В штате Аризона, где штаб Трампа оспаривал результаты голосования, подтвердили победу Байдена
Власти штата Аризона в понедельник сертифицировали результаты выборов президента США, согласно которым победу в штате одержал демократ Джо Байден.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают американские СМИ.
Госсекретарь штата Кэти Хоббс и губернатор Аризоны Даг Дьюси поставили свои подписи на документах, которые подтверждают, что Байден победил с перевесом в более чем 10 тыс. голосов.
"Мы успешно организуем выборы в Аризоне. Наша система надежная", - сказал Дьюси.
Хоббс в свою очередь отметила, что выборы были проведены "транспарентно и честно".
Трамп победил в штате Аризона в ходе выборов 2016 года. А Байден стал вторым демократом за 70 лет, который одержал победу в этом штате на президентских выборах.
Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.
Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями.
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А ЧЬЯ МАМА ?
P.S. Соціалістом із демократів вони назиають не Байдена, а Сандерса. Байден якраз є далеким від лівих ідей...
А в Арізоні просто виступила вдова МакКейна (він ж звідти) і прямо закликала голосувати проти Трампа. МакКейн там авторитет!
Под дурачка косит, чтоб в тюрьму не сесть.
Кажуть Хусейн Обама їх розпустив, люди взагалі зараз на грошах повернуті, що в Америці що в Україні. Покоління яке мало хоч якусь честь - вже відійшло. Наприклад, я памятаю ще достойних людей в керівництві компаній де працював, а ось 15 років тому почали заходити всілякі гнилі мразі.
Щодо можливого диссонансу, то по Канаді треба дивитись канал https://www.youtube.com/c/RebelMediaTV/videos Ребел Нюз там показують як воно справді є з правами і мораллю.
Уважающий себя мужчина давно постригся бы, как Эйзенхауэр.
И уж подавно не имел бы внешних личных долгов.
А конкурсы красоты? А "контроверсионные" отношения с родной дочерью? А банкротства?
Трамп - позор республиканской партии, недоразумение, помрачение, ошибка.