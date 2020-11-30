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Президент Молдовы Санду хочет заменить российских "миротворцев" наблюдателями ОБСЕ, Москва призывает "не делать резких шагов"

Президент Молдовы Санду хочет заменить российских

Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что расквартированных в Приднестровье "миротворцев" РФ следует заменить миссией наблюдателей ОБСЕ.

Об этом она сказал в интервью РБК, информирует Цензор.НЕТ.

Санду пояснила, что на территории Молдовы присутствуют два рода российских войск – ОГРВ (оперативная группа российских войск) и миротворческая миссия. Российская сторона, как сказала она, говорит, что ОГРВ охраняет склады боеприпасов, при этом "нет никаких двусторонних договоренностей по поводу ОГРВ и по поводу складов вооружений".

"ОГРВ находится на территории нашей страны без согласования нашего правительства. Для нас большая проблема то, что там эти склады вооружений. Это опасно. Это вооружение нужно вывозить. И ОГРВ нужно вывести. Молдавская сторона всегда это говорила, при всех правительствах, при всех президентах", – сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новоизбранная президент Молдовы Санду собирается в Украину в январе 2021 года

Миротворцы находятся в стране на основании соглашения 1992 года, добавила Санду.

"И мы считаем, что эту миссию нужно преобразовать в миссию гражданских наблюдателей, которая была бы при ОБСЕ. Опять же, эта позиция не новая. Это позиция, которую молдавская сторона продвигает уже много лет", – сказала она.

Также на Цензор.НЕТ: Новоизбранный президент Молдовы Санду: Российские войска должны уйти из Приднестровья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Майя Санду не обсуждала с Москвой вывод россиян с территории Молдовы, сообщает российский "Интерфакс".

По его словам, с предыдущим президентом Молдовы Игорем Додоном был "гораздо более конструктивный" диалог.

"Мы рассчитываем на то, что этот конструктивизм будет продолжаться, что в этом плане будет определенная преемственность, и что мы будем учитывать все возможные негативные последствия каких-либо резких шагов", – сказал Песков.

Читайте также: С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые "поросли мхом", - Кулеба

Автор: 

миротворцы (1139) Молдова (1867) ОБСЕ (4870) Песков (1854) Приднестровье (657) россия (95339) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+34
да это примрно как "педофил-воспитатель" в детском саде
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30.11.2020 17:37
+32
По мнению пуйловского ерша через 30 лет это очень резко.

Нужно подождать еще лет 50?
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30.11.2020 17:30
+18
российских "миротворцев"
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30.11.2020 17:32
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Правила форума Совет форумчан
По мнению пуйловского ерша через 30 лет это очень резко.

Нужно подождать еще лет 50?
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30.11.2020 17:30 Ответить
Такое слепое и глухое ОБСЕ не намного лучше
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30.11.2020 18:00 Ответить
для нас это намного лучше
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30.11.2020 18:51 Ответить
Для ху*ла цифры здесь неуместны, только слово - вечно.
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01.12.2020 07:59 Ответить
российских "миротворцев"
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30.11.2020 17:32 Ответить
да это примрно как "педофил-воспитатель" в детском саде
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30.11.2020 17:37 Ответить
Пока на Рашке шухер не начнется, ни один "миротворец" ни куда не денется. У кацапов поговорка такая - "Что взято - то свято"
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30.11.2020 17:33 Ответить
Если банда клептократов,свой народ не считает за людей,то что ждать соседям этой территории от них?
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30.11.2020 17:34 Ответить
Тихановская хочет одно, Санду другое..., но обе они - хотят.
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30.11.2020 17:40 Ответить
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник https://ria.ru/20201130/sandu-1586940068.html заявила , что готова работать над установлением хороших отношений с Россией.

"Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах", - сказала Санду.
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30.11.2020 18:13 Ответить
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник https://ria.ru/20201130/sandu-1586940068.html заявила , что готова работать над установлением хороших отношений с Россией.

"Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьезная повестка для работы с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах", - сказала Санду.
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30.11.2020 18:14 Ответить
Для москви і для Кишинева "хороші відносини" мають чи не протилежне значення.
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30.11.2020 20:33 Ответить
миромироПРИТВОРЦЫ
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30.11.2020 17:46 Ответить
Их в дверь они в окно, мифотворцы.
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30.11.2020 17:48 Ответить
Украина туда миротворцев введёт.
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30.11.2020 17:48 Ответить
Хто тя раньше времени за язык тянул?

