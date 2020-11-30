Предприниматели смогут получить помощь уже со следующей недели, - "слуга народа" Корниенко
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе.
Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, для этого парламент должен принять пакет из трех президентских законопроектов для поддержки бизнеса.
"Надеюсь, что уже завтра мы внесем законопроекты в повестку дня сессии. Уместно было бы за них проголосовать за них уже на этой неделе - например, в пятницу. С тем, чтобы до понедельника президент вместе с председателем Верховной Рады их подписали. Тогда со следующей недели сможем начать оказывать помощь предпринимателям и другим категориям граждан. Многие уже на нее заждались", - отметил Корниенко.
По его словам, важно, чтобы программы поддержки для украинцев заработали до вероятного усиления карантинных ограничений.
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Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния.
маопартии к грошам государства?
Если к примеру у вас производство, то вы и ваши сотрудники в пролете!
Работать не дадут, налоги заплати... От такие ***** выплаты...
пєрвий транш 22 дєкабря
Локдаун в Україні діятиме з 23 грудня до 15 січня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів. (с)
Вообщем примерно 1700грн в мес (плюс-минус). И это только на себя, + на каждого наемного примерно 1300грн в мес.
2млн фопов дают работу минимум 4млн людей (включая самих же фопов) От работоспособного населения это 30%