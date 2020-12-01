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Новости Коронавирус и карантин
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Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов

Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов

Минимальное увеличение бюджета, которое позволит выжить системе здравоохранения в 2021 году, должно составить не менее 57 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV в понедельник,

"Понятно, что мы считали разные варианты, чтобы мы обеспечить минимум и чтобы мы, без преувеличения, выжили. Я думаю, что нужно добавить еще около 57 млрд грн", - сказал он, отвечая на вопрос, на сколько необходимо увеличить финансирование системы здравоохранения, предусмотренное в поданном правительством на рассмотрение Верховной Рады проекте госбюджета на 2021 год.

Степанов уточнил, что в бюджетном запросе, который подготовил Минздрав, на систему здравоохранения были предусмотрены 296 млрд грн, в том числе 225 млрд грн на финансирование программы медицинских гарантий (ПМГ) и 15,1 млрд на закупку вакцины от COVID-19 для всех групп риска. Остальные средства это, в том числе, инвестиционные проекты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин не предусмотрел повышение зарплаты медикам в проекте Госбюджета-2021, - Степанов

"Нам предложили 159 млрд вместе со специальным фондом, 151 млрд грн общего фонда", - сказал Степанов.

"Если я говорю, что нужно добавить еще минимум около 57 млрд грн, это не значит 56 млрд, это значит 57 млрд грн", - подчеркнул он.

"Если нам не дадут этих денег, мы будем больше умирать, нас некому будет лечить, наши врачи и наши медсестры просто уедут за рубеж. Это реальность, которую мы увидим с 1 января", - сказал он.

В то же время, Степанов выразил уверенность, что ему удастся убедить депутатов увеличить финансирование системы здравоохранения.

Также читайте: В Фонд борьбы с коронавирусом направят 8,9 млрд гривен: закон вступил в силу

Автор: 

бюджет (4833) карантин (16729) финансирование (1793) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
ха ха ха

Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 395
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01.12.2020 00:23
+7
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 9235
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01.12.2020 00:36
+4
Зебобы, тепрь можете к Зе обращаться "Дражайший Владимир Ссаныч!"
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 495
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01.12.2020 08:13
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ха ха ха

Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 395
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01.12.2020 00:23 Ответить
да, без мин. развития громад будет трудно
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01.12.2020 01:05 Ответить
Зебобы, тепрь можете к Зе обращаться "Дражайший Владимир Ссаныч!"
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 495
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01.12.2020 08:13 Ответить
бо щёки уже впалые...
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01.12.2020 00:24 Ответить
Состоянием на 20.11.2020 г. дефицит медицинских кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях составляет:
1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%.
2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60%
3. Младший медицинский персонал - 20-25%.
Общее уменьшение медицинских кадров 6-8% в месяц.
Кризис системы здравоохранения начинается не тогда, когда не хватает лекарств, или коек в больницах.
Кризис здравоохранения начинается тогда, когда не хватает врачей.
В случае сохранения данного положения мы к концу года будем иметь рост смертности исключительно по причине несвоевременного и ненадлежащего оказания медицинской помощи. (с)
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01.12.2020 00:28 Ответить
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 9235
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01.12.2020 00:36 Ответить
100% в этом Порошенко виноват! Да, зебобы?
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01.12.2020 07:37 Ответить
Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 2603
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01.12.2020 07:59 Ответить
І звідки ви їх візьмете? Просрали економіку.
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01.12.2020 00:39 Ответить
хочу передать огромную благодарность за возвращение родимого дизайна. Спасибо же редакции. Прислушались, за это надо выпить и не единожды. Цензоровикам вива!
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01.12.2020 00:41 Ответить
Можно больше добавить, а то на асфальт не хватит
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01.12.2020 00:44 Ответить
Так Степашкину сколько не дай - все как в прорубь выкинь. Он как мотун, или санитар леса по части бабло выгрести - выгребает все, а куда девается- неизвестно. Только морда растет и постоянно дефицит коек. Есть подозрение, что он матрацы с баблом поставляет в офшоры, а дома карусели с кроватями крутит и койки с больниц на базар сплавляет по дикой цене. Куда не сунется - после себя оставляет дефицит коек.
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01.12.2020 00:49 Ответить
губа не треснет?
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01.12.2020 01:00 Ответить
стєпанов-вор і баран.
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01.12.2020 01:07 Ответить
😀😀😀

- Бог дал, Бог взял.
- Спасибо. Мы выслушали министра здравоохранения об освоении бюджета на внедрение новых технологий в медицине
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01.12.2020 01:25 Ответить
😀😀😀

- Папа , а что такое секвестр бюджета?
- Это, сынок, когда расходы на кнуты увеличивают, а на пряники - урезают.
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01.12.2020 01:27 Ответить
Ніколи з кацапа не вийде розумного міністра.
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01.12.2020 02:45 Ответить
Зачем увеличивать бюджет, если за всё платит сам больной ?
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01.12.2020 04:20 Ответить
А зачем? Все равноты с Зеленским и слугами разворуете. Пустите на дороги.
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01.12.2020 05:38 Ответить
Да им были дали, но негде взять - в Казначействе закончились деньги.
Но я считаю, что напечатать можно.
Наверняка, Ермак закупил в ОП хорошие принтеры, пусть он Шмыгалю напечатает фантиков.
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01.12.2020 08:33 Ответить
"Бюджет здравоохранения в 2021 году нужно увеличить на 57 млрд грн, - Степанов"

Увеличивай, Степанов.
Обратись, например, в ВОЗ и попроси денег.
Или в Белый Дом.
Или еще куда можно пойти за деньгами, например, можно встать с банкой у станции метро за подаяниями..
В казну не ходи, там нет, казна пустая но нарисовать цифры, ничем не обеспеченные, в бюджете Слуги Народа могут. Карандаши принеси Шмыгалю цветные - он и нарисует.
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01.12.2020 08:31 Ответить
А дороги, нах надда зелёным медицина
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01.12.2020 09:38 Ответить
 
 