Санду обратилась к Зеленскому за помощью - ей очень понравилось, как скоро Азербайджан при помощи Турции вернул себе Карабах, и она хочет провернуть тот же сценарий с возвращением Приднестровья под сень Кишинёва. Начать она предлагает с малого - с полной блокады непризнанной республики, а вооружённое вторжение пойдёт вторым актом, после того, как Тирасполь будет в значительной степени обескровлен. Как сообщают наши источники из администрации президента Украины, «понимание достигнуто».

Со дня на день украинские военные блокируют непризнанную республику, ограничив поставки туда продовольствия и медикаментов. Поскольку ПМР граничит только с Молдавией и Украиной, она, таким образом, окажется в полной блокаде. Запасов должно хватить недели на 3-4, так что уже в январе, по расчетам Санду, Тирасполь запросит пощады.

***

Взамен Санду пообещала Зеленскому поддержать его «Крымскую платформу» - продвигаемую МИД Украины идею вернуть полуостров под управление Украины при помощи международного давления.

Источник: https://versia.ru/majya-sandu-prosit-vladimira-zelenskogo-chtoby-ukraina-sygrala-v-pmr-rol-turcii-v-karabaxskom-konflikte
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30.11.2020 18:16 Ответить
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30.11.2020 17:48 Ответить
Молдове выгодно, что бы на её земле небыло окупантов ! И им всё равно что там крякает похожее на утку !
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30.11.2020 18:17 Ответить
Конечно, руSSкочелюстной *ондон кормился с рашистского стола, пусть объедками, но с хозяйского стола. Так чего ж ему не быть договороспособным и конструктивным. Майя САНДУ- политик другой генерации и придерживается других, западных ценностей. И нахождение, по сути оккупантов, на территории молдавского Приднестровья идет вразрез с ее видением дальнейшего развития ее страны. ПУСТЬ У НЕЕ ПОЛУЧИТСЯ ВЫТУРИТЬ руSSких ИЗ МОЛДОВЫ!!! После Азербайджана это будет еще одним весомым щелчком по носу оккупантам и прецидентом, с какой позиции надо вести с ними диалог. ГЛАВНОЕ,- ВСТАТЬ С КОЛЕН и НЕ ЗАГЛЯДЫВАТЬ В ГЛАЗА!
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30.11.2020 17:49 Ответить
Резких шагов конечно не нужно делать. Только большой жирный пендель под заднее место.
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30.11.2020 17:59 Ответить
"висновок росіян з території Молдови" Гугел Транслейт рулит...
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30.11.2020 18:02 Ответить
Пусть ЕС им дополнительную порцию санкций выпишет - ещё и за оккупацию Молдовы.
Раз по хорошему не понимают...
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30.11.2020 18:03 Ответить
Нічого М. Санду не зробить, як не зробили "всі попередні молдавські уряди і президенти". Причина в непереборних протиріччях між Молдовою і Придністрянщиною. М.Санду тягне Молдову у Румунію, маскуючи це т.з. "європейським вибором". А Придністрянщина то споконвічні українські землі, споконвіків заселені українцями, котрі органічно противляться чужій для них румунізації.. Т.з. ПМР була штучно зліплена з українських земель Лівобережжя і передана МРСР. Як лише в Кишиневі і Бухаресті синхронно заговорять про т.з "возз"єднання в Романію Марє" - Дністер тут же перетвориться в лінію фронту.

Єдине з чим можна погодитися з М.Санду - це з вимогою виводу московської банди з Придністрянщини . А далі - увести туди український миротворчий (істинно) контингент і поступово зробити те, що логічно і природньо.

PS. Молдові давно час зрозуміти, що Придністрянщина не потрібна передусім Кишиневу.
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30.11.2020 18:04 Ответить
Полная чушь! То же самое можно говорить и о южных и северных территориях Румынии оторванных Сталиным,и отданным Украине. А это значит,что ты провокатор! Нужно просто соблюдать международное право!
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30.11.2020 18:14 Ответить
Як лише звідти вийде московський військовий контингент - питання самовизначення Лівобережжя лише в часі. Доречі, офіційний Тирасполь уже звертався ло Києва з цього питання...

