Оперный театр в Севастополе по заказу оккупантов проектирует известное австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau", - посол Украины Щерба

Украина может ввести санкции против бюро и его руководителя.

Об этом сообщил в Фейсбуке посол Украины в Австрии Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", - написал Щерба.

Дипломат добавил, что Украина всерьез изучает вопрос введения санкций против бюро "Coop Himmelblau" и его руководителя Вольфа Прикса.

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"Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что некогда респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", - добавил он.