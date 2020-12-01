"Слуга народа" Корниенко о возможной отставке Степанова: Не время, но если сам захочет уйти, держать не будем

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что отставка главы Минздрава Максима Степанова пока не рассматривается, но, если он захочет уйти, то держать его не будут.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью Hromadske.

"Я не думаю, что сейчас время кого-то увольнять или назначать в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 голосов на это тоже надо", - сказал нардеп отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Степанов не справляется с коронакризисом и может быть кандидатом на увольнение.

Комментируя реплику журналиста о том, что на предыдущей парламентской неделе на рассмотрение парламента хотели вынести решение об увольнении министров, в частности Степанова, Корниенко сказал: "Мне неизвестно об этом. Это слухи. Заявления не было, на заседаниях комитетов этого не было, ничего не было. Это какие-то слухи...

У нас же премьер может предлагать увольнять министров. Или они пишут заявление по собственному желанию. Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами о том, кто продолжает работать/не работать, то нам обязательно быстро сообщат. Если к нам никакие официальные документы не поступают, то, значит, они все продолжают работать".

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