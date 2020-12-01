За выходные ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 160 нарушений "тишины", с начала перемирия - 2 756

На Донбассе с вечера 27 до вечера 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 нарушения "тишины", большинство из которых — в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ за 30 ноября.

В период с вечера 27 по вечер 29 ноября в Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошли утром 29 ноября, в том числе 9 выстрелов от исходящего огня, в южном направлении от Донецкой фильтрационной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) (см. ниже), а также 25 взрывов неопределенного происхождения в районах к югу от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня в этой области.

В период с вечера 27 по вечер 29 ноября в Луганской области СММ зафиксировала 87 нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия), произошедшие в ночь с 27 на 28 ноября в районах к юго-востоку от н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) (см. ниже). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 5 нарушений

режима прекращения огня.

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 2 756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 064 взрыва, 83 пролетевших неопределенных боеприпаса, 33 вспышки дульного пламени, 27 осветительных ракет, 1 549 очередей и выстрелов).

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