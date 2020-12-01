Украинские воины сосредоточенным огнем сбили беспилотник наемников РФ вблизи Водяного. За сутки - 4 нарушения "тишины" со стороны врага, потерь нет, - штаб

В течение прошедших суток, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников не было.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей было задокументировано на Приазовье: "После обеда вблизи населенного пункта Водяное зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника".

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках ответственности подразделений Объединенных сил наблюдается тишина.

"Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению и находятся наготове предоставить адекватный отпор врагу", - добавили в пресс-центр ОС.