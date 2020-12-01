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Минобразования опровергло информацию, что дети пойдут в школу с 5 лет - "идет обсуждение вопроса"

Минобразования опровергло информацию, что дети пойдут в школу с 5 лет -

Министерство образования и науки Украины еще не начинало реформу школьного образования для обучения детей с пяти лет. Сейчас продолжается обсуждение этого вопроса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба МОН.

Так, к обсуждению подключились детские психологи, педагоги и другие специалисты.

"Конечно, дети в 5-летнем возрасте и дети в 6 лет имеют совершенно разные уровни психофизического развития и, действительно, в организации образовательного процесса должны быть также совершенно разные подходы", - отмечают в МОН.

В частности, обсуждаются изменение государственных образовательных стандартов и учебных программ.

"Сегодня в мире много стран начинают обучение детей с пяти лет. Такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Для нас же важно учесть особенности украинской школы... МОН хочет услышать мнения и предложения. Процесс их обработки будет достаточно длительным. И точно не будет односторонним", - убеждают в министерстве.

Ранее временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет назвал три ключевых аргумента введения школьного обучения с 5-ти лет.

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Автор: 

дети (6466) школа (3011) Минобразования (1734)


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Топ комментарии
+4
То что Зеленые курят и нюхают Мы уже знаем, теперь Мы хотим узнать что они себе колоть начали !?
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01.12.2020 01:59
+3
Раньше шли в 7, учились 10 лет и нормально было.
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01.12.2020 02:11
+3
Минобразовния опровергло информацию, что дети пойдут в школу с 5 лет - "идет обсуждение вопроса" - Цензор.НЕТ 7127
Да что мелочиться. Давайте первый класс с 1 года!
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01.12.2020 02:37
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То что Зеленые курят и нюхают Мы уже знаем, теперь Мы хотим узнать что они себе колоть начали !?
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01.12.2020 01:59 Ответить
да твоя пэтя алкаш клинический
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01.12.2020 02:02 Ответить
я пэтю и его фанов ставлю в один ряд с тобой и Зе - одного поля ягода....
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01.12.2020 02:06 Ответить
«Спутник V»
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01.12.2020 02:23 Ответить
Дружина все життя пропрацювала в школі, тому проблеми освіти знаю краще міністрів. Не буду починати про те, що школи давно треба було перевести на дистанційне, бо хворіє дуже багато вчителів та, нажаль, помирають, як у сусідній школі вчителька географія 63 роки т.я. діти швидко переносять ковід до рідних, а кашляють та чихають половина дітей : хворіють у легкій формі.
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01.12.2020 07:55 Ответить
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
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01.12.2020 08:06 Ответить
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (20-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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01.12.2020 08:25 Ответить
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 10 доларів на місяць.
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01.12.2020 08:31 Ответить
Ось це буде реальна реформа, а те що невігласи будуть протирати штани 12 років, а не 9 - нічого не змінить. Ми втратимо еліти та будемо все більше деградувати, нормальні вчителі будуть тікати щі шкіл. Зараз середній вік - 50-60 років. Чи багато залишиться педагогів після випробовування на ковід, коли держава кинула вчитеоів наизаклання у переповнені класи: на новобудовах вони заробили, а школи та дит.садки нікому не треба. Працюйте щ 40 дітьми, працюйте в переповнених школах, заражайтесь : ми вам аж одну маску дали на початку навчального року та ще й заборонили розповідати про ситуацію з ковід у закладі.
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01.12.2020 08:38 Ответить
а чого не на сайті мон то пишеш?
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01.12.2020 15:02 Ответить
сразу видно люди делом заняты, а не с пустого в порожнее
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01.12.2020 02:01 Ответить
ну и чем же они заняты !? зе-интеллектуал ты наш недоделанный !!!
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01.12.2020 02:05 Ответить
я же не буду ради тебя одного имбецила писать в посте-сарказм
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01.12.2020 02:20 Ответить
Я дивлюся - ти любиш "красивими" словами кидаться? Монахов правильно сказав - ЗЕ-ідіотам нема чого робить, так вони продовжують "дур"ю маяться"...Для того, щоб почать навчання дітей з 5 років, необхідно дітей належним чином, підготувать... А чи багато дитячих садків мають відповідну базу? Необхідну кількість педагогів, дидактичного матеріалу? Особливо в дитсадках сільських? Так, згоден, деякі батьки займаються дітьми самі, сам у п"ять років уже наполовину знав абетку, а в 6 - читав. Однак це старання батьків, а не вихователів у дитсадку. А пішов у школу в 7 років, а зі мною в класі половина учнів букв не знає... І що ти з ними робить будеш? Посадиш поряд з такими, яким був я? Мою дитину, в Росії ще, теж пробували почать учить з 6 років - якби дружина з нею не займалася, то толку з того навчання,не було ніякого, хоча це був дитсадок у місті і викладала вчителька молодших класів, з загальноосвітньої школи... Тут відбір повинен буть, своєрідне "сортування" дітей по рівню їх розвитку. Скажи - а ти готовий, що твоїх дітей "по сортам" будуть ділить? Цей - "майбутній геній", а цей - "імбецил"... І це не завжди залежить від розумових здібностей дитини - скоріше від того, чи займалися з нею батьки і чи вділяли їй необхідну увагу і чи правильно це робили... Ти з цим будеш згоден? Коли твою дитину, ще в 5 років визнають "неперспективною"?...
