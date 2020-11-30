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Новости Коронавирус и карантин
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Волонтер Ножевникова о ситуации с COVID-19: Система рухнула. И что бы вам ни говорили с экранов - они не справляются

Волонтер Ножевникова о ситуации с COVID-19: Система рухнула. И что бы вам ни говорили с экранов - они не справляются

По состоянию на шесть утра 29 ноября в шести больницах Одессы осталось 18 мест для больных с COVID-19. В 10 населенных пунктах области - 113.

Об этом написала в Facebook Екатерина Ножевникова, председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров", которая помогает одесским пациентам и больницам, передает Цензор.НЕТ.

"Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в Раздельную. Вчера в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента - пожилая женщина, болеет дома, тяжело) и посоветовал срочно найти место в реанимации любой больницы города, потому что муж - на кислороде, сатурация - 75-80, без кислорода - ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в реанимации их стационара нет. А еще нет врачей. И когда в апреле покупали ИВЛ все, как безумные, я предупреждала что реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестер купить будет негде. Так и вышло. ИВЛ есть, реанимаций нет. Врачей нет. Пожалуйста! Грядёт катастрофа", - уверена Ножевникова.

Она призвала одесситов соблюдать дистанцию и носить маски: "Прекратите толпится в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни".

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По информации Ножевниковой, врачи - на грани. "Как вам описать, что происходит в стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и т.д.). Как показать, что даже в частных клиниках уже не хватает сотрудников, а больных уже столько что листы ожидания составляют", - сообщила волонтер.

Он также рассказала несколько историй обратившихся к ней з помощью: "4 дня назад она пришла взять у нас концентратор. Девушка меньше меня ростом, с огромными оленьими глазами из-за маски - "помогите спасти маму и папу". Я посмотрела анализы папы и посоветовала срочно его госпитализировать. Папу, конечно же, брать не хотели. Устроили в ручном режиме. Вчера ночью в таком же режиме госпитализировали маму. По прибытию в новый стационар на Троицкой, сатурация - 85, но кислород не дали, так как его там просто не было. Утром туда передала 30 машин Наталия Одарий.

Лена (по образованию вирусолог) пыталась узнать у меня, как устроится сразу в стационар на работу, чтобы быть рядом с мамой - мама слишком слаба). В момент, когда госпитализировали маму, папа Лены умирал, но мы об этом не знали. Утром, когда Лена делала уже себе КТ (за эти дни появилась сильная слабость и все симптомы), ей позвонили из морга. Даже не из больницы. Сейчас мама - в реанимации, и телефон туда с собой не дают. И связи нет. И не будет. Потому что врачи работают в грязной зоне без телефонов, раций почти нигде нет и времени уже тоже ни у кого нет".

Ножевникова сообщила о том, что и куда передала, а также подчеркнула, что не сможет обеспечить всех.

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"Я не могу просить врачей подходить к вашим родственникам чаще - не просите! Я уже не могу уже найти врачей, который могут помочь вам лечится дома. А звонков, анализов в личке, просьб о помощи - сотни! Зато я вижу сотни назначений с гроприносином, или с антибиотиками в капельницах на три листа назначений даже без направления на общий анализ крови! Я не могу устроить в реанимацию, где нет мест. Никто не будет выносить пациента, чтобы положить вашего. Я не могу и не буду устраивать за деньги главврачам - не предлагаете. Мне все равно, сколько у вас денег. А ещё огромная просьба прекратить давление на врачей. "Сильные мира сего" творят такое, что стыдно писать… Пришло время, когда ваши деньги не решают все, как вы привыкли. Единственное, что я пока еще могу - это дать вам домой кислород. Но он сам по себе - не панацея. И без врача и лечения он тоже не поможет. И кислорода этого уже тоже очень мало", - пишет волонтер.

Она добавляет: "Система рухнула. И что бы вам ни говорили с экранов - они не справляются и не смогут ситуацию исправить. Мы остаемся тут сами по себе".

Волонтер Ножевникова о ситуации с COVID-19: Система рухнула. И что бы вам ни говорили с экранов - они не справляются 01

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Автор: 

карантин (16729) Одесса (7862) Одесская область (3542) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ножевникова (12)


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Топ комментарии
+40
Зато посмотрите, какие дороги. Кстати, а где дороги?
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30.11.2020 18:05
+26
а то я не знаю ? я в больнице с ковидом лежал. насмотрелся на ходячих мертвецов. без денег к тебе никто даже не подойдет.
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30.11.2020 18:03
+26
Есть еще хуже там

