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"Слуга народа" Третьякова "хочет посмотреть" на ФЛП, который заплатил 8 тысяч налогов в год

Глава комитета Рады по соцполитике, нардеп СН Галина Третьякова считает, что из законопроекта президента Зеленского о поддержке предпринимателей нельзя убирать норму, по которой 8000 могут получить только работники, за которых полностью уплачен Единый социальный взнос.

Об этом она заявила на заседании комитета, на котором рассматривали законопроект Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

На заседании возникла дискуссия о том, нужно ли убрать норму, по которой претендовать на помощь не смогут работники, за которых не полностью уплатили Единый социальный взнос (ЕСВ). Третьякова выступила за сохранение нормы, отметив, что это должен быть стимул для работников давить на работодателя, чтобы тот оплатил ЕСВ.

"Это справедливо: если ты платишь налоги, ты получаешь помощь, если ты не платишь, то извиняюсь", - отметила она.

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В качестве примера такой системы она привела Германию, где, мол, государство платит тем, кто уплатил налоги.

"Самозанятые лица в Германии, они, например, заплатили 9 тысяч евро налогов в год - получили 5 или 6. Даже не 100-процентно уплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов в год 8 тысяч гривен. Хочу посмотреть, честно", - подытожила депутат.

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"Громадське" отмечает, что размер ЕСВ в этом году превысил 1000 грн. в месяц. Правда, весной ФЛП были освобождены от его уплаты. "За 9 месяцев они оплатили не менее 6300 гривен ЕСВ. По итогам года это еще будет +3300 грн, то есть всего 9600 - и это только ЕСВ", - подсчитали журналисты.

Автор: 

карантин (16729) помощь (7754) предприниматели (1234) Третьякова Галина (118) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+63
Хотелось бы посмотреть,что вообще полезного для города, общества,страны за всю свою жизнь создало это чудо.
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30.11.2020 21:18
+60
ох і куриця зєбільна!
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30.11.2020 21:15
+48
Как что? https://censor.net/ru/video_news/3204174/u_poluchateleyi_sotspomoschi_rojdayutsya_deti_nizkogo_kachestva_kotorye_toje_sadyatsya_na_gosudarstvennye. Забывать такое нельзя.
Любим, помним.
Со временем воздадим должное.
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30.11.2020 21:24
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Страница 4 из 4
Предприниматели,по их мнению,нахлебники для государства,несмотря на то,что платят налоги - ви брешете. Ніх.ра вони не платять. В усякому разі, тотальна їх більшість бере з бюджету більше, ніж туди дає. Єдине, що може хоч якось перекриває, це ПДВ із їх тіньових прибутків, коли вони їх витрачають і то, з цим теж є проблема.
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01.12.2020 13:31 Ответить
Ну опять же палка в двух концах.... государство что б было как в Германи должно и поступать как в Германии.
Да народ избегает налогов, старается причём в любой стране, но сам аппарат государственный делает так что б не смогли избегать налогов. Потом что б хотеть от народа правильных налогов постройте инфраструктуру, уригулируйте рынок цен на необходимое, продукты питание, сделайте медицину, сделайте государство в которое будут хотеть инвестировать, тем самы вы создатите рабочие места, воспитывайте патриотизм здоровый к нации. Не возможно дать людям пенсию в 1600 а цены тем самым в 15 раз, не возможно дать зп в 5000 и что б на них выжила семья. Не может быть доход ниже прожиточного уровня как и пенсия, но и цены не должны подниматься пока состояние граждан не улучшится. Сделайте программы на дотации правильные.
Чем вы занимаетесь кроме популистических высказываний и увеличения своих расходов на своё содержание???
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01.12.2020 12:28 Ответить
а хто це має зробити? Чарівник який прилетить на посаду президента? Німцям це зробили їх батьки та діди, тяжкою працею. Наші зробили те, що ми маємо, значить "робити" маємо ми. Покажіть мені тих, хто так вважає?
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01.12.2020 13:30 Ответить
ну а я о чем??? честно иногда поражаюсь коментам я в основном о том и пишу))) если народ сам не образумится ничего не будет это да но как???если выбор такой что паражает все предыдущие
Да и согласитесь сам народ хочет много как в Европе но не готов многим жертвовать и мы приходим к воде в ступе
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01.12.2020 19:12 Ответить
Давайте зеленый спец предложение. ФОП группа "Зе" - единый налог на год, 8000грн. Я уверен, что 99% ФОПов судовольствием перейдут на нее
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01.12.2020 13:11 Ответить
единый налог на год? Про що мова, про ЄСВ, за яким вони ж прийдуть колись до ПФУ чи про спекуляцію на ширпотребі, який вони за 300 євро хабара з буса, через кордон тягнуть?
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01.12.2020 13:28 Ответить
Той рідкий випадок, коли змушений підтримати представника Зебілів.
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01.12.2020 13:34 Ответить
Не прихильник Третьякової, но тут в 10-ку. Браво.
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01.12.2020 13:50 Ответить
Правду она сказала, у безработных рождаются дети дебилы такие как ты! Тут даже не в 10ку а в 20ку!
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01.12.2020 21:20 Ответить
*****, подлый трус - выходи! галя поппинс хочет тебе в глаза заглянуть. и прочитать "я уплатил 8тыщ налога в год" ))
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01.12.2020 14:06 Ответить
фопы это украинские оффшоры. нужно отделить реальных фопов от минимизаторов налогов. фоп должен вести первичную документацию. продают товар, а где они его взяли отвечать не обязаны))) бред какой то
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01.12.2020 19:41 Ответить
Как хорошо, что среди "Слуг народа" есть такие дуры. Возможно, что ТАК до народа быстрее дойдет, чем чревато избрание коррупционеров, клоунов и котов в мешках!!!
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01.12.2020 21:03 Ответить
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