С начала апреля 2020 года уволилось 5 тысяч специализированных врачей, - Нацслужба здоровья

В Украине с апреля уволились пять тысяч врачей специализированного звена. А новых врачей зарегистрировано более тысячи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.

"По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволились немного более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности", - указано в сообщении НСЗУ.

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Ведомство отмечает, что за апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений - 23,5 тысячи гривен, для врачей - почти 9 тысяч, для среднего медперсонала - 7,5 тысячи, для младшего медперсонала - 6,1 тысячи гривен.