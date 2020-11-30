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Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про "великую Венгрию". ФОТОрепортаж

Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про

Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны", - отмечается в сообщении.

Также следствие исследует факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских публичных деятелей, которые подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности во вред Украине, в том числе и в совершении действий с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.

Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про великую Венгрию 01
Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про великую Венгрию 02
Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про великую Венгрию 03
Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про великую Венгрию 04
Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про великую Венгрию 05
Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про великую Венгрию 06

Фото - СБУ

Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про великую Венгрию 07
Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про великую Венгрию 08
Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про великую Венгрию 09

Фото - ua-reporter

Автор: 

Венгрия (1928) СБУ (19847) сепаратизм (11311) Закарпатская область (2580)


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Топ комментарии
+18
Оцей реальна робота СБУ- респект!
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30.11.2020 19:06
+13
а генерал москаль розказував що все тихо на закарпатті-судити цих сепаратистів поки не пізно-
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30.11.2020 19:04
+13
Был на Закарпатье, ситуация беда-печаль. Куча машин на венгерских номерах, украинского мало услышишь, а венгерский паспорт - у бОльшей части населения. Причем своей мечты о том, чтоб стать частью Венгрии многие не скрывают. Утешает лишь то, что Венгрия - член НАТО (без одобрения Альянса ни один член не имеет право на военные действия) и ЕС (тоже чреваты попытки). Но массовая выдача своих паспортов жителям Закарпатья как бы намекает, что к мечтам о "Великой Венгрии" стоит относиться серьезно.
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30.11.2020 19:29
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по 10 лет с конфискацией организаторы заработали...
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30.11.2020 19:02 Ответить
Мадяри - понаєхавшиє з Приуралля. (Уго́рці, мадя́ри (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 угор. magyarok - «мо́дьорок» - народ з фіно-угорської групи - вікіпедія). Приперлись у Європу але залишились азіопою а-ля Московія.
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30.11.2020 20:10 Ответить
"вяликаявенгрия"---той венгрии ,как бердичевская область
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30.11.2020 21:16 Ответить
а генерал москаль розказував що все тихо на закарпатті-судити цих сепаратистів поки не пізно-
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30.11.2020 19:04 Ответить
Оцей реальна робота СБУ- респект!
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30.11.2020 19:06 Ответить
Она занята другими угро-финнами и подозреваю ,что они не захотят делиться территориями,пусть даже и со своими дальнеродственниками
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30.11.2020 21:32 Ответить
******* ЗУМР (западно украинскую мадьярскую республику) надумали сделать ? расстрелять !
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30.11.2020 19:08 Ответить
закінчиться тим, що на Закарпатті зявиться будапештський район з центром в Будапештово
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30.11.2020 19:13 Ответить
не при этой власти... они там ******* жопу лизнули уже... неизвестно что дальше будет.
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30.11.2020 19:19 Ответить
Ха, у меня старая добрая версия сайта заработала)))
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30.11.2020 19:11 Ответить
все могут и хотят жить по старому ))
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30.11.2020 19:13 Ответить
Паскудні ці ******,не знаю жодної нормальної людини,всі якісь *********
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30.11.2020 19:17 Ответить
Угорці в НАТО - члени. Але можуть догратися і членство їм не допоможе.
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30.11.2020 19:25 Ответить