Щодо т.з. "южних і сєвєрних територій" - там нікому і нічого не світить.Вийди на вулиці Чернівців, Кіцмані, Стороженця, Заставни, Ізмаїла, Одеси, Татарбунар, Сарати, Болграда, Арциза.... і запитайся, чи хочуть вони до Румунії з Молдавією: отримаєш вичерпну відповідь і більше не захочеш.
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30.11.2020 18:57 Ответить
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30.11.2020 19:02 Ответить
Це все, на що ви здатні - заспамити і переводити стрілки. А до Ізмаїла і Чернівців все-таки приїдь - прозрієш.
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30.11.2020 19:14 Ответить
Посмотри выше в 19.02
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01.12.2020 05:22 Ответить
Я читала про те звернення. Українці Придністров*я були ображені.
А молдавани мені давно розказували, як Румунія роздає їм свої паспорти.
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01.12.2020 08:07 Ответить
Что значит "раздает" ? Если мои деды,родители были румынами,а сралин назвал меня мАлдАванином,то я не имею право восстановить мое гражданство? Кстати,я не имею румынское гражданство,а ОГРОМНОЕ число "русских" то есть рАссеян,украинцев,гагаузов и других,часто ВООБЩЕ не знающих румынский язык,зато исправно служащих спецслужбам мордора,-ИМЕЮТ! Вы считаете это правильно?
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01.12.2020 08:34 Ответить
Вони це пробували зробити тут на Півдні - їх взяли за шкірку і сказали: хочеш в Румунію - на каруцу і в Румунію! Румунам ні тут, ні, тим більше в Придністрянщині нічого не світить.
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01.12.2020 12:33 Ответить
Сиди ровно,ХОЛОП! Пей свой боярышник и жуй ягель,Алень!
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01.12.2020 17:04 Ответить
З "холопом" ти вже повторяєшся, словесний запас з методички закінчився? Тоді видай щось більш румунсько-інтелектуальне. Наприклад, час уже вдатися до переліку статевих органів і фізіологічних актів в казармовому варіанті. Дафай, дафай...думай.
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01.12.2020 18:07 Ответить
Мне на тебя нас.ать!
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01.12.2020 19:26 Ответить
Дві країни одною мовою розмовляють - румунською.
Церква одна - православна.
Але Румунія не ставить завдання - поглинати Молдову.
Країни зможуть спокійно в рамках ЄС співпрацювати - без кордонів та митниць.
Якщо можна наступний коментар пишить без цитат з раша-ТБ, як це: "тягне Молдову у Румунію".
Тягне в болото тільки Росія, доречі усіх сусідів. Бо для них трагедія буде, що хтось буде будувати європейську державу.
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30.11.2020 18:52 Ответить
"Румунія не ставить завдання поглинати Молдову"?! Румуни, до Вашого відому, не вважають молдаванів за окрему націю, називаючи їх сталінською видумкою. Звісно, на офіційному рівні все прилизано - право на самовизначення, суверенітет ітп. Точно так же, як московити про Українців - "єдіний народ", єдіновєріє", єдіноязичіє" - а, насправді? Ви не володієте ситуацією.

