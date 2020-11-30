Во время обыска СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье обнаружены сепаратистские материалы про "великую Венгрию". ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны", - отмечается в сообщении.

Также следствие исследует факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских публичных деятелей, которые подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности во вред Украине, в том числе и в совершении действий с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.













Фото - СБУ







Фото - ua-reporter