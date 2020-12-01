"Слуга народа" Корниенко о возможной отставке Степанова: Не время, но если сам захочет уйти, держать не будем
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что отставка главы Минздрава Максима Степанова пока не рассматривается, но, если он захочет уйти, то держать его не будут.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Hromadske.
"Я не думаю, что сейчас время кого-то увольнять или назначать в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 голосов на это тоже надо", - сказал нардеп отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Степанов не справляется с коронакризисом и может быть кандидатом на увольнение.
Комментируя реплику журналиста о том, что на предыдущей парламентской неделе на рассмотрение парламента хотели вынести решение об увольнении министров, в частности Степанова, Корниенко сказал: "Мне неизвестно об этом. Это слухи. Заявления не было, на заседаниях комитетов этого не было, ничего не было. Это какие-то слухи...
У нас же премьер может предлагать увольнять министров. Или они пишут заявление по собственному желанию. Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами о том, кто продолжает работать/не работать, то нам обязательно быстро сообщат. Если к нам никакие официальные документы не поступают, то, значит, они все продолжают работать".
Пожалуйста, подождите...
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Потому надо разрушить власть украинских олигархов
Царьки из подворотни царствуют , а депутаты им прислуживают
Кроме того, я не со зла так сказал. Просто не люблю людей типа этого кренделя, которые хорошо знают как нельзя, а вот как надо - не очень.
Виходячи з відсутності логіки в твоїх словах від мавпи тебе відрізняє лише наявність паспорту, але не розвиток мозку. Нажаль.
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому. В школах після уроків підпільно працюють всякі танці, гуртки, секціі. Батьки лазять, всі без масок
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Чисто не там где убирают а там где не сорят. Тоже самое с ковид, никакая полиция не удержит в повиновении население, которое само по себе не боится ни ковида ни штрафов.
Увы. К сожалению. Заходишь в маленький магазин, а там пятеро стоят и обсуждают куда они этот ковид имели и через какое плечо, а сами стоят без масок.
Хххххххххххххххххх
С конспирологической т.з ето Степашке знак:"Чувак, уходишь по собственному и все ОК.
Не ОК если тебя снимут в виду несоответствия"
Но ето если люди думающие. В случае с етим небритьім чмом Корниенко его же фразу можно сократить до "я не думаю..." и звучит его вьісер так "да, Степашка - ето говно, держать, если захочет уйти, не будем, но и снимать тоже. Потому что у нас все такие говнюки-недоумки"
Что бы поставить на его место такого же клоуна?
О чем я?
Весной Аваков возил на пару недель для получения опыта украинских врачей в Италию ( за счёт бюджета - кто бы сумму подсчитал) . Врачи шо не видели , что в Италии кроме ИВЛ, клиники обеспечены централизованным кислородом по стандарту ? Они шо не отчитывались об жтом в Украине?
ИЛИ ИХ НЕ СЛЫШАЛИ ?
Два пиарщика Степашка и Ляшко . А теперь ОП разруливает проблему с кислородом - через 9 месяцев с начала пандемии !!!!!