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Новости Коронавирус и карантин
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Усиливать карантин надо уже сегодня, чтобы была возможность немного ослабить на Новый год, - руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ Славуцкий

Усиливать карантин надо уже сегодня, чтобы была возможность немного ослабить на Новый год, - руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ Славуцкий

Вводить локдаун 24 декабря поздно, полный локдаун даст ощутимый результат для эпидемиологической ситуации, если его ввести в ближайшие дни.

Об этом в эфире Громадського радіо сказал руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ Андрей Славуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Число подтвержденных случаев COVID-19 уже достигало 15-16 тысяч в сутки. К прогнозируемому локдауну мы выйдем на цифру в почти 25 тысяч. После введения локдауна нужно 2-3 недели, чтобы он сработал эффективно. Кроме того, мы прогнозируем около 25-30 тысяч подтвержденных случаев на новогодние праздники. Только потом кривая пойдет на спад, и мы вернемся к нынешних цифрам в конце февраля - марте", - говорит он.

По словам Славуцкого, более жесткие карантинные меры и жесткий контроль за их соблюдением сработал бы, если бы их ввели 2-3 недели назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Кабмина по локдауну ожидается до 4 декабря, - "слуга народа" Корниенко

"Если опоздали, то было бы разумно усиливать карантин сейчас, в ближайшие дни. Так через три недели мы могли бы прийти к новогодним праздникам с незначительным ростом числа больных. В таком случае эпидемиологическая ситуация была бы совсем другой, на праздники можно было немного ослабить карантин", - говорит он.

Напомним, 30 ноября источник в Кабмине сообщил СМИ, что дата локдауна якобы уже согласована. По его словам, локдаун введут с 23 декабря по 15 января.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что точная дата еще не определена.

Также читайте: Руководство государства проводит консультации, нужен ли локдаун, - ОП

Автор: 

карантин (16729) Новый год (934) ЮНИСЕФ (166) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+9
глазам не верю, старый добрый Цензор вернулся?
ото ж бо....
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30.11.2020 19:18
+6
О. Хоч не по темі, але дякую, що повернули стару версію сайту.
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30.11.2020 19:18
+5
точно, все на месте вроде никто никуда и не уходил.
можно не глядя по новостям кататься - руки то помнят)))
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30.11.2020 19:29
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глазам не верю, старый добрый Цензор вернулся?
ото ж бо....
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30.11.2020 19:18 Ответить
Синхронно.
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30.11.2020 19:18 Ответить
то-то стало видно лайки
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30.11.2020 19:25 Ответить
точно, все на месте вроде никто никуда и не уходил.
можно не глядя по новостям кататься - руки то помнят)))
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30.11.2020 19:29 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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30.11.2020 20:03 Ответить
О. Хоч не по темі, але дякую, що повернули стару версію сайту.
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30.11.2020 19:18 Ответить
Да,давайте прибейте бизнес окончательно
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30.11.2020 19:22 Ответить
чувствуете как сразу на душе потеплело???
(много ли нам бродягам по сайту надо? )))))
пардон что не по теме!
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30.11.2020 19:23 Ответить
Надо закрыть полностью все супермаркеты. Оставить торговлю на свежем воздухе, - базарчики и мини-магазинчики на два покупателя.
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30.11.2020 19:24 Ответить
ага щас закроют они свои магазины
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30.11.2020 20:01 Ответить
Андрюша, как так!? Ты же полгода вкручивал тут, что ковид - это фуфло!
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01.12.2020 00:34 Ответить
Еще одного чертылу выпустили из дурдома
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30.11.2020 19:28 Ответить
Ну да, как же. На Новый год послабление, а через две недели опять вспышка, сортировка и 90% занятых коек?. Уж потерпите до вакцины, немного осталось . Зря что ли целый год бизнес уничтожали?
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30.11.2020 19:35 Ответить
На нг и так каникулы и выходные что там послаблять то.
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30.11.2020 19:47 Ответить
Еще один "иксперд", мля..
И где вы только берётесь, карантологи хреновы?
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30.11.2020 22:09 Ответить
 
 