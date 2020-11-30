Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму
Специалисты российского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России предупредили об увеличении рисков происшествий в Крыму из-за использования некачественной воды на фоне ее дефицита на полуострове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
В институте отметили, что основные причины, которые привели к сложной обстановке, связанной с обеспечением населения питьевой водой в Крыму, заключаются в незначительных осадках в сентябре-ноябре текущего года, обмелением водохранилищ и изношенностью водопроводных сетей, информирует российское информагентство ТАСС. В связи с прекращением работы каптажей и скважин 29 населенных пунктов Крыма переведены на режимное водоснабжение, организован подвоз воды. Так, на прошлой неделе в населенном пункте Скалистое воду подавали два раза в день только на 15 минут. Во многих населенных пунктах горячее водоснабжение отключено.
"К ситуации с дефицитом воды в Крыму добавляются риски увеличения происшествий, связанных с использованием некачественной воды в Алуштинском, Бахчисарайском районах, в Симферополе, Феодосии, Евпатории и Ялте", - говорится в сообщении института.
В связи со сложившейся ситуацией начальник научно-исследовательского института МЧС России Сергей Диденко рекомендует "заинтересованным органам исполнительной власти субъекта во взаимодействии с органами местного самоуправления в сложившихся условиях усилить мониторинг за обеспечением необходимого объема и качества питьевой воды в Крыму".
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а в небо стрелять йодистым серебром просто заморылысь?
Точно также поступают и ********** сегодня покупая у рашки углеводороды....
Совки поступили и учились бесплатно за счет всех родителей ссср...)))
В тоже время набирали тупых и иницативных жополизов от производства (типа будущий начальник), национальных кадров из республик средней азии которые не знали таблицы умножения (такой у нас учился в военном училище) ....Содержали кучи спортсменов которые вообще не учились...
Но были дармовыми военноприкладные виды спорта, особенно дармовой альпинизм...стрельба в тире из разных видов оружия ...(Сходи в горы без денег и пострелляй боевыми)....
https://reznichenko-d.livejournal.com/493859.html И.К. Айвазовский "Корабль помощи" (1892)
Была такая радость, что Айвазовский, аж 2 картины, за один заход нарисовал
Біда з хромосомами саме до того і призведе!