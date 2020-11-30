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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму

Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму

Специалисты российского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили об увеличении рисков происшествий в Крыму из-за использования некачественной воды на фоне ее дефицита на полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В институте отметили, что основные причины, которые привели к сложной обстановке, связанной с обеспечением населения питьевой водой в Крыму, заключаются в незначительных осадках в сентябре-ноябре текущего года, обмелением водохранилищ и изношенностью водопроводных сетей, информирует российское информагентство ТАСС. В связи с прекращением работы каптажей и скважин 29 населенных пунктов Крыма переведены на режимное водоснабжение, организован подвоз воды. Так, на прошлой неделе в населенном пункте Скалистое воду подавали два раза в день только на 15 минут. Во многих населенных пунктах горячее водоснабжение отключено.

"К ситуации с дефицитом воды в Крыму добавляются риски увеличения происшествий, связанных с использованием некачественной воды в Алуштинском, Бахчисарайском районах, в Симферополе, Феодосии, Евпатории и Ялте", - говорится в сообщении института.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров

В связи со сложившейся ситуацией начальник научно-исследовательского института МЧС России Сергей Диденко рекомендует "заинтересованным органам исполнительной власти субъекта во взаимодействии с органами местного самоуправления в сложившихся условиях усилить мониторинг за обеспечением необходимого объема и качества питьевой воды в Крыму".

Автор: 

Крым (26362) водоснабжение (722) вода (918)


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Топ комментарии
+29
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8857
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30.11.2020 22:36
+29
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3872
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30.11.2020 22:41
+26
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7308Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3783
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30.11.2020 22:43
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Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8857
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30.11.2020 22:36 Ответить
Навіщо їм вода? У них опади камінням з неба - нехай п'ють.
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30.11.2020 22:37 Ответить
Пришлют в качестве гуманитарки крепкие дубовые чопики
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30.11.2020 22:38 Ответить
Самое частое проишествие из за воды, будет кацапами в штаны.
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30.11.2020 22:39 Ответить
обс*ралово почнеться? калоклізм загрожує кримчанам
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30.11.2020 22:40 Ответить
тобто шаманы кремлёвские опять совсем штопаные и негодные?
а в небо стрелять йодистым серебром просто заморылысь?
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30.11.2020 22:40 Ответить
А слухали б Генадія Москаля, усі б були напоєні та здорові.
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30.11.2020 22:41 Ответить
там, куди лізе паРаша, завжди жах, війна, сльози, біда та деградація...
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30.11.2020 22:41 Ответить
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3872
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30.11.2020 22:41 Ответить
Скрепная квартирка, по которой скучают все любители совка! Там, на кухне, по ходу еще унитаз ставили (не шучу)
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01.12.2020 10:06 Ответить
Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5437
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01.12.2020 11:51 Ответить
Нехай Ху"ло везе кисчан до води,у Сибір.
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30.11.2020 22:41 Ответить
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7308Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 3783
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30.11.2020 22:43 Ответить
Есть интересный факт по тому времени. В смысле голод в совдепии тогда. Международный Красный Крест очень много тогда помог. Но с деньгами стало сложнее по причине очень больших поставок зерна в совковию. Надежда была только на самую богатую страну США. И тогда в Америке за это взялся молодой политик Трумен. И несколько лет посвятит этому делу. Будут собраны очень большие суммы денег исключительно на благотворительной основе. Он привлечёт много знаковых лиц страны. Будет заниматься доставкой, погрузкой, судами, фрахтом. Вроде и не раз приедет сам увидеть, узнать, проверить. А уже много лет спустя станет в 1945г президентом страны своей. Тогда по сути был спасён народ. Но только об этом никогда не будет написано ни строчки при совдепии.
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30.11.2020 22:59 Ответить
Янки тоже хороши...вместо того чтобы удушить большевизм они привезли красножопым жрачку....естественно ради прогнозов на обогащение за счет открытия новых рынков....
Точно также поступают и ********** сегодня покупая у рашки углеводороды....
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30.11.2020 23:24 Ответить
Та здрасте! Не могли они тогда в 1922 г знать наперёд. Та ещё жив был симбирский гимназист. Сразу смекнул тогда и НЭП ввёл. А так бы умерли десятки миллионов.
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30.11.2020 23:50 Ответить
В 22 это уже был овощ...судя по всему решали уже другие от его имени...
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01.12.2020 17:31 Ответить
Та и другие как на подбор---изуверы, проходимцы, залётные, иноверцы, уголовники, ничтожники! С чего начали, тем и закончили. Алканами, ворюгами, тупыми дятлами, дешёвыми реформаторами. Но эхо сохранилось. Многим до сих пор мечтается.
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01.12.2020 20:17 Ответить
Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8231
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30.11.2020 23:31 Ответить
Какую страну уничтожили гады! Верните совок!!!
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01.12.2020 10:13 Ответить
Ну тут яда капну каплю...За американских студенток заплатили родители, а студенты отслужили в армии пол контракту и тоже заплатили за учебу...
Совки поступили и учились бесплатно за счет всех родителей ссср...)))
В тоже время набирали тупых и иницативных жополизов от производства (типа будущий начальник), национальных кадров из республик средней азии которые не знали таблицы умножения (такой у нас учился в военном училище) ....Содержали кучи спортсменов которые вообще не учились...
Но были дармовыми военноприкладные виды спорта, особенно дармовой альпинизм...стрельба в тире из разных видов оружия ...(Сходи в горы без денег и пострелляй боевыми)....
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01.12.2020 17:41 Ответить
https://reznichenko-d.livejournal.com/493859.html И.К. Айвазовский, "Раздача продовольствия" (1892)

Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5153

https://reznichenko-d.livejournal.com/493859.html И.К. Айвазовский "Корабль помощи" (1892)

Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 3172

Была такая радость, что Айвазовский, аж 2 картины, за один заход нарисовал
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01.12.2020 10:11 Ответить
Та да, там пахнет!
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30.11.2020 22:51 Ответить
Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9888
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30.11.2020 22:49 Ответить
для крысьчан есть и хорошая новость. осадков в ближайшее время на крыме не ожидается. так что за зиму, кто из крыс выживет вы сможете привыкнуть к новым условиям окружающей среды.
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30.11.2020 23:04 Ответить
Эта тема воды в Крыму становится уже смешной. Ох и ржака стоять будет если подобные дурки зачитать народам что живут на Мальте, Сицилии, Кипре, Крите итд. А сколько обжитых но поменьше островов у греков---так караул. И кстати нигде водопадов и рек полноводных сроду там нет. Та и в Крым вода пришла когда канал с Днепра прорыли при бровеносце. А как было до этого? Персики не росли, виноград откуда брался, не было пищевой и прочей промышленности?
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30.11.2020 23:07 Ответить
А до этого было обжито только побережье и 50 000 населения. Понятно, валянок макшанский? Или вы там в Бурятии историю не учили?
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30.11.2020 23:22 Ответить
Ты рехнулся Алекс? Там только Керчь с судостроением и рыбкомбинатом консервным что выпускал знаменитую *братскую могилу* консерву *Килька в томате* плюс перевалочный зерновой терминал чего стоил? А по упомянутым мною только островам Средиземного моря мне пришлось работая на пас-лайнера ЧМП побывать десятки раз и не мало лет итд! Садись---Два! И не в журнал и не в дневник, и родителей в школу не звать----это на генном уровне!
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30.11.2020 23:44 Ответить
До канала население Крыма было тысяч триста, может пятьсот и им воды хватало. Сейчас 2,5 миллиона.
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01.12.2020 09:22 Ответить
На Мальті 90% води - опріснена морська, це екскурсовод розповідав і показував завод з опріснення. Але ж у рукожопих кацапів завод збудувати не вийде))
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30.11.2020 23:47 Ответить
На этом острове вообще земли как грунт практически нету. И не было сроду. Воды тем более. Но военно-морская база Англии там судоремонт сильнейший. Туристов ежедневно лайнеры по 5 тыс в день завозят. Население большое---кому надо смотрите. Завозят танкерами, опреснители, накопители дождевой и прочее и так веками! Кацапам нужна провокация---старый козырь это у них. В давние совоквые времена в 50-60гг ездил с мамой отдыхать и в города---та в душе напор был, ушам больно. Сады какие были в совхозах яблоневые, сорт помню *Крымский Джонатан* не знаток, но вроде так. А в Бахчисарае был консервный комбинат варенье с роз выпускал валом. До канала было тогда ещё долго. Татары там умели всё это. Но до 1991 г их там и близко не было с 1944г. Это и причина что всё засохло---мозги особенно.
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01.12.2020 00:03 Ответить
Та то - таке...главное - там нет солдат НАТО!👹
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30.11.2020 23:08 Ответить
Читайте класика, читайте Москаля ! "Хай п'ють свою..."
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30.11.2020 23:18 Ответить
Происшествия? Это холера чума дизентерия вонь немытых крысчан и понаехавших макшан?Так привыкайте. Воды не будет. Вне зависимости от дождей.
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30.11.2020 23:20 Ответить
Фахівці російського НДІ попередили про ризик інцидентів через неякісну воду в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5797
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30.11.2020 23:36 Ответить
Чушканы с немытыми ж@пами ощущали себя аристократией при Украине. Рашка быстро вернула к реальности мечтателей.
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30.11.2020 23:50 Ответить
висновок "заінтєрєсованим...усіліть моніторінг..." ми теж будемо спостерігати...
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01.12.2020 00:04 Ответить
На дрезине в Ростов за мочёй.
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01.12.2020 00:13 Ответить
Навіщо москалям чистої води? Щоб ся втруїли?
Біда з хромосомами саме до того і призведе!
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01.12.2020 00:17 Ответить
Пізно, В 2014 році треба було попередити, коли захотіли камінців з неба. Правда, "народ Бамбаса" може прийти на допомогу, поставлятиме шахтну воду. ЇЇ там повно.
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01.12.2020 07:24 Ответить
Понавезли з московії мокшім, бо починаючи з моменту окупації населення Криму збільшилося в два рази, Свестополь скоро буде міліонніком, а ресусрів немає. З Сибіру всі мосши повтікали від китайців, які плотненько заселити їх територію. Але мокши їх ніби не помічають, бо що вони їм можуть сказати? Бояться. І це вже не наша проблема, що у окупанта і ураїнських поліцаїв немає води, нам пох. Вернем свою територію, без мокшів і поліцаїв і пустимо туди воду з Дніпра, чистеньку з коропами і карасями.
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01.12.2020 07:38 Ответить
Пусть Чумак через телевизор очищает.
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01.12.2020 07:49 Ответить
Так ЧУМАК, наче, помер. Але є альтернатива- КАМНЄВИЖИМАЛКА.
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01.12.2020 08:41 Ответить
Хотіли референдуму? Мочу хай п"ють (Геннадій Москаль)
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01.12.2020 09:05 Ответить
да и хер с ними... пусть пьют мочу и грызут камни с неба!
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01.12.2020 09:33 Ответить
У оккупантов все пошло через задницу.
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01.12.2020 09:55 Ответить
 
 