Волонтер Ножевникова о ситуации с COVID-19: Система рухнула. И что бы вам ни говорили с экранов - они не справляются
По состоянию на шесть утра 29 ноября в шести больницах Одессы осталось 18 мест для больных с COVID-19. В 10 населенных пунктах области - 113.
Об этом написала в Facebook Екатерина Ножевникова, председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров", которая помогает одесским пациентам и больницам, передает Цензор.НЕТ.
"Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в Раздельную. Вчера в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента - пожилая женщина, болеет дома, тяжело) и посоветовал срочно найти место в реанимации любой больницы города, потому что муж - на кислороде, сатурация - 75-80, без кислорода - ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в реанимации их стационара нет. А еще нет врачей. И когда в апреле покупали ИВЛ все, как безумные, я предупреждала что реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестер купить будет негде. Так и вышло. ИВЛ есть, реанимаций нет. Врачей нет. Пожалуйста! Грядёт катастрофа", - уверена Ножевникова.
Она призвала одесситов соблюдать дистанцию и носить маски: "Прекратите толпится в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни".
По информации Ножевниковой, врачи - на грани. "Как вам описать, что происходит в стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и т.д.). Как показать, что даже в частных клиниках уже не хватает сотрудников, а больных уже столько что листы ожидания составляют", - сообщила волонтер.
Он также рассказала несколько историй обратившихся к ней з помощью: "4 дня назад она пришла взять у нас концентратор. Девушка меньше меня ростом, с огромными оленьими глазами из-за маски - "помогите спасти маму и папу". Я посмотрела анализы папы и посоветовала срочно его госпитализировать. Папу, конечно же, брать не хотели. Устроили в ручном режиме. Вчера ночью в таком же режиме госпитализировали маму. По прибытию в новый стационар на Троицкой, сатурация - 85, но кислород не дали, так как его там просто не было. Утром туда передала 30 машин Наталия Одарий.
Лена (по образованию вирусолог) пыталась узнать у меня, как устроится сразу в стационар на работу, чтобы быть рядом с мамой - мама слишком слаба). В момент, когда госпитализировали маму, папа Лены умирал, но мы об этом не знали. Утром, когда Лена делала уже себе КТ (за эти дни появилась сильная слабость и все симптомы), ей позвонили из морга. Даже не из больницы. Сейчас мама - в реанимации, и телефон туда с собой не дают. И связи нет. И не будет. Потому что врачи работают в грязной зоне без телефонов, раций почти нигде нет и времени уже тоже ни у кого нет".
Ножевникова сообщила о том, что и куда передала, а также подчеркнула, что не сможет обеспечить всех.
"Я не могу просить врачей подходить к вашим родственникам чаще - не просите! Я уже не могу уже найти врачей, который могут помочь вам лечится дома. А звонков, анализов в личке, просьб о помощи - сотни! Зато я вижу сотни назначений с гроприносином, или с антибиотиками в капельницах на три листа назначений даже без направления на общий анализ крови! Я не могу устроить в реанимацию, где нет мест. Никто не будет выносить пациента, чтобы положить вашего. Я не могу и не буду устраивать за деньги главврачам - не предлагаете. Мне все равно, сколько у вас денег. А ещё огромная просьба прекратить давление на врачей. "Сильные мира сего" творят такое, что стыдно писать… Пришло время, когда ваши деньги не решают все, как вы привыкли. Единственное, что я пока еще могу - это дать вам домой кислород. Но он сам по себе - не панацея. И без врача и лечения он тоже не поможет. И кислорода этого уже тоже очень мало", - пишет волонтер.
Она добавляет: "Система рухнула. И что бы вам ни говорили с экранов - они не справляются и не смогут ситуацию исправить. Мы остаемся тут сами по себе".
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2) на імпічмент,допоки пропонуєте повернути Баригу,Україна більшістю згоду не дасть
2) "Украина" - это ты очевидно?
Наскільки ще тобі терпіння вистачить???
Нарід- терпіла.
Тьху, ***.
https://patrioty.org.ua/society/statystyka-vidkryvaie-zhakhlyvi-fakty-pro-shcho-movchat-zelenskyi-i-stepanov-skilky-ukraintsiv-naspravdi-vmyraie-vid-covid-19-infohrafika-354391.html
https://www.facebook.com/photo/?fbid=185949529733556&set=pob.100049555310705
Источник: https://censor.net/ru/n3234121
Как интересно, оказывается, в Украине палаты реанимации и платаы интенсивной терапии - это совершенно разные палаты, хотя реанимация и интенсивная терапия - это синонимы.
Мне никогда в Австралии не встречались отдельно палаты реанимации и палаты интенсивной терапии, а вот поди же ты, в Украине они существую отдельно, век живи - век учись.
"Реаниматоло́гия (интенсивная терапия) - это теоретическая дисциплина, научные выводы которой используются при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F реанимации в клинике" (Википедия)
"Отделе́ние реанима́ции и интенси́вной терапи́и (ОРиИТ), иногда просто отделение реанимации или реанимацияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8#cite_note-:0-1 [1] - стационарное отделение в крупном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F медицинском учреждении (больнице, госпитале), при медицинском университете, предназначенное для оказания неотложной медицинской помощи, проведения реанимации и интенсивной терапии больных. " (Википедия)
Скажите, "Волонтер Ножевникова" - она врач? Или она медсестра?
И в каком конкретно стационаре отделение реанимации находится отдельно от отделения интенсивной терапии, так что бежать между ними приходится по улице "200-300 метров" (очевидно, разные корпуса)?
Спсб.
Источник: https://censor.net/ru/n3234121
Хорошо, я понимаю, поставить капельницу занимает время.
Мне ставили много раз, примерно 5 минут занимает.
Измерение давленния занимает 2 минуты (манжетку надеть на руку, прибор меряет, сестра записывает)
Но скажите, не томите, КАК вы меряете сатурацию кислорода?
Неужели вы делаете забор артериальной крови?
Очень волнуюсь.
Или все таки "прищепкой" на палец, которая сама меряет?
Спсб.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Умный стандартный прибор пульсоксиметр
Так что , с большой вероятностью предполагаю что до 22/12 локдауна не будет(вне зависимости сколько украинцев умирает в сутки).
Ну а что, 73% избирателей выбрали себе на президентских выборах Квартал (а не качественную медицину), так что они его и получат. а " Какая разница" ?
За все треба платити, в тому числі і за свою тупість.