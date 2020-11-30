Врач Марадоны отвергает обвинения в непредумышленном убийстве легендарного футболиста
Личный врач Диего Марадоны Леопольдо Луке опроверг обвинения в непредумышленном убийстве легендарного экс-футболиста.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он заявил в интервью Sky Sports
"Мои медицинские документы были конфискованы. Не было никакой врачебной ошибки. Мною было сделано все, что было в моих силах. Диего была необходима помощь", - заявил Луке.
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+3 Алексей Достоевский
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Связыватся с пьющим наркоманои себе дороже.
Це - найкраще, що є про великого майстра Марадону.
https://www.youtube.com/watch?v=3eDZV-p9DiI