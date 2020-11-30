С начала апреля 2020 года уволилось 5 тысяч специализированных врачей, - Нацслужба здоровья
В Украине с апреля уволились пять тысяч врачей специализированного звена. А новых врачей зарегистрировано более тысячи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.
"По данным электронной системы здравоохранения, с апреля этого года уволились немного более 5 тысяч врачей специализированного звена. Также система зарегистрировала более тысячи новых специалистов. Трансформация системы обнаружила пробелы на медицинском рынке труда и создала спрос на новые специальности", - указано в сообщении НСЗУ.
Ведомство отмечает, что за апрель-сентябрь средняя зарплата украинских медиков до вычета налогов в медучреждениях, которые оказывают специализированную помощь, составляет для руководителей учреждений - 23,5 тысячи гривен, для врачей - почти 9 тысяч, для среднего медперсонала - 7,5 тысячи, для младшего медперсонала - 6,1 тысячи гривен.
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"Роешь окоп - прячешься. Что торчит, лишнее, враг отстреливает"
Если бы в чистом поле остановились и по полю рассредоточились таких массовых потерь не было бы. Там техника вплотную стояла. Как домино пошло. рваться. Если бы л.с во время движения колонны по мобильникам не трепал, кацап бы РСЗО взял левее. Или это министр обороны контролировать должен?
Ошибки роста. Страна 30 лет не воевала.
я писал когда-то, если бы на месте оплаченцев и кацапов были немцы, то от ВСУ бы мало шо осталось.
и потом - окапываться, по кр. мере от армии Азерб. и Турции, ну, думаю вы понял.... это скорее демаскировка будет. ПВО у нас же точно такое как и у ар было(было, да )
былА вернее, оп, редактирование коментов сделали, ура))
кто виноват шо они увольняются без последствий (для себя)?
Мне нравится пожарником работать. Ходи по киоскам проверяй розетки. Спи всё дежурство на боку. Малина. Правда если пожар - хоть увольняйся.