В Раде зарегистрировали законопроект об ответственности за недостоверное декларирование, в котором не предусматривается лишение свободы, - "слуга народа" Совгиря

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление декларации субъектом декларирования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написала заместитель руководителя рабочей группы, заместитель председателя Комитета, Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности отдельно за умышленное непредставление декларации и за декларирование недостоверной информации с соответствующей дифференциацией меры наказания в зависимости от разницы между достоверными и недостоверными сведениями, которые подлежат декларированию. Суровость наказания будет зависеть от того, превышает ли такая разница 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, при этом уголовная ответственность начинается в случае, если такая разница превышает 500 прожиточных минимумов", - рассказала Совгиря.

Соответственно, по ее словам, "повышается также предел разницы между достоверными и недостоверными сведениями, при которой наступает административная ответственность - до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц".

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Согласно законопроекту, за совершение уголовных преступлений в виде умышленного непредставления декларации и декларирования недостоверной информации предлагается предусмотреть меру наказания в виде штрафа или общественных работ, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. "То есть исключается возможность лишения свободы", - уточнила парламентарий.

При этом Совгиря отметила, что рассмотрение этих дел остается в предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Кроме этого, документом предлагается расширить круг должностей, которые предусматривают занятия ответственного или особо ответственного положения. В перечень, в частности, будут включены должности первого заместителя и заместителя директора НАБУ, главы НАПК и его заместителей, руководителя Офиса Президента Украины, его первого заместителя и заместителя.

Законопроект зарегистрирован в парламенте 30 ноября под № 4141.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова. Законопроект Зеленского не рассматривали.