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С 1 сентября коронавирусом заболели вдвое больше учителей, чем учеников, - Ляшко
Из-за контакта с больным коронавирусной инфекцией на самоизоляции находятся более 121 тыс. учащихся и 7,8 тыс. учителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
"Сейчас в Украине коронавирусном болеют 5 195 учеников. С 1 сентября заболели почти 12 тыс. учеников. Учителей пока болеет 9,6 тыс., а с 1 сентября - 24 496 учителей. На самоизоляции, из-за контакта с больным, находятся более 121 тыс. учащихся и 7,8 тыс. учителей. Всего на самоизоляции - 4 741 класс", - отметил Ляшко.
По словам главного санврача, дистанционно работает 591 школа.
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Так учетилей в 30 раз меньше чем учиников
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
ляшки, бл.. бездарі