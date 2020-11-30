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В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена

В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена

Власти штата Аризона в понедельник сертифицировали результаты выборов президента США, согласно которым победу в штате одержал демократ Джо Байден.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ.

Госсекретарь штата Кэти Хоббс и губернатор Аризоны Даг Дьюси поставили свои подписи на документах, которые подтверждают, что Байден победил с перевесом в более чем 10 тыс. голосов.

"Мы успешно организуем выборы в Аризоне. Наша система надежная", - сказал Дьюси.

Хоббс в свою очередь отметила, что выборы были проведены "транспарентно и честно".

Трамп победил в штате Аризона в ходе выборов 2016 года. А Байден стал вторым демократом за 70 лет, который одержал победу в этом штате на президентских выборах.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пересчет голосов в округе штата Висконсин увеличил отрыв Байдена от Трампа

Автор: 

Байден (2785) выборы (24722) США (26368)


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Топ комментарии
+31
Покойный Джон Маккейн из могилы покузьмил Трампа за оскорбления.Все республиканские поклонники Маккейна в Аризоне проголосовали за Байдена.Жена Джона Маккейна станет послом США в Великобритании.Так Трамп стал лузером президентских перегонов.
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30.11.2020 21:38
+20
касапсские РАГУЛИХИ и Девушки ЗАГНИВАЮЩЕЙ 0мерики - -


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В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 1562 В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 1457В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 5017В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 4458В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 6481В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 8240
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30.11.2020 21:58
+19
Ну що?? Трамп-пам-па!!!)))
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30.11.2020 21:35
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Правила форума Совет форумчан
Ну що?? Трамп-пам-па!!!)))
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30.11.2020 21:35 Ответить
Сейчас специалисты Мертведчука по прозьбе кума набегут зарабатывать рубли - расказывать какой хороший Трамп, и плохой Байден ! )))
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30.11.2020 21:45 Ответить
Путинский Трампакс слит в унитаз.
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01.12.2020 00:50 Ответить
рыжий с луканоидом минским дают мастер-класс бубаноиду зелёному по передаче власти...
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30.11.2020 21:35 Ответить
Рогом в землю!!))
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30.11.2020 21:36 Ответить
Я вот сегодня чета подумал, что папа Буратины тоже плотник...
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30.11.2020 21:37 Ответить
Жыд Риновского с бокалом шампанского в студию !
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30.11.2020 21:37 Ответить
Таке враження, що у Трампа якийсь радник-вєлікаросс.
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30.11.2020 21:38 Ответить
У Х.йла вселенская истерика насчёт победы Байдена ! Вскоре должна всплыть причина такого неадекватного поведения !
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30.11.2020 21:53 Ответить
Там мабуть не радник . Там " мабуть " шось глибше .. .
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30.11.2020 21:59 Ответить
Покойный Джон Маккейн из могилы покузьмил Трампа за оскорбления.Все республиканские поклонники Маккейна в Аризоне проголосовали за Байдена.Жена Джона Маккейна станет послом США в Великобритании.Так Трамп стал лузером президентских перегонов.
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30.11.2020 21:38 Ответить
бльо, вже навіть фоксик протрампівьский трощить джуліані і ко, а вони все пнуться...
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30.11.2020 21:44 Ответить
Почта бывает разная: черная, белая, красная... Там письма с голосами будут и после инаугурации приходить! Урок для Трампа на всю жизнь!
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30.11.2020 21:49 Ответить
Ну слава богу. Американский нарид устал от свар, дрязг и войн. Американский нарид хочет перезагрузки, с Китаем, с Ираном, с рашкой.
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30.11.2020 21:49 Ответить
Aloha snackbar! Death to America!
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30.11.2020 21:57 Ответить
Приятно , когда росийских-кацапских ботов опускают по-миру .
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30.11.2020 22:07 Ответить
не гони волну, мы теперь с Байденом перезагрузимся и будем дружить с Ираном
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30.11.2020 22:12 Ответить
Джозеф Байден очень последовательный политик . И , я думаю , что не очень сильно злопамятный лично к путину-***** , - будет давить росию потихоньку , как удав . А насчёт ирана , да , пока не уб"ют всех террористов , да , израиль не успокоится .
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30.11.2020 22:35 Ответить
После лУКАШЕСКУ такая неистовая борьба за возможность заскочить на подножку последнего вагона проносящегося мимо поезда вызывает резкое неприятие. Ну уже показал все свои бойцовские качества, и довольно. Зачем давать людям повод позлорадствовать? Будь мужиком, поздравь победителя!
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30.11.2020 21:52 Ответить
касапсские РАГУЛИХИ и Девушки ЗАГНИВАЮЩЕЙ 0мерики - -


