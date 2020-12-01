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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн. ИНФОГРАФИКА

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 декабря в мире зарегистрировали 496 256 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 291 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 63 589 725 случаев инфицирования, из них 496 256 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 473 926 человек, из них 8 291 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 43,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стране нужен трехнедельный локдаун, - Степанов о борьбе с пандемией

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает десятую позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – пятую. Перед нашим государством оказались Россия, Италия, Германия и Великобритания.

Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн 03
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн 04

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
За 7 месяцев жертв в 2,5 раза больше, чем от самого сильного обычного гриппа. Но свидетелей "обычного гриппа" ничего не убедит.
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01.12.2020 08:01
+2
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн - Цензор.НЕТ 3795
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01.12.2020 08:05
+1
Короновірус - це дійсно серйозно, але...
Станом на сьогодні в світі померло 54 мільйони людей в цьому році.
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01.12.2020 08:02
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За 7 месяцев жертв в 2,5 раза больше, чем от самого сильного обычного гриппа. Но свидетелей "обычного гриппа" ничего не убедит.
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01.12.2020 08:01 Ответить
Якщо за ковід не доплачувати духтурям то виявиться що у 250 разів менше померло! Але капітанам очевидність туман засцяв мозґи і вони пісДячать титаніком на айзберг.
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01.12.2020 08:17 Ответить
На основі якого дослідження Ви дійшли такого висновку? На основі дослідження кавової гущі у філіжанці пана Телемона?
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01.12.2020 11:05 Ответить
На основі простого застосування неокортексу за прямим призначенням!
Якщо перестати підгодовувати фруктових мушок фруктами ,то вони зникають в невідомому напрямку. Аналогічно якщо перестати солідно доплачувати за якийсь певний діагноз інтерес ,нахабно ліпити його на все що рухається, пропаде автоматично,подібно як у мух на гівно.
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01.12.2020 11:38 Ответить
Просте спостереження спростовує Ваші фантазії. За діагноз "ішемічна хвороба серця" нічого не доплачують. І тих захворювань - хоч греблю гати.
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01.12.2020 11:47 Ответить
"Просте спостереження спростовує Ваші фантазії. За діагноз "ішемічна хвороба серця" нічого не доплачують. І тих захворювань - хоч греблю гати."- просте порівняння смертності від серцево- судинних (70%) і від барановірусу (0,14%) тільки доводить Ваше невміння користуватись власним неокортексом!
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01.12.2020 11:51 Ответить
То, виявляється, що Ви ще дурніше, ніж здається, не дивлячмсь навіть на те, що Ви титанічними зусиллями навчились смайлики тулити і вивчили термін "неокортекс", який намагаєтеся вставити в кожен свій пост...
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01.12.2020 12:07 Ответить
"То, виявляється, що Ви ще дурніше, ніж здається, не дивлячмсь навіть на те, що Ви титанічними зусиллями навчились смайлики тулити і вивчили термін "неокортекс", який намагаєтеся вставити в кожен свій пост..." - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0 ефект Даннінга - Крюґера присутній.
Я хоч пишу без помилок і коми після кожного слова не ліплю ,навіть після закінчення речення ставлю одну "." крапку.
Далі прогнозую кидання Вами какашок в мій бік- чиста шаріковщина.
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01.12.2020 12:24 Ответить
Шукайте ще друкарські помилки - Вас це так тішить...
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01.12.2020 12:30 Ответить
Ви перевершили самі себе - знайшли друкарську помилку і не втулили термін "неокортекс"! А от зі смайликами поки що все погано...
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01.12.2020 12:31 Ответить
Біда лиш в тому що власне неокортекс генерує не тільки друкарські помилки. При такій масовості це тільки засмучує.
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01.12.2020 14:09 Ответить
Біда лиш в тому що, власне, друкарські помилки неокортекс не генерує.
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01.12.2020 14:23 Ответить
Короновірус - це дійсно серйозно, але...
Станом на сьогодні в світі померло 54 мільйони людей в цьому році.
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01.12.2020 08:02 Ответить
Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 473 тыс. человек, число заболевших превысило 63,5 млн - Цензор.НЕТ 3795
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01.12.2020 08:05 Ответить
А мог бы рисовать и рисовать...
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01.12.2020 17:37 Ответить
 
 