"Слуга народа" Третьякова "хочет посмотреть" на ФЛП, который заплатил 8 тысяч налогов в год

Глава комитета Рады по соцполитике, нардеп СН Галина Третьякова считает, что из законопроекта президента Зеленского о поддержке предпринимателей нельзя убирать норму, по которой 8000 могут получить только работники, за которых полностью уплачен Единый социальный взнос.

Об этом она заявила на заседании комитета, на котором рассматривали законопроект Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

На заседании возникла дискуссия о том, нужно ли убрать норму, по которой претендовать на помощь не смогут работники, за которых не полностью уплатили Единый социальный взнос (ЕСВ). Третьякова выступила за сохранение нормы, отметив, что это должен быть стимул для работников давить на работодателя, чтобы тот оплатил ЕСВ.

"Это справедливо: если ты платишь налоги, ты получаешь помощь, если ты не платишь, то извиняюсь", - отметила она.

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В качестве примера такой системы она привела Германию, где, мол, государство платит тем, кто уплатил налоги.

"Самозанятые лица в Германии, они, например, заплатили 9 тысяч евро налогов в год - получили 5 или 6. Даже не 100-процентно уплаченный размер налогов они получают. Я хочу посмотреть на ФЛП, который заплатил налогов в год 8 тысяч гривен. Хочу посмотреть, честно", - подытожила депутат.

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"Громадське" отмечает, что размер ЕСВ в этом году превысил 1000 грн. в месяц. Правда, весной ФЛП были освобождены от его уплаты. "За 9 месяцев они оплатили не менее 6300 гривен ЕСВ. По итогам года это еще будет +3300 грн, то есть всего 9600 - и это только ЕСВ", - подсчитали журналисты.