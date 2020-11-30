С 1 сентября коронавирусом заболели вдвое больше учителей, чем учеников, - Ляшко

Из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией на самоизоляции находятся более 121 тыс. учащихся и 7,8 тыс. учителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Сейчас в Украине коронавирусном болеют 5 195 учеников. С 1 сентября заболели почти 12 тыс. учеников. Учителей пока болеет 9,6 тыс., а с 1 сентября - 24 496 учителей. На самоизоляции, из-за контакта с больным, находятся более 121 тыс. учащихся и 7,8 тыс. учителей. Всего на самоизоляции - 4 741 класс", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача, дистанционно работает 591 школа.

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