/
В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 1562 В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 1457В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 5017В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 4458В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 6481В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 8240
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30.11.2020 21:58 Ответить
МакКейн передал привет с того света путлерской шлюшке. Великий человек.
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30.11.2020 22:02 Ответить
Так. Герої не вмирають! Маккейн жив!
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30.11.2020 23:05 Ответить
МакКейн - останній СПРАВЖНІЙ республіканець із топ-політиків! Зараз там лишилися тільки ексцентрик Трамп і педофіл Джуліані!
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30.11.2020 23:53 Ответить
дела у трампа как идут в штате айова? ))
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30.11.2020 22:03 Ответить
В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 9619. .
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30.11.2020 22:08 Ответить
В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 4767
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30.11.2020 22:27 Ответить
В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена - Цензор.НЕТ 8767
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30.11.2020 22:27 Ответить
Ну это понятно, шо любит.
А ЧЬЯ МАМА ?
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01.12.2020 00:48 Ответить
У меня родня в Финиксе живёт, говорят о подтасовках. В Аризоне большинство за республиканцев и поэтому очень дивно, что Байден там выиграл. Тем более пишут, что он второй за 70 лет. Очень странно.
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30.11.2020 22:12 Ответить
Ничего странного,такого позорища от республиканцев еще не выдвигалось-это прекрасно понимают коренные амеры- выборци республиканцев
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30.11.2020 22:17 Ответить
Тільки республіканці так не вважали, інакще зняли б кандтидатуру. Програвати та ще й в своєму штаті - де логіка?
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30.11.2020 23:18 Ответить
Республиканцы, независимо от того, нравится им их кандидат, или нет, ни за что не проголосуют за демократа. Это нонсенс. Хз, родня говорит, что практически все СМИ киздят, так как под колпаком у демократов. По их мнению, Байден - это демократ, демократ это социалист, а социалист, это практически коммуняка. Если начнут рулить демократы, это стопроцентная загонка людей под шконку, посредством ковидоистерии. Маски, вакцины, локдауны - их фишка. Так они мне объяснили. Уж кто кто, а амеры знают, что такое свобода и любое её притеснение чуют жопой. Им не верить мне резона нет, так как ситуёвину они видят сами, на месте, а не черпают инфу из СМИ.
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30.11.2020 23:29 Ответить
У меня первый муж коренной амер -вся семья ,поколение из поколения,республиканцы,а Трампа не любят...мне тоже им не верить нет резона
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01.12.2020 00:01 Ответить
Емм, українська діаспора процентів на 80 завжди була за республіканців. Зараз мої знайомі з діаспори за Байдена, хоч і республіканці. На їх думку, Трамп - ганьба республіканської партії, бо злигався з москалями!

