Предприниматели смогут получить помощь уже со следующей недели, - "слуга народа" Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, для этого парламент должен принять пакет из трех президентских законопроектов для поддержки бизнеса.

"Надеюсь, что уже завтра мы внесем законопроекты в повестку дня сессии. Уместно было бы за них проголосовать за них уже на этой неделе - например, в пятницу. С тем, чтобы до понедельника президент вместе с председателем Верховной Рады их подписали. Тогда со следующей недели сможем начать оказывать помощь предпринимателям и другим категориям граждан. Многие уже на нее заждались", - отметил Корниенко.

По его словам, важно, чтобы программы поддержки для украинцев заработали до вероятного усиления карантинных ограничений.

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