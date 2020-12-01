РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6772 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 569 25

Украинские воины сосредоточенным огнем сбили беспилотник наемников РФ вблизи Водяного. За сутки - 4 нарушения "тишины" со стороны врага, потерь нет, - штаб

Украинские воины сосредоточенным огнем сбили беспилотник наемников РФ вблизи Водяного. За сутки - 4 нарушения

В течение прошедших суток, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, гранатометы различных систем и стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутово, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников не было.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей было задокументировано на Приазовье: "После обеда вблизи населенного пункта Водяное зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские воины сорвали попытку ДРГ врага провести минирование позиций ВСУ и сбили вражеский беспилотник. Потерь нет

Также сообщается, что с начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках ответственности подразделений Объединенных сил наблюдается тишина.

"Украинские воины продолжают выполнять задачи по назначению и находятся наготове предоставить адекватный отпор врагу", - добавили в пресс-центр ОС.

Украинские воины сосредоточенным огнем сбили беспилотник наемников РФ вблизи Водяного. За сутки - 4 нарушения тишины со стороны врага, потерь нет, - штаб 01

обстрел (26862) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
не давайте рашистськтм окупантам захоплювати украінську землю. Малороси зелені сьогодні є. а завтра - іх нема. Украіна ж вічна. Слава героям!
показать весь комментарий
01.12.2020 07:37
+5
А що не так ?
Ворожий снайпер вбив нашого захисника і яка реакція влади ?
Нам показують вдоволену розгодовану пику херанта, який меле казна що в кварталівському репертуарі.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:10
+4
Любишь брехати?
Бреши далі.
показать весь комментарий
01.12.2020 07:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не давайте рашистськтм окупантам захоплювати украінську землю. Малороси зелені сьогодні є. а завтра - іх нема. Украіна ж вічна. Слава героям!
показать весь комментарий
01.12.2020 07:37 Ответить
Поштрафують хлопців, будуть на НР без зарплати.
показать весь комментарий
01.12.2020 07:53 Ответить
Любишь брехати?
Бреши далі.
показать весь комментарий
01.12.2020 07:56 Ответить
О , адепт зеленої шмарклі намалювався, вже 100 раз говорилося, що українських бійців будуть штрафувати за відкриття вогню навіть у відповідь на їх вбивство, а тут вони мирний безпілотник збили, та твій гівнокомандувач від люті лусне.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:06 Ответить
Давай так - якщо "Поштрафують хлопців, будуть на НР без зарплати", я вибачусь.
А ти обіцяй більше не брехати.
Згоден?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:21 Ответить
А в ответ - тишина.
Что и требовалось доказать.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:44 Ответить
А що не так ?
Ворожий снайпер вбив нашого захисника і яка реакція влади ?
Нам показують вдоволену розгодовану пику херанта, який меле казна що в кварталівському репертуарі.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:10 Ответить
А що так?
Навіщо писати брехню, а потім мене звинувачувати у тому, що хтось брехню написав?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:22 Ответить
а ти не чув про офіційно запроваджені херантом штрафи ?
не бреши.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:31 Ответить
Я чув, що дозволено захищатись і якщо йде напад - то ніяких покарань за застосування зброї у відповідь не буде. Заборонено відкривати вогонь у відповідь на провокаційні обстріли.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:40 Ответить
З цією дамою спілкуватися безглуздо.
Котрий раз у цьому переконуюся.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:42 Ответить
Так, читаючи її дописи, навіть неозброєним оком видно, що це - професійна зрадофілка, якій аби щось закинути.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:18 Ответить
Я чув!
Річ іде саме про цю новину.
Ніхто нікого штрафувати не буде.
То, хто бреше?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:41 Ответить
Приказ № 330: министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!

https://censor.net/ru/resonance/3220133/**********************************************************************************************************
показать весь комментарий
01.12.2020 09:24 Ответить
Ты ещё объявление со столба приведи в качестве первоисточника.
Иди цветы выращивай. Они у вас в большом спросе.
показать весь комментарий
01.12.2020 09:27 Ответить
Другого ответа от дебила я не ожидал.

Українські воїни зосередженим вогнем збили безпілотник найманців РФ поблизу Водяного. За добу - 4 порушення "тиші" з боку ворога, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 9237

Українські воїни зосередженим вогнем збили безпілотник найманців РФ поблизу Водяного. За добу - 4 порушення "тиші" з боку ворога, втрат немає, - штаб - Цензор.НЕТ 1917
показать весь комментарий
01.12.2020 10:02 Ответить
Вот и почитай, дебил.
"крім випадків військової необхідності".
И сбивали они беспилотник по Приказу.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:12 Ответить
Типовий дебіл - хоч в очі сци.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:28 Ответить
Самокритично.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:50 Ответить
Поки надуть всі дозволи безпілотника вже не буде. Але дебілам того не зрозуміти.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:59 Ответить
Така вранішня новина навіть зменшує гидкий настрій від присутності поряд малого гівнюка COVIDа. Молодці, хлопці!!! Нехай вас омине ця та інша зараза і ПОВЕРТАЙТЕСЬ ЖИВИМИ!!!
показать весь комментарий
01.12.2020 08:18 Ответить
Головне, щоб кулі та уламки оминали. Живіть, повертайтесь, будуємо нову Украіну без рабів малоросів
показать весь комментарий
01.12.2020 08:46 Ответить
Терористи нічого ж не порушили? В гібридному перемир'ї ВАЗеленского ж ні слова про літальні апарати.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:47 Ответить
И кто дал разрешение на открытие огня по БПЛА? Это же нарушение приказа - теперь штраф и депремирование.
показать весь комментарий
01.12.2020 11:34 Ответить
нет потерь - зрада.
показать весь комментарий
01.12.2020 20:30 Ответить
 
 