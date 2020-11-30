Усиливать карантин надо уже сегодня, чтобы была возможность немного ослабить на Новый год, - руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ Славуцкий
Вводить локдаун 24 декабря поздно, полный локдаун даст ощутимый результат для эпидемиологической ситуации, если его ввести в ближайшие дни.
Об этом в эфире Громадського радіо сказал руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ Андрей Славуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Число подтвержденных случаев COVID-19 уже достигало 15-16 тысяч в сутки. К прогнозируемому локдауну мы выйдем на цифру в почти 25 тысяч. После введения локдауна нужно 2-3 недели, чтобы он сработал эффективно. Кроме того, мы прогнозируем около 25-30 тысяч подтвержденных случаев на новогодние праздники. Только потом кривая пойдет на спад, и мы вернемся к нынешних цифрам в конце февраля - марте", - говорит он.
По словам Славуцкого, более жесткие карантинные меры и жесткий контроль за их соблюдением сработал бы, если бы их ввели 2-3 недели назад.
"Если опоздали, то было бы разумно усиливать карантин сейчас, в ближайшие дни. Так через три недели мы могли бы прийти к новогодним праздникам с незначительным ростом числа больных. В таком случае эпидемиологическая ситуация была бы совсем другой, на праздники можно было немного ослабить карантин", - говорит он.
Напомним, 30 ноября источник в Кабмине сообщил СМИ, что дата локдауна якобы уже согласована. По его словам, локдаун введут с 23 декабря по 15 января.
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что точная дата еще не определена.
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ото ж бо....
можно не глядя по новостям кататься - руки то помнят)))
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
(много ли нам бродягам по сайту надо? )))))
пардон что не по теме!
И где вы только берётесь, карантологи хреновы?