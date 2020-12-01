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"Слуга народа" Корниенко о возможной отставке Степанова: Не время, но если сам захочет уйти, держать не будем

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что отставка главы Минздрава Максима Степанова пока не рассматривается, но, если он захочет уйти, то держать его не будут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Hromadske.

"Я не думаю, что сейчас время кого-то увольнять или назначать в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 голосов на это тоже надо", - сказал нардеп отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Степанов не справляется с коронакризисом и может быть кандидатом на увольнение. 

Комментируя реплику журналиста о том, что на предыдущей парламентской неделе на рассмотрение парламента хотели вынести решение об увольнении министров, в частности Степанова, Корниенко сказал: "Мне неизвестно об этом. Это слухи. Заявления не было, на заседаниях комитетов этого не было, ничего не было. Это какие-то слухи... 

У нас же премьер может предлагать увольнять министров. Или они пишут заявление по собственному желанию. Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами о том, кто продолжает работать/не работать, то нам обязательно быстро сообщат. Если к нам никакие официальные документы не поступают, то, значит, они все продолжают работать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о возможной отставке Степанова: "Коней на переправе ни в коем случае менять нельзя"

Минздрав (4899) отставка (3150) Степанов Максим (2062) Корниенко (658)


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Топ комментарии
+3
Супрун позбулись бо вона розворушила це мафіозне кубло в медицині. З наших податків ідуть величезні суми на цю галузь, але насправді ми платимо за все: лікарю, за ліки, за операціб, за наркоз, медсестрам за кожну процедуру. Нема грошей- сдохнеш і ніхто не підійде до тебе. Як у нас у місті. Є завод із середньою зарплатнею у 9-10 К, роботяга приізжий з гуртожитку вийшов і його збила автівка. Рідних в нього не було особливо, накопичення з такою зарплатою не мав, звісно. Полежав просто декіька днів, а потім відвезли в морг. Операцію ніхто не робив. Хлопцю біля 30 років було. Керівництву заводу насрати на людей, прстіше нову людину знайти. Тому кажу всім, не сидить тут за ці копійки. Якщо вже ідете кудись, ідьте закордон: там хоч накопити можна щось. 10000 в Украіні - це лише на виживання....
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01.12.2020 07:46
+2
Степанов, ти провалив своб роботу. Навколо хворіють люди! Сімейним просто наказали не відсилати людей на тести, щоб занизити кількість нових випадків. Ваша влада, як і ти сам, брехлива, антиукраінська, мафіозна!
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01.12.2020 07:48
+2
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому. В школах після уроків підпільно працюють всякі танці, гуртки, секціі. Батьки лазять, всі без масок
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 07:50
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Да щас. Разбежался и сам ушёл.
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01.12.2020 07:33 Ответить
Супрун позбулись бо вона розворушила це мафіозне кубло в медицині. З наших податків ідуть величезні суми на цю галузь, але насправді ми платимо за все: лікарю, за ліки, за операціб, за наркоз, медсестрам за кожну процедуру. Нема грошей- сдохнеш і ніхто не підійде до тебе. Як у нас у місті. Є завод із середньою зарплатнею у 9-10 К, роботяга приізжий з гуртожитку вийшов і його збила автівка. Рідних в нього не було особливо, накопичення з такою зарплатою не мав, звісно. Полежав просто декіька днів, а потім відвезли в морг. Операцію ніхто не робив. Хлопцю біля 30 років було. Керівництву заводу насрати на людей, прстіше нову людину знайти. Тому кажу всім, не сидить тут за ці копійки. Якщо вже ідете кудись, ідьте закордон: там хоч накопити можна щось. 10000 в Украіні - це лише на виживання....
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01.12.2020 07:46 Ответить
Во всем мире так- где есть хорошая работа - туда и едут работать . А в совке идёт пропаганда типа « мой туалеты и не отвлекайся» - троли пишут это с удовольствием И ЗА КОПЕЙКИ ОТ ОЛИГАРХОВ. Им нужна дешевая и послушная рабская сила

Потому надо разрушить власть украинских олигархов
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01.12.2020 08:54 Ответить
Блин , ну где в Европе такой цирк увидишь 😀😀😀
Царьки из подворотни царствуют , а депутаты им прислуживают
"Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо - Цензор.НЕТ 5118
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01.12.2020 08:55 Ответить
этот уже наверное какую-то ПИХТУ КОРАБЕЛЬНУЮ присмотрел
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01.12.2020 11:48 Ответить
Д**ильные рассуждения на тему "я не знаю как сделать лучше, но так как есть плохо" Сам бы сел в кресло Степанова и сразу получил бы сапогом в **@ло. Много сейчас таких зиц-председстелей непонятно откуда взявшихся партий.
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01.12.2020 07:34 Ответить
Не материся- не виростеш.
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01.12.2020 08:12 Ответить
Я уже вырос, мне можно))))
Кроме того, я не со зла так сказал. Просто не люблю людей типа этого кренделя, которые хорошо знают как нельзя, а вот как надо - не очень.
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01.12.2020 08:41 Ответить
Не виростеш людиною, а залишишся мавпою. Хоча вже...
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01.12.2020 08:43 Ответить
Ти навмисне пишеш нісенітницю чи просто прийшов на сайт полаятись та поплювати на адресу будь кого аби розвіятись?
Виходячи з відсутності логіки в твоїх словах від мавпи тебе відрізняє лише наявність паспорту, але не розвиток мозку. Нажаль.
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01.12.2020 08:56 Ответить
Я просто пам'ятаю твій попередній допис мені.
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01.12.2020 08:57 Ответить
Ти просто укол пропустив
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01.12.2020 09:12 Ответить
У власти ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ЧИСТЫЕ ЛЮДИ 😎😎😎

