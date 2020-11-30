Наемники РФ с начала суток открывали огонь вблизи Водяного, зафиксирован полет вражеского беспилотника, - штаб ООС

Зафиксированы два нарушения договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы, со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, режим прекращения огня противник нарушил, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного.

Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит.

На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Надлежаще исполняют задания в районе проведения операции другие составляющие сил обороны. Саперами ГСЧС разминировано более 1 гектара территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 34 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции остается стабильной и контролируемой подразделениями Объединенных сил.

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