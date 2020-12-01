Минобразования опровергло информацию, что дети пойдут в школу с 5 лет - "идет обсуждение вопроса"
Министерство образования и науки Украины еще не начинало реформу школьного образования для обучения детей с пяти лет. Сейчас продолжается обсуждение этого вопроса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МОН.
Так, к обсуждению подключились детские психологи, педагоги и другие специалисты.
"Конечно, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития и, действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы", - отмечают в МОН.
В частности, обсуждаются изменение государственных образовательных стандартов и учебных программ.
"Сегодня в мире много стран начинают обучение детей с пяти лет. Такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Для нас же важно учесть особенности украинской школы... МОН хочет услышать мнения и предложения. Процесс их обработки будет достаточно длительным. И точно не будет односторонним", - убеждают в министерстве.
Ранее временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет назвал три ключевых аргумента введения школьного обучения с 5-ти лет.
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1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (20-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Так що "імбецилів" шукай у дзеркалі... При Порошенку до такого ідіотизму не доходили...
Да что мелочиться. Давайте первый класс с 1 года!
подивіться і проаналізуйте якість подання матеріалу ******** підручників
А я уже портфели купил...
Теперь будут 5-ть лет пылиться.