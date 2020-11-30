В недавно открытом отделении для больных с COVID-19 в Одессе не хватает врачей и точек подключения кислорода, - волонтер Ножевникова

На Троицкой в Одессе 28 ноября с помпой открывали отделение для приема больных с COVID-19, однако в нем не хватает врачей и всего 15 точек подключения кислорода.

Об этом написала в Facebook Екатерина Ножевникова, председатель благотворительного фонда "Корпорация монстров", которая помогает одесским пациентам и больницам, передает Цензор.НЕТ.

"Открыли на Троицкой отделение с фанфарами. На 90 коек. Журналисты, мэр, департамент. Забыли, правда, рассказать, что врачей там не хватает, а кислорода в принципе-то нет - 15 точек. На следующее утро туда привезли концентраторы от области (30 штук), но доктора вынуждены подключать тех, кому хуже. А вот тех, у которых 88-85, отключают. И докторов понять можно - действуют по протоколу, оказывая помощь тем, кому нужнее", - сообщила она.

Сама Ножевникова "с трудом прорвалась через толпу обезумевших родственников, которые пытаются узнать что с их родственниками, где взять списки, передать медикаменты, еду", чтобы передать еще два концентратора.

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"Там все кричат и плачут. Врачи в ужасе пытаются отбиться и не понимают, что им делать. У меня тут мама, помогите. У меня тут бабушка, у нее инсульт, она без телефона. Пустите, пожалуйста. Пустите. Помогите. Привезла два концентратора. Еле прорвалась, чтобы объяснить пациентам, как подключится. С угрозами и криками. Вышла. Пока объясняла этим, еще два звонка из той же больницы. Нам не дают кислород. К нам не подходят уже сутки. Везу последние два. Что дальше делать - не знаю", - констатировала Ножевникова.

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