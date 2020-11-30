Усиливать карантин надо уже сегодня, чтобы была возможность немного ослабить на Новый год, - руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ Славуцкий

Вводить локдаун 24 декабря поздно, полный локдаун даст ощутимый результат для эпидемиологической ситуации, если его ввести в ближайшие дни.

Об этом в эфире Громадського радіо сказал руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ Андрей Славуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Число подтвержденных случаев COVID-19 уже достигало 15-16 тысяч в сутки. К прогнозируемому локдауну мы выйдем на цифру в почти 25 тысяч. После введения локдауна нужно 2-3 недели, чтобы он сработал эффективно. Кроме того, мы прогнозируем около 25-30 тысяч подтвержденных случаев на новогодние праздники. Только потом кривая пойдет на спад, и мы вернемся к нынешних цифрам в конце февраля - марте", - говорит он.

По словам Славуцкого, более жесткие карантинные меры и жесткий контроль за их соблюдением сработал бы, если бы их ввели 2-3 недели назад.

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"Если опоздали, то было бы разумно усиливать карантин сейчас, в ближайшие дни. Так через три недели мы могли бы прийти к новогодним праздникам с незначительным ростом числа больных. В таком случае эпидемиологическая ситуация была бы совсем другой, на праздники можно было немного ослабить карантин", - говорит он.

Напомним, 30 ноября источник в Кабмине сообщил СМИ, что дата локдауна якобы уже согласована. По его словам, локдаун введут с 23 декабря по 15 января.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что точная дата еще не определена.

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