Украинские воины сосредоточенным огнем сбили беспилотник наемников РФ вблизи Водяного. За сутки - 4 нарушения "тишины" со стороны врага, потерь нет, - штаб
В течение прошедших суток, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет.
Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников не было.
Еще одно нарушение достигнутых договоренностей было задокументировано на Приазовье: "После обеда вблизи населенного пункта Водяное зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника".
Также сообщается, что с начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках ответственности подразделений Объединенных сил наблюдается тишина.
"Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению и находятся наготове предоставить адекватный отпор врагу", - добавили в пресс-центр ОС.
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Бреши далі.
А ти обіцяй більше не брехати.
Згоден?
Что и требовалось доказать.
Ворожий снайпер вбив нашого захисника і яка реакція влади ?
Нам показують вдоволену розгодовану пику херанта, який меле казна що в кварталівському репертуарі.
Навіщо писати брехню, а потім мене звинувачувати у тому, що хтось брехню написав?
не бреши.
Котрий раз у цьому переконуюся.
Річ іде саме про цю новину.
Ніхто нікого штрафувати не буде.
То, хто бреше?
https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
Иди цветы выращивай. Они у вас в большом спросе.
"крім випадків військової необхідності".
И сбивали они беспилотник по Приказу.