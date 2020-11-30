ЕСПЧ объединил дело Украины против России с иском Нидерландов по MH17, - замминистра юстиции Лищина
Европейский суд по правам человека объединил дело Украины против Российской Федерации с иском Нидерландов против Москвы из-за катастрофы MH17 и еще одним украинско-российским делом по поводу вывоза студентов из оккупированного Донбасса в РФ.
Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Помимо иска Нидерландов, по словам Лищины, к делу присоединили иск Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.
Представитель Минюста отметил, что такое решение ЕСПЧ повысит шансы Украины, ведь к делу Украины против РФ присоединили материалы уголовного дела по MH17, которые ранее были недоступны Киеву из-за тайны следствия.
"Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - отметил он.
По словам Лищины, это решение может затянуть рассмотрение дела Украины против РФ, так как заявление Нидерландов еще не обсуждалось с РФ.
"В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландской дела для того, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - отметил уполномоченный.
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Я в Інтернеті завжди пресую як нацючню, так і вату, в першу чергу путінську. Вата реагує. Просто прочитайте пост одного із громадян Росії:
"я конечно понимаю весь твой троллинг, *****, но все же по моему скромному мнению, даже если в шутку, то оскорблять другой народ и другое государство - это такое себе... в нашем королевстве есть проблемы, это факт. но по моему как раз не совсем цивилизовано, зная что у человека на ноге мозоль, встать на нее и давить. не совсем с хорошей стороны это выглядит.
по поводу того что вам советское государство что-то недодало и как-то обделило, так тоже не у всех. и ваша обида вполне понятна. тем не менее обобщать тоже глупо.
а Вова это наш крест, и с этим ничего не поделаешь. я то хоть видел целых 2 президентов до него, а теперь шутки шутками а выросло поколение которое кроме него и не видело никого. и даже детей уже это поколение родило. я таки всерьез думаю что через 30 лет будет он же, но в роли киборга только) главное, чтобы еще было кем править. а то скоро передохнем все как тараканы. но таков наш крест
А по поводу того, что бежать куда-то. Можно, нас никто не держит. Вопрос только в том что "там" нас никто не ждет"
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