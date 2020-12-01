Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 1 декабря в мире зарегистрировали 496 256 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 291 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 63 589 725 случаев инфицирования, из них 496 256 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 473 926 человек, из них 8 291 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 43,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает десятую позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – пятую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Германия и Великобритания.
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Якщо перестати підгодовувати фруктових мушок фруктами ,то вони зникають в невідомому напрямку. Аналогічно якщо перестати солідно доплачувати за якийсь певний діагноз інтерес ,нахабно ліпити його на все що рухається, пропаде автоматично,подібно як у мух на гівно.
Я хоч пишу без помилок і коми після кожного слова не ліплю ,навіть після закінчення речення ставлю одну "." крапку.
Далі прогнозую кидання Вами какашок в мій бік- чиста шаріковщина.
Станом на сьогодні в світі померло 54 мільйони людей в цьому році.