P.S. Соціалістом із демократів вони назиають не Байдена, а Сандерса. Байден якраз є далеким від лівих ідей...
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01.12.2020 00:05 Ответить
Что ж, поживём - увидим. Но, уверен, США ждут нелёгкие времена.
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01.12.2020 11:25 Ответить
Я вчора на одному з ресурсів в коментах зі Штатів побачила, що деми оголосили, що введуть податок на зброю. І люди злі, бо ніби під час кампанії (яку Байден якби просидів у бейсменті, пишуть: he didn't campain) і слова про це не було.
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01.12.2020 00:27 Ответить
Ведана, маловероятно. У меня однокласник в Utah. Не волнуйся, он не мормон . Там получение разрешения на скрытое ношение оружия достаточно демократично. Так вот, про налоги он нихрена не слышал.
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01.12.2020 06:17 Ответить
ОК. Я просто побачила. Подивимося. Нас чекає багато цікавого.
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01.12.2020 07:25 Ответить
А разве такие вопросы не на уровне каждого отдельного штата решаются?
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01.12.2020 09:07 Ответить
Емм, а нічого, що весь адмінресурс у Арізоні теж у респбубліканців? Вся вертикаль влади від губернатора і вниз! ТО хто, крім республіканців, мав можливість фальсифікувати???

