020 18:19 Ответить
Блін з тим новим дизайном, знов жму не там дек треба! Хотів зазначити, що ці "жертви" при всіх режимах звикли жерти як не в себе.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:28 Ответить
а я перед тим як відповісти спочатку відправляю у спам... лякаюсь... витягую зі спаму і тільки тоді починаю пригадувати що саме хотів сказати ))))
показать весь комментарий
30.11.2020 18:33 Ответить
Та таке щойно і трапилось. При чому вже не вперше, прийшлося вибачатися за такі випадкові спами. Буду більш уважним.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:53 Ответить
Засуньте себе в жопу ваши 8 штук это помощь? Это компенсация такая что месяц как минимум будут сидеть без работы, Это половина зп месячной обычного сотрудника, лучше уж вообще ничего не давали так как это насмешка просто
показать весь комментарий
30.11.2020 17:26 Ответить
Не нервничайте, там такие условия что получить смогут только сотрудники аппарата президента и ВР! Ну еще их жены, дети и другие "одаренные" пизнесмены!
показать весь комментарий
30.11.2020 17:29 Ответить
а еще отсюда надо будет заплатить налоги, потому как пока никто ничего не отменил!
показать весь комментарий
30.11.2020 17:33 Ответить
бабломойский первый в очереди
показать весь комментарий
30.11.2020 17:29 Ответить
За ним просил не занимать
показать весь комментарий
30.11.2020 17:31 Ответить
Мало того,что живут на спекуляции, но ещё и помощь им подавай. А электрик со слесарем когда помощь получит?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:29 Ответить
Так и ты скотина живи, кто тебе не дает?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:30 Ответить
зебилы почему вы такие тупые? написано же - наемные работники то же со следующей недели - вот вы дебилы - еще раз убедился
показать весь комментарий
30.11.2020 17:35 Ответить
Ьам не все так просто. Под выплату попадает только определенный список КВЭДов. Мало того этот КВЭД у ФОПа должен быть первым (основным) в его деятельности!
Если к примеру у вас производство, то вы и ваши сотрудники в пролете!
Работать не дадут, налоги заплати... От такие ***** выплаты...
показать весь комментарий
30.11.2020 17:39 Ответить
Ты с какой тайги выпползло, недоразвитое?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:53 Ответить
Скільки грошей з "ковід- фонду", виділених на "допомогу", осяде в кишенях "правІльнихлюдей"?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:33 Ответить
помосчь будєт прєдоставлєна білєтамі на шоу Кв95

пєрвий транш 22 дєкабря

показать весь комментарий
30.11.2020 17:37 Ответить
но на следующий день все должны разбежаться по домам!

Локдаун в Україні діятиме з 23 грудня до 15 січня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів. (с)
показать весь комментарий
30.11.2020 17:41 Ответить
...кто в Оман, кто в Емірати
показать весь комментарий
30.11.2020 17:43 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2020 17:39 Ответить
ФОП 2я группа - 20% налог от минималки +22 ЕСВ от минималки
Вообщем примерно 1700грн в мес (плюс-минус). И это только на себя, + на каждого наемного примерно 1300грн в мес.
2млн фопов дают работу минимум 4млн людей (включая самих же фопов) От работоспособного населения это 30%
показать весь комментарий
30.11.2020 17:44 Ответить
На неї і 8000 на день не вистачить.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:02 Ответить
Из бюджета на ОФис Зеленского выделено почти 1 млрд грн. Это почти 2.8 млн.. грн. в день ОДИН ДЕНЬ содержания нелоха и его прислуги, равен одноразовой компенсации для 340 предпринимателей. Не слишком ли жирно живет членограй?
показать весь комментарий
30.11.2020 17:49 Ответить
Яке там жирно, впроголодь! Вже аж обличчя розпухло. Якби не кафешки і солдатські столовки та не лікарня в Феофанії, то могли би втратити.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:07 Ответить
Сдать несколько тонн макулатуры в виде заяв, как с кредитами.
показать весь комментарий
30.11.2020 19:24 Ответить
 
 