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Новости Коронавирус и карантин
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С начала апреля 2020 года уволилось 5 тысяч специализированных врачей, - Нацслужба здоровья

С начала апреля 2020 года уволилось 5 тысяч специализированных врачей, - Нацслужба здоровья

В Украине с апреля уволились пять тысяч врачей специализированного звена. А новых врачей зарегистрировано более тысячи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.

"По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволились немного более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности", - указано в сообщении НСЗУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около 34 тысяч, - Степанов назвал количество уволившихся с начала пандемии медработников

Ведомство отмечает, что за апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений - 23,5 тысячи гривен, для врачей - почти 9 тысяч, для среднего медперсонала - 7,5 тысячи, для младшего медперсонала - 6,1 тысячи гривен.

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карантин (16729) увольнение (2672) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Самі упороті працюють за 6 або 7 тисяч )) І обалдівають від щедрот простого наріду. Одне діло - зарплата. Но зовсім друге, када лікар очікує на 100 гриВень, запханих йому в кишеню. Це чувство сравніме з оргазмом! А хворий набуває самосознаніє мецената і хазяїна жизні. Так і живем. А кулі.
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30.11.2020 18:44
+3
Во время пандемии,которая угрожает людям потерей не только здоровьем,а и жизни,врачи массово увольняются.Как то можно назвать без мата?В принципе то то же самое,что я капитан штурмовых войск и тут началась война и я говорю звиняйте я уволняюсь,патаму шо война,а я могу служить Родине только в невоенное время.Полный абсурд
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30.11.2020 18:45
+2
Конечно увольняются. Медсестер еще больше. И правильно делают. Только немного опоздали. Надо было давно увольнятся и уезжать в другие страны. А за 5-6 тысяч гривен пускай депутаты в больницах лечат. Ах, да. Я - врач. Уехал уже, еще до ковида. И да - долг стране отдал 12 годами работы за нищенскую зарплату.
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30.11.2020 19:48
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А куда потом деваются врачи? В частные клиники уходят, где делают тоже самое, только за сумасшедшие деньги или пытаются в Европу прорваться и работать по специальности?
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30.11.2020 18:30 Ответить
Самі упороті працюють за 6 або 7 тисяч )) І обалдівають від щедрот простого наріду. Одне діло - зарплата. Но зовсім друге, када лікар очікує на 100 гриВень, запханих йому в кишеню. Це чувство сравніме з оргазмом! А хворий набуває самосознаніє мецената і хазяїна жизні. Так і живем. А кулі.
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30.11.2020 18:44 Ответить
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30.11.2020 19:56 Ответить
Кому потрібен шмаркач на телефонному дроті
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30.11.2020 18:32 Ответить
Куди ж вони?!! Нарід їх годував-нодував, а вони... Неблагодарні якісь ))) Зажралися напевно.
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30.11.2020 18:33 Ответить
Ну, за шо боролись...
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30.11.2020 18:41 Ответить
За такие деньги будут работать или лохи или воры!
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30.11.2020 18:42 Ответить
Во время пандемии,которая угрожает людям потерей не только здоровьем,а и жизни,врачи массово увольняются.Как то можно назвать без мата?В принципе то то же самое,что я капитан штурмовых войск и тут началась война и я говорю звиняйте я уволняюсь,патаму шо война,а я могу служить Родине только в невоенное время.Полный абсурд
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30.11.2020 18:45 Ответить
Те кто на слуху. Билецкий, Семенченко, Ярош. Они извинились и объяснили что служить Родине могут только в составе добровольных анархических батальонов.
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30.11.2020 19:12 Ответить
Так бо не хотели такого как было под Зеленопольем - расположились в чистом поле - стреляй не хочу.
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30.11.2020 19:15 Ответить
Техника безопасности и устав - кровью пишется. Кто выжил ленивыми не будут.
"Роешь окоп - прячешься. Что торчит, лишнее, враг отстреливает"
Если бы в чистом поле остановились и по полю рассредоточились таких массовых потерь не было бы. Там техника вплотную стояла. Как домино пошло. рваться. Если бы л.с во время движения колонны по мобильникам не трепал, кацап бы РСЗО взял левее. Или это министр обороны контролировать должен?
Ошибки роста. Страна 30 лет не воевала.
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30.11.2020 19:33 Ответить
нам сильно повезло.... шо враги такие же расп....
я писал когда-то, если бы на месте оплаченцев и кацапов были немцы, то от ВСУ бы мало шо осталось.
и потом - окапываться, по кр. мере от армии Азерб. и Турции, ну, думаю вы понял.... это скорее демаскировка будет. ПВО у нас же точно такое как и у ар было(было, да )
былА вернее, оп, редактирование коментов сделали, ура))
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01.12.2020 09:31 Ответить
А чего же тады нету шо если НС, или эпидемия, то увольняться низзя? само собой шоп были средства защиты и т.д.?
кто виноват шо они увольняются без последствий (для себя)?
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30.11.2020 19:14 Ответить
Можно.
Мне нравится пожарником работать. Ходи по киоскам проверяй розетки. Спи всё дежурство на боку. Малина. Правда если пожар - хоть увольняйся.
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30.11.2020 19:36 Ответить
Ізя - капітан "штурмовых войск" ? )))
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30.11.2020 19:58 Ответить
Явно Супрунша подговорила врачей, голосовавших за Зелень гнусавую
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30.11.2020 19:44 Ответить
Конечно увольняются. Медсестер еще больше. И правильно делают. Только немного опоздали. Надо было давно увольнятся и уезжать в другие страны. А за 5-6 тысяч гривен пускай депутаты в больницах лечат. Ах, да. Я - врач. Уехал уже, еще до ковида. И да - долг стране отдал 12 годами работы за нищенскую зарплату.
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30.11.2020 19:48 Ответить
)) А всенародна любов яка! Одної любві ще тисяч на 5! Канхвети, каняки і шампанскоє рікою! Живи і радуйся. Так нє. Всьо їм мало.
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30.11.2020 20:40 Ответить
Кляли, клянуть і клясти будуть. Ні, краще на чужині, чим з цими 73% + 25%.
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30.11.2020 20:42 Ответить
Коли люди не розуміють, скільки коштує справжня медицина... І що більшість лікарів в Україні - заручники держави у своїй професії...
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30.11.2020 20:47 Ответить
Люди хочуть все і безкоштовно. Не платять податки в більшості своїй, підприємці бастують через введення касових апаратів, хочуть жититвчорну, хочуть рабів в медицині і освіті. А потім раптом згадують про чиїсь клятви і совість. Спочатку треба на зеркало в себе подивитися. Не подобаються втікаючі лікарі - а що кожен з людей зробив для того, щоб вони не втікали? Не подобається розвалена лікарня - а що кожен з людей зробив, щоб вона була іншою? Знали лікарі куди йшли - ну от і пацієнти знають, куди йдуть при відвідуванні лікарні, нема чого їм возмущатися потім по фейсбуках. Пацієнти йдуть туди ж саме і з тим же самим розумінням, куди йшли вчитися і працювати лікарі. Мені не подобалося, як лікарю - я виїхав. Комусь не подобається українська медицина - Шаріте, чартер, поряд з Кернесом можете лікуватися.
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30.11.2020 20:59 Ответить
Если поменять жалование, которое получают паразити-чинуши/политики с жалованием врачей, то к нам би из других стран поехали врачи.
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01.12.2020 08:50 Ответить
 
 