PS раша ТБ жодного разу не дивився і не слухав... кажуть що гидота.
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30.11.2020 19:10 Ответить
"Румуни не вважають молдаванів за окрему націю" - ось це пряма цитата Скабєєвої.
Румуни поважають держави та їхні кордони.
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30.11.2020 20:39 Ответить
Похоже,что https://censor.net/ru/user/478155,вообще безмозглый холоп.
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01.12.2020 05:24 Ответить
Грубо як для 5 години ранку. Але у вас це генетично закладено...
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01.12.2020 08:43 Ответить
Генетично,генетично! Я всегда тупиц втаптываю в грязь,и посылаю далеко! Понял,урод-провокатор московский?
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01.12.2020 12:19 Ответить
Ні, переходити на хамство і образи, а потім втікати у кущі - ось що у вас генетично закладено. Проаналізуй свої виступи, це не складно.
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01.12.2020 12:36 Ответить
Баран,у меня все логично. Попробуй одолеть,-если какой то КРЕТИН,пытается вбить клинья между Украиной и своими соседями,-значит он враг тех соседей Украины,также он ВРАГ УКРАИНЫ,и он работает на истинных врагов Украины -кацапов из мордора? Фарштейн,швайне? Потому ты КРЕТИН!
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01.12.2020 12:50 Ответить
"баран", "кретин", "швайне", "урод", "тупіца","холоп"... до кінця розкрив свій інтелектуальний потенціал? Чи перейдеш на х., п., б? А тепер від свого генетично закладеного хамства вернийся до основної теми дискусії - чому вас вигнали з української Придністрянщини. З такими Українці жити в одній державі не будуть н і к о л и.
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01.12.2020 14:31 Ответить
Да мне нас.ать на тебя и на таких украинцев как ты! Понял,дебил? Вот и иди
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01.12.2020 14:47 Ответить
Ти вже майже досяг рівня досконалості "румунського інтелектуала". Залишилося ще ковтнути жбан вина, заїсти мамалигою і заспівати про Антонеску на бойовому коні, котрий грізно споглядає на лівий берег Дністра. Н у, дафай, дафай...
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01.12.2020 17:13 Ответить
Тупица! Антонеску твоих фашиков расстреливал из пулеметов! Потому твои московские хозяева и ненавидели его! Фарштейн,швайне?
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01.12.2020 19:29 Ответить
Твої антонески "хоробро" пострілювали з-за широкої спини Вермахту і СС і все на що були здалі, то грабували мирне населення т.з. Трансністрії. Може пригадаєш, як драпали від Кавказу і Сталінграду до Бухаресту і сиділи там, як руді миші з 1945 до 1990 року під орудою тих же "московських хазяїв". А "фЕрштейн, швайне" - це ви добре усвоїли від своїх попередніх "німецьких хазяїв"? Вони крім цих слів до вас по-інакшому і не зверталися - ви на інакше не заслуговували. Дотяпав? Тепер ти
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01.12.2020 20:16 Ответить
Ты тупой козел! Антонеску расстреливал ТВОИХ фашистов в Кишиневе,на центральном бульваре! Мне это рассказал человек который держал ленту пулемета. Понял рашен швайне,который тужится на украинском языке? Пшол вон,скот мАсковский!
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02.12.2020 06:04 Ответить
Этот расстрел был ДО войны,ШВАЙНЕ! А во время войны твои обос.анные предки,ползали пьяными за румынской армией,вплоть до взятия Будапешта! И убегали твои московские хозяева от румын в 1918 году так,что пыль стояла над всей Европой! Понял,вояка обос.анный? Иди
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02.12.2020 06:10 Ответить
Почитай пост цього "румуна" (01.12. 08.34) - ще треба щось пояснювати?
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01.12.2020 10:29 Ответить
"румун" такое же "оскорбительное" слово как "украинец",-понял ХОЛОП московский?
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01.12.2020 12:12 Ответить
раскажи это корчинскому который воевал за хрюssкий мир в пмр ,шо воно там шукало? ,,у тебя ярёма с под рясы копыта видны !
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30.11.2020 19:03 Ответить
Українські добровольці воювали там за УКРАЇНЦІВ Придністрянщини - корінний народ на своїх споконвічних землях, відданих чужому державному утворенню.
Цікавий епізод - упіймали наші добровольці під Дубасарами "козачків" з Кубані: добровольці говорять українською, мешканці села - українською, "козачки" - українською(!) Питаємося - за що воюєте? Ми один народ, одною мовою говоримо. Відповідають - то "наша кубанська балачка". А воюють "проти бандерівців(!)". Забрали у них зброю і відпустили.
Питання повернення Лівобережжя до складу України - то лише питання часу.
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30.11.2020 19:27 Ответить
Дуже погано що плодами такого визволення скористалась Кацапія і завела туди свої війська
Краще б то була Молдова, а не Приднестрів я
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30.11.2020 20:22 Ответить
Російська (радянська) 14 Армія генерала О. Лєбєдя там і стояла, ніхто її туди не "заводив". Конфлікт перейшов в гостру фазу, коли тодішній президент Молдови Мірча Снєгур віддав наказ "навести конституційний лад" і послав озброєну поліцію і добровольців молдавських націоналістів у Бендери. Було убито багато мирних жителів, генерал Лєбєдь наказав армії вибити молдаванів за Дністер, що і було зроблено. Потім конфлікт перейшов у хронічну фазу, підключилися українські добровольці з УНА-УНСО, "козачки" з Кубані.
І вже тоді кінцево стало всім (і москалям, і УНСО, і "козачкам" і місцевому українському населенню) зрозуміло, що Придністрянщина (Лівобережжя) ніколи не буде з Молдавією.
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30.11.2020 21:21 Ответить
Чув я цю казку (ніколи не будемо) від своїх родичів які там живуть (Приднестрів я) - хай краще це буде Молдавія ніж прокацапський регіон
Мені це нагадує позицію. московитів які живуть в Латвії і не хочуть вчити латвійську мову і поважати місцеві звички і традиції, а треба, бо Латвія це Європа, а не Москоквія.
Не думаю що варто Приднестрів я тягнути в Україну - на те є Кубань, Бєлгородська, Воронежська області..
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01.12.2020 00:57 Ответить
А питання часу не раніш як розвалиться Московія
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30.11.2020 20:23 Ответить
Принаймні, на перших порах, як звідти вийде московська "миротворча" банда і забере звідти своє озброєння і склади. Щоб місцеві українці могли не озираючись провести референдум.
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30.11.2020 21:25 Ответить
З якого дива кацапи залишали території на яких їх поселив цар?
Тільки як фани Кобзона, бо цивілізованого нічого не розуміють.
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01.12.2020 01:01 Ответить
І що ти видав нового? Що подавляюча більшість населення Придністрянщини, включно Бєльц, Тирасполя - етнічні Українці? А я тобі про що торочу з білого дня? Що українські добровольці з УНА-УНСО воювали там не за "русскій мір"(як ти бовкнув), а за своїх Українців, котрих убивала молдавська поліція і націоналісти за наказом Мірчи Снєгура?
Ти не володієш інформацією, голубе, навіть на рівні школяра молодших класів. Не кажучи уже про те, що тебе там не було. Учи матчасть. Те, що твоя "жєна молдавская нємка по мамє"(??)... що ж - передай амя комплємєнті пентру фємєя. Напті буна!
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30.11.2020 21:49 Ответить
А вот Вам и доказательства "братства": -В Молдове обнаружены 200 тонн гречки из россии,в которых процент примесей в 58 (!) раз выше допустимых норм,-в том числе есть примеси КАНЦЕРОГЕННЫЕ !
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30.11.2020 18:08 Ответить
А как рашен зольдатен квартированные в ПМР получают снабжение, осуществляют ротацию если данное образование не имеет границы с рашкой? Кто в теме подскажите?
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30.11.2020 18:14 Ответить
Про снабжение не скажу,не вожа. И спрашивать боюсь.