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30.11.2020 18:15
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это пока армагедец
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30.11.2020 19:57 Ответить
Все в бункеры, товарищи! Ну или накрыться одеялом с головой ))
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30.11.2020 20:48 Ответить
Хорошо, хоть не медным тазом.
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30.11.2020 21:31 Ответить
Весной эту зелень будут рвать на части везде, нужно собирать голоса на импичмент пока они не развалили страну до фундамента
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30.11.2020 18:54 Ответить
1)у них монобільшість.Який імпічмент?
2) на імпічмент,допоки пропонуєте повернути Баригу,Україна більшістю згоду не дасть
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30.11.2020 19:47 Ответить
правильно, усрусь, но не покорюсь!
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30.11.2020 21:32 Ответить
1) какая монобильшисть, акстись! нет ее давно
2) "Украина" - это ты очевидно?
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01.12.2020 03:56 Ответить
у тебя в нике лишняя буква,догадаешься сам(а)?
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01.12.2020 08:22 Ответить
Должен Вас огорчить, выберут тех же. Прочтите на УП "Новый майдан".
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30.11.2020 19:50 Ответить
А с дизелем проблем не будет? А в целом, идея здравая.
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30.11.2020 19:51 Ответить
Ніякої системи ніколи не було,ви всі ніяк не можете цього зрозуміти.А щодо Одеса.То там дорогущих автівок повно,з яких хлопчики і дівчатка виходять.Звідки в них гроші? В нас є тільки корупційна система.В тій же Одесі за кого на виборах голосують? Це стосується і усієї України.Спочатку обрали Кравчука,потім двічі Кучму,а того року обрали Зеленського.Що ви зараз хочете всі? Давайте змоделюємо ситуацію,а якби повномасштабно напали москалі,то що би було?
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30.11.2020 20:36 Ответить
За Одессу отвечает Труханишко,за Львов- СудовыйТрухан дурака включил и стрелки переводит.А должен сидеть за халатность.
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30.11.2020 20:37 Ответить
Зеленосракие мрази во главе с мокрожопой Бубочкой, у которого голос как у простуженого питара, успешно только бабки деребанят, во всем остальном у них полная жопа
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30.11.2020 21:13 Ответить
САТАНА666 -НЕ ЗРОЗУМIЛО, ЧОМУ ПИТАННЯ ДО ЗЕЛЕНОСРАКОГО,ЗАМIСТЬ МОКРОЖОПОГО тРУХАНОВА? читайте пост Ярмоличака.чортиняка повножопа.
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30.11.2020 22:32 Ответить
АКАКАЯРАЗНІЦА ?
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30.11.2020 22:36 Ответить
Если по-хорошему не доходит, то через смерть уж точно должно дойти. Хотя и это под сомнением...
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30.11.2020 21:16 Ответить
Мудрий нарід!!!

Наскільки ще тобі терпіння вистачить???

Нарід- терпіла.

Тьху, ***.
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30.11.2020 21:26 Ответить
В марте Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине от коронавируса "умрут все пенсионеры".Большинство и я в том числе, записывали дедугана в дурку.А видать всё к этому катится.На каркал.
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30.11.2020 22:14 Ответить
походу у них єто запланировано бьіло еще в 2019
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30.11.2020 22:30 Ответить
Статистіка - брехня.

https://patrioty.org.ua/society/statystyka-vidkryvaie-zhakhlyvi-fakty-pro-shcho-movchat-zelenskyi-i-stepanov-skilky-ukraintsiv-naspravdi-vmyraie-vid-covid-19-infohrafika-354391.html
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30.11.2020 22:23 Ответить
Тобто виходить, що відповідно до статистики цього року вмерло в 4 рази більше, ніж з офіційно зафіксованим діагнозам - ковід. Але, нема ніяких офіційних доказів, що ріст смертності спричинив ковід...
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30.11.2020 22:45 Ответить
Та видно просто народ состарился резко и вымирать начал. Ковид ессно не виноват. А может народ решил что дальше жить скучно и самое время свалить в иной мир. Не, ковид точно не виноват. ))
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01.12.2020 10:39 Ответить
Це система, чи не система: "В Україні з квітня звільнилися понад п'ять тисяч лікарів спеціалізованої ланки, - НСЗУ" https://espreso.tv/news/2020/11/30/****************************************************************
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30.11.2020 22:53 Ответить
Дані трохи різні, але головне, що офіційні: "Більше 7 тисяч медиків звільнились із лікарень Києва за 9 місяців - Кличко ЧЕТВЕР, 15 ЖОВТНЯ 2020, 15:5 https://www.pravda.com.ua/news/2020/10/15/7270015/
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30.11.2020 23:00 Ответить
Та ж НСЗУ ще в березні категорично спростувала інформацію про звільнення 50 тис. медпрацівників через недофінансування: "Інформація про звільнення 50 тис. медпрацівників через недофінансування галузі не відповідає дійсності, повідомляється у відеозверненні Національної служби здоров'я (НСЗУ)". https://ua.interfax.com.ua/news/general/660966.html
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30.11.2020 23:07 Ответить
Павло Дубра и Чи ти Павло Дурак)
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30.11.2020 23:28 Ответить
Ми пропонували лікарням подарувати наш лазерний апарат "Геліос" для лікування хворих на грип (зокрема КОВІД-19 з його запаленням легенів). Але жодна лікарня в Україні так і не захотіла взяти собі цей апарат (ринкова ціна - $40 000). Уряд виробляти їх не бажає - жодного замовлення чи хоча б запиту - ще це таке? Таке враження, що за 30 років ми відкотилися в розвиткові до рівня бронзового віку... Ось тут трохи більше про "Геліос":
https://www.facebook.com/photo/?fbid=185949529733556&set=pob.100049555310705
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01.12.2020 00:06 Ответить
А шо, ВОЗ рекомендует лазерные аппараты для лечения Ковида? Прям исследования, отличные результаты? Какой врач будет лечить ковид лазерами, когда нет такого протокола?
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01.12.2020 10:43 Ответить
Я не знаю, хто що інший буде рекомендувати, я лише раджу використовувати лазерну терапію - це найпотужніша терапія яка по суті є монотерапією, тобто, нічого іншого не потрібно - запускається фотосинтез в організмі і організм сам себе відновлює - вбиває інфекцію за лічені хвилини, за 20 хвилин опромінення крові хворого у нього вже наростає 0,5 літрів свіжої молодої крові, величезна кількість нових молодих здорових Т-лімфоцитів та ін. клітин які тільки й шукають в тілі - де якого паразити знайти і вбити і яку поломку на клітинному рівні поремонтувати. Протоколи лікування інфекційних хвороб "Геліосом" вже давно розроблені, адже перший апарат був створений аж 33 роки тому. Я вчора переклав нашу англомовну брошуру українською мовою - то ж даю тут посилання: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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01.12.2020 12:15 Ответить
ПРОСТО ПОРА ЛЮБИТЕЛЯМ ВСЕХ ВЛАСТЕЙ С ЧЕРНЫМ ЮМОРОМ ПОРА ПОКАЗАТЬ ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ !!!
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01.12.2020 00:24 Ответить
Ах, Одесса, город отрицателей, где массово гуляли без масок. Ну что ж, всё логично.
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01.12.2020 04:05 Ответить
Летом в Одессе дурка - толпы без масок всюду. Типа ковид побежден, в жопу карантин! Италия тоже летом расслабилась и приняла туристов, щаз народ вымирает от ковида.
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01.12.2020 10:45 Ответить
Так там все умерли давно, еще в середине сентября после Дня Города. До этого все поумирали летом патамучто купались в Черном море без масок.
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01.12.2020 10:46 Ответить
Одесса - самый коррумпированный гнойник в Украине. Взятки, поборы, кумовство, стяжательство начиная от чиновников всех мастей и заканчивая медперсоналом и работниками образования - закреплено на всех уровнях по умолчанию.
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01.12.2020 08:17 Ответить
" что происходит в стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске?"
Источник: https://censor.net/ru/n3234121