Был на Закарпатье, ситуация беда-печаль. Куча машин на венгерских номерах, украинского мало услышишь, а венгерский паспорт - у бОльшей части населения. Причем своей мечты о том, чтоб стать частью Венгрии многие не скрывают. Утешает лишь то, что Венгрия - член НАТО (без одобрения Альянса ни один член не имеет право на военные действия) и ЕС (тоже чреваты попытки). Но массовая выдача своих паспортов жителям Закарпатья как бы намекает, что к мечтам о "Великой Венгрии" стоит относиться серьезно.
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30.11.2020 19:29 Ответить
поражает как власти забивают на это. вместо этого пилят видосики и олимпиадами бредят, а там - реальная опасность сепаратизма
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30.11.2020 19:37 Ответить
Ну, почему забивают... вот обыск был, задержание. Венгрия уже кипеж подняла, обещает у НАТО помощи просить. Вот и приходится властям лавировать. К сожалению, мы не в том положении сегодня, чтоб жестко ответку дать члену ЕС и НАТО.
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01.12.2020 00:04 Ответить
коцапов не хватает - ещё эти лезут...
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30.11.2020 19:36 Ответить
Это реалии нашей жизни и мировой политики. У каждой из стран есть свои претензии к соседям даже у стран-членов НАТО и ЕС вот только некоторые из них:Греция и Турция спорят за Кипр,Испания и Великобритания за Гибралтар, Португалия считает приграничный испанский городишко Оливенсы своим , Канада и Дания за остров Ганс,а также спорит со штатами о принадлежности нескольких приграничных островков и о морских границах в проливах,Хорватия и Словения тоже не могут не могут поделить морскую границу ну а Венгрия со времени распада Австро-венгерской империи считает себя обделённой и спорит со всеми её окружающими соседями,за якобы несправедливо отторгнутые у её территории,претензии к Украине тут не исключение
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30.11.2020 21:27 Ответить
кожна мразь хоче відкусити від України шматочок і стати царем новоспеченого держави, просто наявність крадених грошей вже не влаштовує....
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30.11.2020 19:55 Ответить
Зара як йовбаки виплигнуть!
Під час обшуку СБУ в благодійному фонді на Закарпатті виявлено сепаратистські матеріали про "велику Угорщину" - Цензор.НЕТ 8623
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30.11.2020 20:45 Ответить
Батьківщина історична угрів...десь район в Поволжі,Уралу,Ками. Але вони вже давно з Будапешту розкривають ротяку на наші українські землі. І зараз для них найзручніша пора....Наша Україна політично та авторитетно Слаба і Уразлива. Порошенко укріпляв Державність і підняв її рівень до Міжнародного. Слідуючим етапом було б Укріплення фізичне усіх Ознак і Основ. До цього готувались. Що тепер? Самі бачите: лайно на усіх рівнях. Навіть визначення "Державність" відсутнє як в парламенті,Судах,Рішеннях РНБО, відосіках самого ....не знаю,як назвати!
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30.11.2020 21:10 Ответить
Хватить гратися з Закарпаттям! Невже Крим нічого не навчив?
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30.11.2020 22:22 Ответить
Плохо,что наше правительство не имеет яиц,и как сказал Яценюк,даже перепелиных.Сейчас самый момент устроить международный скандал,чтоб потом заткнулись ****** со своими претензиями к языку и меньшинствам.
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30.11.2020 22:26 Ответить
Це хороший довід для того, щоб клопотати про виключення угорщини зі складу НАТО я к москальську шльондру, що поплюжить принципи організації
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30.11.2020 22:59 Ответить
Прозвучить банально, але країни-члени НАТО теж сплачують внески в штаб-квартиру Альянсу. Ніхто із ситих бюрократів у скляних натівських офісах добровільно не відмовиться від регулярних грошових надходжень від ******** через якусь Україну. Ось якби дебільні ******* перейшли дорогу інтересам США чи Великобританії, тоді була б інша розмова. І тоді нащадки мадярських нацистів отримали б достойних звіздюлєй
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01.12.2020 00:08 Ответить
що заважає вже зараз поставить це питання перед керівництвом НАТО та американською адміністрацією? Кулєба? може Зеля?
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01.12.2020 00:32 Ответить
ВЕЛИКАЯ ХУНГАРИЯ ЯВНО СВЯЗАННО С ХЙЛОМ !)
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01.12.2020 01:43 Ответить
Если зиленый со сворой не наведут там порядок в ближайшее время то будет второй Крым.
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01.12.2020 05:35 Ответить
Давно эту мадьярскую сеператню надо было потрусить. Чмошники недоимперские.
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01.12.2020 09:27 Ответить
 
 