https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
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01.12.2020 08:58 Ответить
Степанов, ти провалив своб роботу. Навколо хворіють люди! Сімейним просто наказали не відсилати людей на тести, щоб занизити кількість нових випадків. Ваша влада, як і ти сам, брехлива, антиукраінська, мафіозна!
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01.12.2020 07:48 Ответить
що Ви хочете від учня санітара і клоунівської шобли
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01.12.2020 08:32 Ответить
Заболеваемость в цифрах занижена в 3-5 раз - хирург Тодуров
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01.12.2020 09:00 Ответить
Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому. В школах після уроків підпільно працюють всякі танці, гуртки, секціі. Батьки лазять, всі без масок
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
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01.12.2020 07:50 Ответить
)))
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01.12.2020 08:11 Ответить
Для контроля всего перечисленного нужны 2 вещи: либо увеличить полицию в пять раз для контроля, либо хорошее самосознание населения. А у нас невозможно ни то ни другое.
Чисто не там где убирают а там где не сорят. Тоже самое с ковид, никакая полиция не удержит в повиновении население, которое само по себе не боится ни ковида ни штрафов.
Увы. К сожалению. Заходишь в маленький магазин, а там пятеро стоят и обсуждают куда они этот ковид имели и через какое плечо, а сами стоят без масок.
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01.12.2020 08:47 Ответить
Та пішли б ви лісом вже всі.Дегенерати.
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01.12.2020 07:57 Ответить
Корниенко заявил, что отставка главы Минздрава Максима Степанова пока не рассматривается, но, если он захочет уйти, то держать его не будут.Источник: https://censor.net/ru/n3234192
Хххххххххххххххххх
С конспирологической т.з ето Степашке знак:"Чувак, уходишь по собственному и все ОК.
Не ОК если тебя снимут в виду несоответствия"

Но ето если люди думающие. В случае с етим небритьім чмом Корниенко его же фразу можно сократить до "я не думаю..." и звучит его вьісер так "да, Степашка - ето говно, держать, если захочет уйти, не будем, но и снимать тоже. Потому что у нас все такие говнюки-недоумки"
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01.12.2020 07:57 Ответить
А зачем увольнять Степашку?
Что бы поставить на его место такого же клоуна?
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01.12.2020 07:57 Ответить
Я вот вспомнил как Супрун поносили самыми грязными словами, даже називали "доктор смерть" и говорили, надо её уволить и тогда сразу заживём!!! Супрун уволили а жить лучше не стали. Со Степановым то же самое. Каждый хочет порубить министерством и подпилить денег, про народ мало кто думает.
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01.12.2020 08:52 Ответить
Не слышать советов или не хотеть их слышать ПРИВЕЛО К ГИБЕЛИ БОЛЬНЫХ БЕЗ КИСЛОРОДА
О чем я?

Весной Аваков возил на пару недель для получения опыта украинских врачей в Италию ( за счёт бюджета - кто бы сумму подсчитал) . Врачи шо не видели , что в Италии кроме ИВЛ, клиники обеспечены централизованным кислородом по стандарту ? Они шо не отчитывались об жтом в Украине?

ИЛИ ИХ НЕ СЛЫШАЛИ ?
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01.12.2020 09:07 Ответить
Да при чём здесь слышали - не слышали, когда денег на хатынку не хватает.
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01.12.2020 09:18 Ответить
Гарно відповів журношлюхам- нема їм за що вчепитися, шулікам чорноротим!
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01.12.2020 08:11 Ответить
Зебилоид, не пропускай уколы, не для того тебя родственники в дуреу сдали
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01.12.2020 09:14 Ответить
Ви на форум надовго?)))
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01.12.2020 09:18 Ответить
А шото «Спасителя»Ляшко не слышно - а с экранов не слазил . Он тоже не знал про проблемы с кислородом в больницах ?

Два пиарщика Степашка и Ляшко . А теперь ОП разруливает проблему с кислородом - через 9 месяцев с начала пандемии !!!!!
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01.12.2020 09:11 Ответить
...но если сам не захочет уйти...

"Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо - Цензор.НЕТ 8600
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01.12.2020 09:44 Ответить
Я бы степанова не увольнял бы! Я бы весь 95 отослал бы к бененной матери, во главе с зЕлохом...
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01.12.2020 10:10 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про можливу відставку Степанова: Не час, але якщо сам захоче піти, тримати не будемо - Цензор.НЕТ 1890
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01.12.2020 10:28 Ответить
 
 