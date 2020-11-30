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Врач Марадоны отвергает обвинения в непредумышленном убийстве легендарного футболиста

Врач Марадоны отвергает обвинения в непредумышленном убийстве легендарного футболиста

Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке опроверг обвинения в непредумышленном убийстве легендарного экс-футболиста.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он заявил в интервью Sky Sports

"Мои медицинские документы были конфискованы. Не было никакой врачебной ошибки. Мною было сделано все, что было в моих силах. Диего была необходима помощь", - заявил Луке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехдневный траур, в связи со смертью легендарного футболиста Марадоны, объявлен в Аргентине

Автор: 

Марадона (15) смерть (9211)


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Топ комментарии
+3
Врач - камикадзе
Связыватся с пьющим наркоманои себе дороже.
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30.11.2020 21:12
+2
Наркоман з 40+ річним стажем який постійно зривався, дивно що він взагалі до 60 дожив.
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30.11.2020 22:18
+1
коксохим виновен...с местныи министром этой отрасли...
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30.11.2020 21:12
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Как бы не грохнули. Один уже селфи возле гроба сделал. Сегодня нашли в мусорном баке.
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30.11.2020 21:09 Ответить
Врач - камикадзе
Связыватся с пьющим наркоманои себе дороже.
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30.11.2020 21:12 Ответить
коксохим виновен...с местныи министром этой отрасли...
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30.11.2020 21:12 Ответить
Подивіться офіційний документальний фільм-хроніку Чемпіонату світу 1986 в Мексиці.
Це - найкраще, що є про великого майстра Марадону.
https://www.youtube.com/watch?v=3eDZV-p9DiI
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30.11.2020 21:15 Ответить
Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного футболіста - Цензор.НЕТ 5109
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30.11.2020 22:12 Ответить
Наркоман з 40+ річним стажем який постійно зривався, дивно що він взагалі до 60 дожив.
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30.11.2020 22:18 Ответить
Може він був великий Футболіст, але людиною він був малою у будь-якому розумінні - моральному, політичному та всякому іншому. Особливо ганебним був його приїзд на футбол у рашу.
Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного футболіста - Цензор.НЕТ 2822
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30.11.2020 22:36 Ответить
"Я фанат Путіна" - після цих слів у моїй пам'яті Марадона лише алкаш і наркоман, а не футболіст.
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30.11.2020 22:43 Ответить
У них так же как у нас! Бухает и наркоша, а виноватые те кто клятву Хиппикрата принимал!
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30.11.2020 22:29 Ответить
Да мне насрать на этого наркошу футболиста... Лучше бы про Лобановского вспомнили. Он в футболе сделал гораздо больше, чем этот футболист... и из жизни ушел достойно!
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01.12.2020 09:19 Ответить
 
 