А в Арізоні просто виступила вдова МакКейна (він ж звідти) і прямо закликала голосувати проти Трампа. МакКейн там авторитет!
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30.11.2020 23:57 Ответить
Не вся вертикаль. К примеру, мэр Финикса - демократ. И таких примеров много.
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01.12.2020 11:39 Ответить
Этот рыжий поц успокоится когда-нибудь?
Под дурачка косит, чтоб в тюрьму не сесть.
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30.11.2020 22:18 Ответить
Йшов другий місяць після виборів. Мокша не полишала надії пртягти Трампа в президенти, хоча і сам Трамп і його фани вже давно на все забили..А в цей час в далекій Мокшандії свторювався фонд для збору коштів на адвокатів да Трампа. Головним донорам фонду стала во свобода і її прихильники які разом з мокселями билися в істериці з приводу поразки рудого фріка..
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30.11.2020 22:19 Ответить
ВЫЯВИЛИ ПДРОВ КГБЭШЕННЫЙ ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ ТРАМПА, А ТЕПЕРЬ НАЧНУТ ПУТИНА **** !)
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30.11.2020 23:03 Ответить
Саме в ці хвилини проходять https://youtu.be/rri6flxaXww слухання в Arizona State Legislature по вкидах за Байдена. Зрадники Американського народа, які ще недавно палили прапори Америки, спішать пропихнути. Ото буде розрив шаблона у багатьох, коли підтвердиться що Іран, Росія та Китай ставили на Байдена, через підставні сервери у Франкфурті.
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30.11.2020 23:16 Ответить
Вооооот! И мне родня из Аризоны о том же говорит.
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30.11.2020 23:31 Ответить
Поясніть, як демократи могли фальсифікувати в Арізоні, де ВСЯ влада і ВЕСЬ адмінресурс РЕСПУБЛІКАНСЬКІ?????
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30.11.2020 23:58 Ответить
адмінресурс - це поняття Українське. В Україні місцеві начальники дійсно повинні "голоси давати" зі своїх участків . В США трохи по-іншому все робиться.
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01.12.2020 00:38 Ответить
Человек имеет в виду,почему люди Трампа,которые там находятся в большом количестве,не помешали фальсификации...мало того ,даже доков нет,чтоб нормально в суд сходить)
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01.12.2020 00:49 Ответить
Их купил Байден? Правда, рашики?
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01.12.2020 01:03 Ответить
Бачили як не пускали республіканців, виборчі дільниці закривали щитами, виганяли під приводом "у нас трубу прорвало" щоб не видно було як голоси рахують? Якась нездорова фігня твориться.
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01.12.2020 01:15 Ответить
Серьезно?тогда совершенно не понятно,как США вообще существует сильной экономически и физически,если так выборы проводит)получается,что они просто не имеют никакого морального права упрекать нас коррупцией-в Украине такого беспредела на выборах нет))))бредово звучит,не правда ли ?
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01.12.2020 01:36 Ответить
А ви поцікавтесь, чи хтось з України коли-небуть їздив спостерігачем на вибори в США, і чому ні
Кажуть Хусейн Обама їх розпустив, люди взагалі зараз на грошах повернуті, що в Америці що в Україні. Покоління яке мало хоч якусь честь - вже відійшло. Наприклад, я памятаю ще достойних людей в керівництві компаній де працював, а ось 15 років тому почали заходити всілякі гнилі мразі.
Щодо можливого диссонансу, то по Канаді треба дивитись канал https://www.youtube.com/c/RebelMediaTV/videos Ребел Нюз там показують як воно справді є з правами і мораллю.
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01.12.2020 04:49 Ответить
Так такі самі гнилі мразі почали заходити і в республіканську партію... Раніше тепер переважали такі, як МакКейн чи Рейган, а зараз там Джуліані попався на сексуальному скандалі (див. Борат-2, це ж не інсценовано було, а насправді)... Ну і Трамп з його поїздками до лярв у московію!
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01.12.2020 10:14 Ответить
Та Трамп орет,что верхушки ФБР и минюста,которые он сам же и назначил,помогали фальсифицировать выборы против него)
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01.12.2020 00:43 Ответить
Лошара он получается редкостный, пусть едет на ранчо быкам хвосты крутить, это его уровень.
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01.12.2020 09:10 Ответить
Когда увидел дебильную рожу трампа, то в моих глазах американский народ сильно упал, и уже стало легше за украинское 73% быдло, которое выбрало клоуна, но слава бог, американцы реабилитировали себя, спасли Мир и Америку от катастрофы.
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01.12.2020 00:01 Ответить
Одна причёска Трампа чего стоит смех и позорище в одном флаконе.
Уважающий себя мужчина давно постригся бы, как Эйзенхауэр.
И уж подавно не имел бы внешних личных долгов.
А конкурсы красоты? А "контроверсионные" отношения с родной дочерью? А банкротства?
Трамп - позор республиканской партии, недоразумение, помрачение, ошибка.
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01.12.2020 00:45 Ответить
"Радує" 90%-на кількість ідіотів у коментарях, які не розуміють, або роБЛЯТЬ вигляд, що нерозуміють, що в Штатах глобалісти за підтримки тотальної цензури цукербергівських мас-мідій здійснюють соціалістичну ліворуцію, як і в рос. імперії в 1917 році. Тільки цього разу тараном для них служать не "пролетарі", а лгбт-свинота та "кольорові" плюс небачена фальсифікація виборів (янукович-2004 нервово покурює в сторонкє). Зробили ставку на біологічне, а не соціальне походження. Так надійніше. А білу людину як носія цивілізаційних цінностей треба знищити якщо не фізично, то спочатку інформаційно. Погляньте на фотки нових призначенців чжоу бай-дена. Там з 10 кандидатів 9 "кольорових". Diversity рулить. І це при тому, що в США наразі 70% населення - білі. Що ж, радійте, ідіоти. Якщо Трампу не вдасться зупинити державний переворот, вчинений дєрьмократами за допомогою масштабних фальсифікацій в ключових штатах, то Америці, as we know it настане гаплик. До речі, кумедно читати про те, як потужний бай-ден (який, до речі, начебто, ногу вчора зламав) буде битися на смерть з пуйлом за Україну. У вас з головою все гаразд?
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01.12.2020 05:37 Ответить
В Московии процент белых ещё выше, а толку ?
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01.12.2020 09:03 Ответить
Что мешало республиканцам выдвинуть кандидатом какого-нибудь вменяемого человека, а не этого самовлюбленного идиота?
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01.12.2020 09:13 Ответить
У штаті Аризона, де штаб Трампа оскаржував результати голосування, підтвердили перемогу Байдена - Цензор.НЕТ 9760
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01.12.2020 06:30 Ответить
Как вариант попытки понять события: Трамп и Байден на самом деле заодно. Фэнтези. https://www.youtube.com/watch?v=u-CvpZXge7o Секретная инфа,, часть 3 . Важно услышать!
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01.12.2020 07:10 Ответить
Я одного понять не могу, а кто финансирует Трампоботоферму?
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01.12.2020 11:07 Ответить
ну не везет чубатому.....
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01.12.2020 12:23 Ответить
 
 