Ротация осуществляется полулегальным образом. В Кишинёв прилетают как частные лица. Далее в Тирасполь.
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30.11.2020 18:54 Ответить
Короче молдоване просто закрывают на это глаза, значит оно им так надо, все это пустая болтовня
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02.12.2020 00:41 Ответить
Так на куй з поля, уперод: там ,ноти, зустрічі, демарші, маляви до ООН-у в ОБСЄ. Виводьте, заводьте....Працюйте
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30.11.2020 18:17 Ответить
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30.11.2020 18:23 Ответить
Очень неплохо. Нормальные шаги...
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30.11.2020 18:27 Ответить
Російські вбивці мають бути покарані за окупацію і вбивства!!!
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30.11.2020 18:28 Ответить
Вигоните московитів і через місяць наступить мир, бо де московит там горе, сльози і кров.
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30.11.2020 18:32 Ответить
а краще - знищити. Прикопаний москаль менше смердить.
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30.11.2020 20:19 Ответить
Гнать в три шеи козломордых варваров и дикарей в Козляндию к ип....й матери.
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30.11.2020 18:37 Ответить
Кремль не уберет свои войска из Приднестровья,потому что там плацдарм. И при этом стратегический плацдарм на автономной территории где зомбированное население .

Мне кажется и Санду это понимает, но хочет что то выторговать от Рашки.
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30.11.2020 18:56 Ответить
Оставить всю технику , - а самих росийских военных , - убраться и уйти на...й в росию .
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30.11.2020 19:07 Ответить
Женщина с мужскими яйцами ... . )
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30.11.2020 19:01 Ответить
Скоро найдут какой-нить компромат на нее и она замолкнет, будет каждый год ездить на 9-ое мая в Москву.
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30.11.2020 19:05 Ответить
Навряд . Это не долдон с плахотнюком и с украинским кумом - подельником .
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30.11.2020 19:11 Ответить
Прямо с языка снял, только хотел написать, что подождем 9 мая, у старого гебешника и на нее найдется компромат, вся раша уже негодует по ее нетрадиционной якобы ориентации.
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30.11.2020 20:07 Ответить
А какое дело молдаванке -президенту-до " всярашка негодует"- да пусть хоть лопнут! А поповоду компромата-она после совка, на нее в КГБ ничего нет.
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30.11.2020 21:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SDxzWB1KNkQ

.
.
.
.
.
......
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30.11.2020 19:24 Ответить
Избранный президент Молдовы Майя Санду заявила, что расквартированных в Приднестровье "миротворцев" РФ следует заменить миссией наблюдателей ОБСЕ. Источник: https://censor.net/ru/n3234110

Молодець Санду, кацапів на вихід
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30.11.2020 20:18 Ответить
Короткий анекдот,, москаль-миритворец,,.
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30.11.2020 22:45 Ответить
Для начала надо отключить контингенту водопровод.
Медленно, без резких движений.
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01.12.2020 04:33 Ответить
гоните кацапоидных мирных творцев... без тени сомнения... нормальный мир поддержит Молдавию... и пусть кацапы воют, кричат о русофобии... гоните и счастье обрящете...
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01.12.2020 10:14 Ответить
 
 