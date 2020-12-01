Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов
Минимальное увеличение бюджета, которое позволит выжить системе здравоохранения в 2021 году, должно составить не менее 57 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник,
"Понятно, что мы считали разные варианты, чтобы мы обеспечить минимум и чтобы мы, без преувеличения, выжили. Я думаю, что нужно добавить еще около 57 млрд грн", - сказал он, отвечая на вопрос, на сколько необходимо увеличить финансирование системы здравоохранения, предусмотренное в поданном правительством на рассмотрение Верховной Рады проекте госбюджета на 2021 год.
Степанов уточнил, что в бюджетном запросе, который подготовил Минздрав, на систему здравоохранения были предусмотрены 296 млрд грн, в том числе 225 млрд грн на финансирование программы медицинских гарантий (ПМГ) и 15,1 млрд на закупку вакцины от COVID-19 для всех групп риска. Остальные средства это, в том числе, инвестиционные проекты.
"Нам предложили 159 млрд вместе со специальным фондом, 151 млрд грн общего фонда", - сказал Степанов.
"Если я говорю, что нужно добавить еще минимум около 57 млрд грн, это не значит 56 млрд, это значит 57 млрд грн", - подчеркнул он.
"Если нам не дадут этих денег, мы будем больше умирать, нас некому будет лечить, наши врачи и наши медсестры просто уедут за рубеж. Это реальность, которую мы увидим с 1 января", - сказал он.
В то же время, Степанов выразил уверенность, что ему удастся убедить депутатов увеличить финансирование системы здравоохранения.
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1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи. (с)
- Бог дал, Бог взял.
- Спасибо. Мы выслушали министра здравоохранения об освоении бюджета на внедрение новых технологий в медицине
- Папа , а что такое секвестр бюджета?
- Это, сынок, когда расходы на кнуты увеличивают, а на пряники - урезают.
Но я считаю, что напечатать можно.
Наверняка, Ермак закупил в ОП хорошие принтеры, пусть он Шмыгалю напечатает фантиков.
Увеличивай, Степанов.
Обратись, например, в ВОЗ и попроси денег.
Или в Белый Дом.
Или еще куда можно пойти за деньгами, например, можно встать с банкой у станции метро за подаяниями..
В казну не ходи, там нет, казна пустая но нарисовать цифры, ничем не обеспеченные, в бюджете Слуги Народа могут. Карандаши принеси Шмыгалю цветные - он и нарисует.