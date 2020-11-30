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Новости Коронавирус и карантин
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С 1 сентября коронавирусом заболели вдвое больше учителей, чем учеников, - Ляшко

С 1 сентября коронавирусом заболели вдвое больше учителей, чем учеников, - Ляшко

Из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией на самоизоляции находятся более 121 тыс. учащихся и 7,8 тыс. учителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"Сейчас в Украине коронавирусном болеют 5 195 учеников. С 1 сентября заболели почти 12 тыс. учеников. Учителей пока болеет 9,6 тыс., а с 1 сентября - 24 496 учителей. На самоизоляции, из-за контакта с больным, находятся более 121 тыс. учащихся и 7,8 тыс. учителей. Всего на самоизоляции - 4 741 класс", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача, дистанционно работает 591 школа.

Также читайте: На карантин в Киеве закрыты шесть школ и восемь детсадов. COVID-19 болеет 1 401 школьник и более 1030 педагогов, - Кличко

Автор: 

дети (6465) карантин (16729) школа (3011) учитель (495) Ляшко Виктор (1363) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
удивительно... а кто то сомневался что малолетние киздюки, которые маску только для вида одевают, являются разносчиками и заражают немолодых учителей ? зато в выходные я немогу поехать купить какую то херню где то, или пойти пива попить в ближайшем баре.

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30.11.2020 18:00
+3
дебилы мля...
Так учетилей в 30 раз меньше чем учиников
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30.11.2020 17:56
+2
Учителя и медики этой стране не нужны - кому еще непонятно.
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30.11.2020 17:58
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дебилы мля...
Так учетилей в 30 раз меньше чем учиников
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30.11.2020 17:56 Ответить
Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б молодшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
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30.11.2020 20:09 Ответить
Учителя и медики этой стране не нужны - кому еще непонятно.
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30.11.2020 17:58 Ответить
Навіть класи смертників є, провірено, хто тільки зайде з учителів в того ковід
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30.11.2020 17:59 Ответить
удивительно... а кто то сомневался что малолетние киздюки, которые маску только для вида одевают, являются разносчиками и заражают немолодых учителей ? зато в выходные я немогу поехать купить какую то херню где то, или пойти пива попить в ближайшем баре.

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30.11.2020 18:00 Ответить
ребенок в школу принес справку, что контактировал с ковидником, 2 недели пробыл в карантине - заставили переделывать справку, что он болел орз... учительница говорит пол класа с этими дурацкими ковидными справками принесли - вы что закрытия класа хотите* переделывайте!
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30.11.2020 18:02 Ответить
тогда пусть не ноют старые шмары что дохнут. если у учителей мозгов нет, так почему у детей должны быть ?
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30.11.2020 18:05 Ответить
Та вони всі симулянти. Їм липові аналізи роблять.
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30.11.2020 18:15 Ответить
Масса вчителів хворіє, але мало хто має довідку що то Ковід. Зазвичай пишуть шо то ОРЗ бо тести не підтверджують. Але усі симптоми на лице - і смак пропадає. Особисто знаю вчительку, у якої, після підтвердженого у наї тестом коронавіруса, помер чоловік, який був в групі ризику.
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30.11.2020 18:17 Ответить
ооо...а давайте еще сравним медиков и всех больных (в любом соотношении) или болезных в зРаде и преЗЕдентские посиденьки ))))
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30.11.2020 18:23 Ответить
Соседка учительница принесла со школы корону....Заболели сын, мать и отец... Четыре дня назад вышла на работу..даже тест на корону никто не требовал....а вчера она похоронила отца... Браво зеле-твари !!!! Так держать !!!!
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30.11.2020 18:41 Ответить
дети болеют массово, только тесты им никто не делает из-за легкой формы, у нас в классе с сентября протемпературили или прокашляли практически все дети, но только одна маманя свозила дите на платный тест и получила позитивный ответ, несколько учителей переболели серьезно и с тестами, но детей-то не тестировали, а их легко переболело реально больше.
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30.11.2020 19:58 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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30.11.2020 20:08 Ответить
Це непрофесійна влада і непрофесійне галузеве керівництво. Малюки, діти переносять коронавірусну хворобу в легкій формі, як легку простуду. Родичі з цим як правило нікуди не звертаються, аналізи на ПЦР діти не здають, отже хворі не реєструються, Проте школярі являються рознощиками і заразними для дорослих (і вчителів у т.ч.), котрі переносять хворобу важче і потребують лікарняних листів, отже - реєструються, здають аналізи.
ляшки, бл.. бездарі
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30.11.2020 20:57 Ответить
Те ж саме в Канаді. Саме школярі є розповсюджувачами вірусу. І на це нема ради. В Торонто ввели локдаун, але школи не закрили. Результат буде мінімальний. Скоріше б вже канікули.
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01.12.2020 01:22 Ответить
 
 