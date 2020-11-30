Волонтер Ножевникова о ситуации с COVID-19: Система рухнула. И что бы вам ни говорили с экранов - они не справляются

По состоянию на шесть утра 29 ноября в шести больницах Одессы осталось 18 мест для больных с COVID-19. В 10 населенных пунктах области - 113.

Об этом написала в Facebook Екатерина Ножевникова, председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров", которая помогает одесским пациентам и больницам, передает Цензор.НЕТ.

"Но и не это самое страшное. В городе нет мест в реанимациях. Позавчера реанимационного пациента увезли в Раздельную. Вчера в городской больнице врач позвонил родственникам (жена пациента - пожилая женщина, болеет дома, тяжело) и посоветовал срочно найти место в реанимации любой больницы города, потому что муж - на кислороде, сатурация - 75-80, без кислорода - ниже 60, нуждается в реанимационных действиях, а мест в реанимации их стационара нет. А еще нет врачей. И когда в апреле покупали ИВЛ все, как безумные, я предупреждала что реаниматологов, анестезиологов и реанимационных сестер купить будет негде. Так и вышло. ИВЛ есть, реанимаций нет. Врачей нет. Пожалуйста! Грядёт катастрофа", - уверена Ножевникова.

Она призвала одесситов соблюдать дистанцию и носить маски: "Прекратите толпится в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах! Вы приносите это домой. Все больше умирает стариков, но уже умирают и молодые. Все тяжелее течение болезни".

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По информации Ножевниковой, врачи - на грани. "Как вам описать, что происходит в стационарах, где один реаниматолог бежит из отделения реанимации в палаты интенсивной терапии (метров 200-300) по улице, чтобы оказать помощь пациентам, которые лежат на кислородной маске? Где одна сестра на 30 пациентов (а каждому нужно сделать капельницу, измерить сатурацию, давление и т.д.). Как показать, что даже в частных клиниках уже не хватает сотрудников, а больных уже столько что листы ожидания составляют", - сообщила волонтер.

Он также рассказала несколько историй обратившихся к ней з помощью: "4 дня назад она пришла взять у нас концентратор. Девушка меньше меня ростом, с огромными оленьими глазами из-за маски - "помогите спасти маму и папу". Я посмотрела анализы папы и посоветовала срочно его госпитализировать. Папу, конечно же, брать не хотели. Устроили в ручном режиме. Вчера ночью в таком же режиме госпитализировали маму. По прибытию в новый стационар на Троицкой, сатурация - 85, но кислород не дали, так как его там просто не было. Утром туда передала 30 машин Наталия Одарий.

Лена (по образованию вирусолог) пыталась узнать у меня, как устроится сразу в стационар на работу, чтобы быть рядом с мамой - мама слишком слаба). В момент, когда госпитализировали маму, папа Лены умирал, но мы об этом не знали. Утром, когда Лена делала уже себе КТ (за эти дни появилась сильная слабость и все симптомы), ей позвонили из морга. Даже не из больницы. Сейчас мама - в реанимации, и телефон туда с собой не дают. И связи нет. И не будет. Потому что врачи работают в грязной зоне без телефонов, раций почти нигде нет и времени уже тоже ни у кого нет".

Ножевникова сообщила о том, что и куда передала, а также подчеркнула, что не сможет обеспечить всех.

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"Я не могу просить врачей подходить к вашим родственникам чаще - не просите! Я уже не могу уже найти врачей, который могут помочь вам лечится дома. А звонков, анализов в личке, просьб о помощи - сотни! Зато я вижу сотни назначений с гроприносином, или с антибиотиками в капельницах на три листа назначений даже без направления на общий анализ крови! Я не могу устроить в реанимацию, где нет мест. Никто не будет выносить пациента, чтобы положить вашего. Я не могу и не буду устраивать за деньги главврачам - не предлагаете. Мне все равно, сколько у вас денег. А ещё огромная просьба прекратить давление на врачей. "Сильные мира сего" творят такое, что стыдно писать… Пришло время, когда ваши деньги не решают все, как вы привыкли. Единственное, что я пока еще могу - это дать вам домой кислород. Но он сам по себе - не панацея. И без врача и лечения он тоже не поможет. И кислорода этого уже тоже очень мало", - пишет волонтер.

Она добавляет: "Система рухнула. И что бы вам ни говорили с экранов - они не справляются и не смогут ситуацию исправить. Мы остаемся тут сами по себе".

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