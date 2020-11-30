Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму

Специалисты российского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили об увеличении рисков происшествий в Крыму из-за использования некачественной воды на фоне ее дефицита на полуострове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В институте отметили, что основные причины, которые привели к сложной обстановке, связанной с обеспечением населения питьевой водой в Крыму, заключаются в незначительных осадках в сентябре-ноябре текущего года, обмелением водохранилищ и изношенностью водопроводных сетей, информирует российское информагентство ТАСС. В связи с прекращением работы каптажей и скважин 29 населенных пунктов Крыма переведены на режимное водоснабжение, организован подвоз воды. Так, на прошлой неделе в населенном пункте Скалистое воду подавали два раза в день только на 15 минут. Во многих населенных пунктах горячее водоснабжение отключено.

"К ситуации с дефицитом воды в Крыму добавляются риски увеличения происшествий, связанных с использованием некачественной воды в Алуштинском, Бахчисарайском районах, в Симферополе, Феодосии, Евпатории и Ялте", - говорится в сообщении института.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц в оккупированном Крыму нужно пробурить 30 скважин с водой, - российский "ревизор" Назаров

В связи со сложившейся ситуацией начальник научно-исследовательского института МЧС России Сергей Диденко рекомендует "заинтересованным органам исполнительной власти субъекта во взаимодействии с органами местного самоуправления в сложившихся условиях усилить мониторинг за обеспечением необходимого объема и качества питьевой воды в Крыму".