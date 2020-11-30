РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10301 посетитель онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
2 704 4

ЕСПЧ объединил дело Украины против России с иском Нидерландов по MH17, - замминистра юстиции Лищина

ЕСПЧ объединил дело Украины против России с иском Нидерландов по MH17, - замминистра юстиции Лищина

Европейский суд по правам человека объединил дело Украины против Российской Федерации с иском Нидерландов против Москвы из-за катастрофы MH17 и еще одним украинско-российским делом по поводу вывоза студентов из оккупированного Донбасса в РФ.

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины и уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека Иван Лищина в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Помимо иска Нидерландов, по словам Лищины, к делу присоединили иск Украины против Москвы из-за принудительного вывоза учащихся и студентов из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в Россию в начале войны.

Представитель Минюста отметил, что такое решение ЕСПЧ повысит шансы Украины, ведь к делу Украины против РФ присоединили материалы уголовного дела по MH17, которые ранее были недоступны Киеву из-за тайны следствия.

"Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - отметил он.

По словам Лищины, это решение может затянуть рассмотрение дела Украины против РФ, так как заявление Нидерландов еще не обсуждалось с РФ.

"В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландской дела для того, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - отметил уполномоченный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд в Нидерландах по делу МН17 пригласил обвиняемого Пулатова лично ответить на вопросы

Автор: 

Нидерланды (1570) Европейский суд по правам человека (811)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росіяни вбили українців ... І громадян Нідерландів вбило з Бука... Цікаво, як вони збираються Путіна судити за масове вбивство стількох людей???
показать весь комментарий
30.11.2020 18:25 Ответить
ЕСПЧ объединил дело Украины против России с иском Нидерландов по MH17, - замминистра юстиции Лищина - Цензор.НЕТ 6176
показать весь комментарий
30.11.2020 19:47 Ответить
ЦИТАТА 2020 РОКУ.

Я в Інтернеті завжди пресую як нацючню, так і вату, в першу чергу путінську. Вата реагує. Просто прочитайте пост одного із громадян Росії:

"я конечно понимаю весь твой троллинг, *****, но все же по моему скромному мнению, даже если в шутку, то оскорблять другой народ и другое государство - это такое себе... в нашем королевстве есть проблемы, это факт. но по моему как раз не совсем цивилизовано, зная что у человека на ноге мозоль, встать на нее и давить. не совсем с хорошей стороны это выглядит.
по поводу того что вам советское государство что-то недодало и как-то обделило, так тоже не у всех. и ваша обида вполне понятна. тем не менее обобщать тоже глупо.
а Вова это наш крест, и с этим ничего не поделаешь. я то хоть видел целых 2 президентов до него, а теперь шутки шутками а выросло поколение которое кроме него и не видело никого. и даже детей уже это поколение родило. я таки всерьез думаю что через 30 лет будет он же, но в роли киборга только) главное, чтобы еще было кем править. а то скоро передохнем все как тараканы. но таков наш крест
А по поводу того, что бежать куда-то. Можно, нас никто не держит. Вопрос только в том что "там" нас никто не ждет"

Конец цитаты.
показать весь комментарий
30.11.2020 18:53 Ответить
ЕСПЧ объединил дело Украины против России с иском Нидерландов по MH17, - замминистра юстиции Лищина - Цензор.НЕТ 8179
показать весь комментарий
30.11.2020 19:46 Ответить
 
 