Как интересно, оказывается, в Украине палаты реанимации и платаы интенсивной терапии - это совершенно разные палаты, хотя реанимация и интенсивная терапия - это синонимы.

Мне никогда в Австралии не встречались отдельно палаты реанимации и палаты интенсивной терапии, а вот поди же ты, в Украине они существую отдельно, век живи - век учись.

"Реаниматоло́гия (интенсивная терапия) - это теоретическая дисциплина, научные выводы которой используются при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F реанимации в клинике" (Википедия)

"Отделе́ние реанима́ции и интенси́вной терапи́и (ОРиИТ), иногда просто отделение реанимации или реанимацияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B8#cite_note-:0-1 [1] - стационарное отделение в крупном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F медицинском учреждении (больнице, госпитале), при медицинском университете, предназначенное для оказания неотложной медицинской помощи, проведения реанимации и интенсивной терапии больных. " (Википедия)

Скажите, "Волонтер Ножевникова" - она врач? Или она медсестра?
И в каком конкретно стационаре отделение реанимации находится отдельно от отделения интенсивной терапии, так что бежать между ними приходится по улице "200-300 метров" (очевидно, разные корпуса)?
Спсб.
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01.12.2020 08:22 Ответить
Это из той же серии как - "Отдал сыну подышать кислородом свою пайку и умер". Следующим будет как забыли на труп натянуть маску и он снова умер от Ковида.
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01.12.2020 10:45 Ответить
" Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и т.д.)."
Источник: https://censor.net/ru/n3234121

Хорошо, я понимаю, поставить капельницу занимает время.
Мне ставили много раз, примерно 5 минут занимает.
Измерение давленния занимает 2 минуты (манжетку надеть на руку, прибор меряет, сестра записывает)
Но скажите, не томите, КАК вы меряете сатурацию кислорода?
Неужели вы делаете забор артериальной крови?
Очень волнуюсь.
Или все таки "прищепкой" на палец, которая сама меряет?

Спсб.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Умный стандартный прибор пульсоксиметр
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01.12.2020 08:28 Ответить
Видел афиши, что на 22 декабря запланированы сьемки "Новогодний Квартал95", билеты в продаже....
Так что , с большой вероятностью предполагаю что до 22/12 локдауна не будет(вне зависимости сколько украинцев умирает в сутки).
Ну а что, 73% избирателей выбрали себе на президентских выборах Квартал (а не качественную медицину), так что они его и получат. а " Какая разница" ?
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01.12.2020 09:02 Ответить
Абсолютный бред и ложь. Неужели кто то еще таким писулькам верит?
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01.12.2020 10:43 Ответить
Літом в Одесі з нас ржали і тикали пальцями коли ми заходили в трамвай в масках.
За все треба платити, в тому числі і за свою тупість.
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01.12.2020 10:48 Ответить
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