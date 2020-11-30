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Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору

Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору

Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник раскритиковал Бундестаг из-за затягивания с признанием Голодомора геноцидом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Федеративной Республике Германия.

В частности, глава дипмиссии в интервью "Почему Бундестаг никак не осмелится признать Голодомор геноцидом?" назвал "разочарованием то, каким образом в Бундестаге обращаются с Голодомором и насколько легкомысленно относятся к этой центральной для каждого украинца теме".

Указано, что главной причиной для Бундестага не заниматься Голодомором является, очевидно, страх перед дальнейшей конфронтацией с путинской Россией, что посол называет "позорным".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинцы в Риме призвали парламент Италии признать Голодомор геноцидом. ФОТОрепортаж

Автором интервью, которое опубликовали в журнале "Cicero", является Рихард Герцингер. Сообщается, что журнал имеет аудиторию в 500 тыс. читателей и эта статья о Голодоморе является лучшей, что когда-либо печаталась в немецких СМИ.

"С прорывом Украины в новую эру демократии и независимости от российского господства после "Революции Достоинства", начавшаяся семь лет назад на Майдане, Голодомор переместился в эпицентр украинской национальной памяти. Теперь страна страстно стремится к всемирному признанию исторической несправедливости, которая была ей причинена. Однако Германия до сих пор никак не может сама себя преодолеть, чтобы удовлетворить это желание ... Ни страх перед конкуренцией жертв, ни споры вокруг юридических дефиниций не должны стать на пути официального историко-политического жеста солидарности с Украиной ... Однако его осуждением Немецкий Бундестаг подал бы сигнал единства с Украиной, что после длительной многострадальной истории осуществляет новый мужественный разбег под лозунгами демократии и европейских ценностей свободы", - написал Рихард Герцингер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Варфоломей почтил память жертв Голодомора: "Мы должны осудить виновных". ВИДЕО

Автор: 

Германия (6926) Голодомор (1055) Мельник Андрей (227)


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Топ комментарии
+5
Подвиг Ґарета Джоунса. Валлієць, котрому було не "какая разніца".

https://www.youtube.com/watch?v=jxlKJyvbmXs

ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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30.11.2020 23:18
+4
та ватки у фрицев не меньше чем у нас...
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30.11.2020 22:34
+4
В Україні мертвечукрвці не визнають Голодомору.
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30.11.2020 23:04
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Правила форума Совет форумчан
Меркель скоро на пенсию Угадайте почему Германия СП-2 хочет достроить.. И где Меркель на пенсии подрабатывать будет?
Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 7502
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30.11.2020 22:31 Ответить
Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 8926Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 4142Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 6102Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 9914Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 5438Посол в Германии Мельник раскритиковал бундестаг за затягивание принятия резолюции по Голодомору - Цензор.НЕТ 8
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30.11.2020 22:32 Ответить
та ватки у фрицев не меньше чем у нас...
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30.11.2020 22:34 Ответить
Тоді би прийшлось пояснювати німецькій молоді, що їхні улюблені комуністи влаштували геноцид.
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30.11.2020 22:36 Ответить
так Германия, Англия и тд покупали тогда украинское зерно пароходами за дешево..., и о голоде знали..
Зачем им делить ответственность?
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30.11.2020 22:41 Ответить
потому что Сталин показать хотел как при СССР жить хорошо . А в реале отбирали последнее у селян .
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01.12.2020 01:03 Ответить
потому что не было геноцида армян это раз...
и во вторых - тебе идти на армянский сайт нужно...
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30.11.2020 22:47 Ответить
не правда, а глупость..
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30.11.2020 22:54 Ответить
Яка нах правда?! До чого тут вірмени?!
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30.11.2020 22:55 Ответить
можно несколько примеров из массы?
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30.11.2020 22:49 Ответить
гугл в помощь
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30.11.2020 22:51 Ответить
гугл о таком не знает..
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30.11.2020 22:52 Ответить
Іди в дупу, мерзота.
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30.11.2020 22:56 Ответить
Мокша скільки за українську доплачують ?
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30.11.2020 22:59 Ответить
Ґівно в тебе перекладач з кацапської 😄
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30.11.2020 23:05 Ответить
Израиль и Германия не хотят испортить отношения с рашкой.
Деньги правят бал а не мораль.
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30.11.2020 22:45 Ответить
Народ.. ну расскажите, что нам даст єта резолюция ? КРОМЕ ПРИЗНАНИЯ!!!
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30.11.2020 22:57 Ответить
Не до нас им
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30.11.2020 23:03 Ответить
В Україні мертвечукрвці не визнають Голодомору.
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30.11.2020 23:04 Ответить
Подвиг Ґарета Джоунса. Валлієць, котрому було не "какая разніца".

https://www.youtube.com/watch?v=jxlKJyvbmXs

ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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30.11.2020 23:18 Ответить
Завтра ЗЕбіл йоого звільнить.
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30.11.2020 23:41 Ответить
Это леваки из шредеровской группы очень стараются, чтобы резолюция не прошла. *уйловское баблишко не пахнет
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01.12.2020 00:10 Ответить
усі країни "західної европи", були в курсі що в Україні відбувається Голодомор, бо були донесення від послів, вийшла стаття Гарета Джонса про голодомор. Але керівництво "цивілізованих країн" не хотіло йти на конфронтацію зі сталіним, заради якихось аборигенів які трошки вмирають. Джонса зацькували лауреат "пуліцеровської премії" та інші любителі комуняцьких ідей. Те ж саме відбувається зараз - так званому цивілізованому заходу плювати на те, що московія веде війну і не тільки в Україні, а ще в Грузії, Сирії, і тому подібне.
За сто років ситуація не змінилася, і, доречи, це один із аргументів не вступати в ЄС. Особисто для мене.
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01.12.2020 06:06 Ответить
Голодомор як і різня в Руанді, їх "демократична" Європа чомусь не помітила. ТОРГСІНи процвітали, хліб йшов товарняками з України як фуражне зерно до бауерів Германії, а на виручену валюту від вирваного голодомором золото, тих у кого воно ще залишилось, Сталін і його банда озброювався і готував Другу світову війну, тому пестив і вигодовував Адольфа Гітлера цього криголама світової революції до речі як і Путіна (Шаломова) пестять і вигодовують ці ліберали і масони з ЄС.
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01.12.2020 10:04 Ответить
Щось кацапів малувато.
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01.12.2020 18:57 Ответить
 
 