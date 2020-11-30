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Новости Коронавирус и карантин
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В недавно открытом отделении для больных с COVID-19 в Одессе не хватает врачей и точек подключения кислорода, - волонтер Ножевникова

В недавно открытом отделении для больных с COVID-19 в Одессе не хватает врачей и точек подключения кислорода, - волонтер Ножевникова

На Троицкой в Одессе 28 ноября с помпой открывали отделение для приема больных с COVID-19, однако в нем не хватает врачей и всего 15 точек подключения кислорода.

Об этом написала в Facebook Екатерина Ножевникова, председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров", которая помогает одесским пациентам и больницам, передает Цензор.НЕТ.

"Открыли на Троицкой отделение с фанфарами. На 90 коек. Журналисты, мэр, департамент. Забыли, правда, рассказать, что врачей там не хватает, а кислорода в принципе-то нет - 15 точек. На следующее утро туда привезли концентраторы от области (30 штук), но доктора вынуждены подключать тех, кому хуже. А вот тех, у которых 88-85, отключают. И докторов понять можно - действуют по протоколу, оказывая помощь тем, кому нужнее", - сообщила она.

Сама Ножевникова "с трудом прорвалась через толпу обезумевших родственников, которые пытаются узнать что с их родственниками, где взять списки, передать медикаменты, еду", чтобы передать еще два концентратора.

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"Там все кричат и плачут. Врачи в ужасе пытаются отбиться и не понимают, что им делать. У меня тут мама, помогите. У меня тут бабушка, у нее инсульт, она без телефона. Пустите, пожалуйста. Пустите. Помогите. Привезла два концентратора. Еле прорвалась, чтобы объяснить пациентам, как подключится. С угрозами и криками. Вышла. Пока объясняла этим, еще два звонка из той же больницы. Нам не дают кислород. К нам не подходят уже сутки. Везу последние два. Что дальше делать - не знаю", - констатировала Ножевникова.

В недавно открытом отделении для больных с COVID-19 в Одессе не хватает врачей и точек подключения кислорода, - волонтер Ножевникова 01

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Автор: 

карантин (16729) Одесса (7864) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ножевникова (12)


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Топ комментарии
+3
это беда! вот поэтому оптимистичные заявы о готовности открывать дополнительные больнички и полевые госпиталя...думающих людей не радуют...ибо персонал и оборудование к ним не появиться из ниоткуда... поэтому рапортовать о возможности и дополнительных койках - это ничто! койки можно расставить и в любом госучереждении...а дальше?
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30.11.2020 20:10
+2
А в Феофанию больных отправляйте,там все есть все там выздоравливают.
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30.11.2020 20:03
+2
а чем тогда занимается любимый мэр ватной Одессы товарисч Труханов?
это ужас, если написанное правда...
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30.11.2020 20:04
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А в Феофанию больных отправляйте,там все есть все там выздоравливают.
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30.11.2020 20:03 Ответить
А сатана Степанов об этом не вещает каждый день. Что ему врачи, кислород? Он что заботится о людях? Он за 10 мес не наладил бесперебойную поставку кислорода в больницы. И спецом это делает. А зеленый арахамло говорит - коняку степанова на переправе не менять! Коняка будет всех колоть какой-то хренью под видом вакцины.Так что подыхайте украинцы с этим конякой.
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30.11.2020 20:25 Ответить
а чем тогда занимается любимый мэр ватной Одессы товарисч Труханов?
это ужас, если написанное правда...
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30.11.2020 20:04 Ответить
а зе лох дауны нам брешут напропалую...
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30.11.2020 20:10 Ответить
это беда! вот поэтому оптимистичные заявы о готовности открывать дополнительные больнички и полевые госпиталя...думающих людей не радуют...ибо персонал и оборудование к ним не появиться из ниоткуда... поэтому рапортовать о возможности и дополнительных койках - это ничто! койки можно расставить и в любом госучереждении...а дальше?
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30.11.2020 20:10 Ответить
Ай-яй-яй. Одеса и Харьков - первые по списку за Зе отдали голоса. Посмеялись?
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30.11.2020 20:32 Ответить
Носите маски! Маски носите! Носите маски, вашу мать!!! Народный маразм среди одесситов с отрицанием эпидемии и ненужностью масок приводит к ******* медицины и нехватке больниц. То что вы еще не болеете, значит что вас плохо диагностировали. Пофигизм смертельно опасен!
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30.11.2020 21:41 Ответить
Ну в Харкові є зоопарк і мер наперсточник,а що є в Одесі? Звичайно крім мерім мера угаловніка.
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30.11.2020 22:48 Ответить
В Одессе почти все пассажиры общественного транспорта без масок. В магазинах маски в редких случаях закрывают рот и нос, а у большинства нос открыт или она висит на подбородке. Охранникам, в замусоленных масках, на все наплевать. Что это - беспечность, безграмотность или, просто пофигизм?
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30.11.2020 23:47 Ответить
"Что с человеком не делай - он упорно позёт на кладбище", - Мих. Мих. Жванецкий.

А коли в маршрутці їдуть чоловік тридцять, і з них тільки 2-3 у масках, то вони про що думають? Що їх пронесе?
Здається мені, що настали часи, коли Земля позбавляється від тих, хто так і не навчився користуватись мозком з призначенням.
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01.12.2020 04:34 Ответить
 
 