Так що "імбецилів" шукай у дзеркалі... При Порошенку до такого ідіотизму не доходили...
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01.12.2020 04:07 Ответить
не злите меня! Убью!! Абоих!!!
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01.12.2020 06:19 Ответить
....зуб даю...пута мадре...
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01.12.2020 08:49 Ответить
Дякую колективу "Цензору" за зручний дизайн , може , орнамент міг би винести трохи різноманіття ь. Успіхів Вам бажаю .
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01.12.2020 02:07 Ответить
вони ще не перейшли на українську версію по замовчуванню.
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01.12.2020 15:04 Ответить
Раньше шли в 7, учились 10 лет и нормально было.
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01.12.2020 02:11 Ответить
Я добре бачу навколо цю "нормальність".
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01.12.2020 06:58 Ответить
ну слово "йшли, ідуть" викирстовують совки, які окрім своєї системи нічого не бачили і не знають. а мається на увазі програма, яку будуть давати дітям у 5 років перед "йти" у школу. а діти як були у садку, там і провинні зостатися до 6 -7 років.
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01.12.2020 15:06 Ответить
Нормальное образование было.
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01.12.2020 15:35 Ответить
Минобразовния опровергло информацию, что дети пойдут в школу с 5 лет - "идет обсуждение вопроса" - Цензор.НЕТ 7127
Да что мелочиться. Давайте первый класс с 1 года!
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01.12.2020 02:37 Ответить
Спочатку міністерство освіти в перший клас послати треба.
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01.12.2020 02:48 Ответить
навіщо їх посилати, вони й так постійно залишаються на рівні 1-го або 0-вого класу...
подивіться і проаналізуйте якість подання матеріалу ******** підручників
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01.12.2020 08:53 Ответить
Во дворе любимой школы...
Минобразовния опровергло информацию, что дети пойдут в школу с 5 лет - "идет обсуждение вопроса" - Цензор.НЕТ 9463
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01.12.2020 02:48 Ответить
...это колясочный автобазар
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01.12.2020 08:56 Ответить
Блин...
А я уже портфели купил...
Теперь будут 5-ть лет пылиться.
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01.12.2020 06:10 Ответить
Міністр озвучив особисте бачення, ви не так все зрозуміли, він мав на увазі в 6 років. Ідіоти!
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01.12.2020 06:53 Ответить
ну слово "йшли, ідуть" викирстовують совки, які окрім своєї системи нічого не бачили і не знають. а мається на увазі програма, яку будуть давати дітям у 5 років перед "йти" у школу. а діти як були у садку, там і провинні зостатися до 6 -7 років
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01.12.2020 15:08 Ответить
Дітей треба починати професійно ВИХОВУВАТИ мінімум з 3 років. Якщо це почнуть робити в школі з 5- я тільки "За". Та сильно сумніваюся...
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01.12.2020 06:57 Ответить
ну слово "йшли, ідуть" викирстовують совки, які окрім своєї системи нічого не бачили і не знають. а мається на увазі програма, яку будуть давати дітям у 5 років перед "йти" у школу. а діти як були у садку, там і провинні зостатися до 6 -7 років
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01.12.2020 15:10 Ответить
А я тут до чого?
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01.12.2020 18:03 Ответить
бо ти ж пишеш "...у школі з 5ти...". А воно не буде у школі, убед у садку. повинно бути, якщо буде у школі дитина з 5 років, то це треба не допустити.
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01.12.2020 19:39 Ответить
Уважаемая редакция, пожалуйста, не обновляйте дизайн !!!! Этот - очень удачный, привычный, удобный и не напрягает глаза.... Солидное издание не нуждается в ярком, аляповатом оформлении.... Проведите опрос читателей, и вы получите стопроцентную поддержку моего мнения.....
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01.12.2020 07:20 Ответить
написали бы Цсколько за вчерашний день было гневных постов от читателей?
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01.12.2020 08:59 Ответить
Эй, вы там наверху! А вы готовы будущим выпускникам платить пособие по безработице на пару лет раньше, или потом заделаете время обучения в школе лет 16-ть чтобы родители подольше кормили?
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01.12.2020 07:45 Ответить
Нащо вам діти, якщо ви не хочете їх годувати?
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01.12.2020 08:04 Ответить
Діти мої, слава богу, вже нами вигодувані, добре виховані, професіонально вивчені і самі себе добре забезпечують. А от метання влади в пошуках щоб його такого піаристого зробити щоб для цього самим нічого не робити надоїли і виглядають доволі жалюгідно.
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01.12.2020 18:27 Ответить
Лучше с 3-х лет. А шо.
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01.12.2020 08:16 Ответить
 
 