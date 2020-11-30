Оперный театр в Севастополе по заказу оккупантов проектирует известное австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau", - посол Украины Щерба
Украина может ввести санкции против бюро и его руководителя.
Об этом сообщил в Фейсбуке посол Украины в Австрии Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ.
"В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии. К сожалению, он не прислушался к моим аргументам", - написал Щерба.
Дипломат добавил, что Украина всерьез изучает вопрос введения санкций против бюро "Coop Himmelblau" и его руководителя Вольфа Прикса.
Также на Цензор.НЕТ: Тихановскую снова спросили об оккупированном Крыме: Фактически имеем то, что имеем
"Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что некогда респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=Xh2P8u36QEs Передайте это Буратино, если вдруг его встретите
Премьера оперы состоялась в Мариинском театре в Петербурге 14 апреля (ст. ст.) 1863 года, а в 1864-1865 годах ставилась в Москве в Большом театре и имела значительный успех. В обоих спектаклях роль Карася исполнял автор. Однако в следующем сезоне оперу сняли из репертуара, поскольку выяснилось, что музыка оперы «позаимствована» у Моцарта (из оперы «Похищение из сераля»); автор в неё добавил несколько народных мелодий и чуть-чуть переработал отдельные места
Нужно делать реальные вещи, а не заниматься онанизмом! Для начала было бы неплохо отстранить от власти Клоуна и судить за гос.измену
СП-2 уже воняет мертвечинкой
Пусть сдерут с московитов побольше десятков тысяч евро за проект.
А построят казарму без сантехники для оперов.