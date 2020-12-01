РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6772 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
795 43

За выходные ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 160 нарушений "тишины", с начала перемирия - 2 756

За выходные ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 160 нарушений

На Донбассе с вечера 27 до вечера 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 нарушения "тишины", большинство из которых — в Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ за 30 ноября.

В период с вечера 27 по вечер 29 ноября в Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошли утром 29 ноября, в том числе 9 выстрелов от исходящего огня, в южном направлении от Донецкой фильтрационной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) (см. ниже), а также 25 взрывов неопределенного происхождения в районах к югу от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 24  нарушения режима прекращения огня в этой области.

В период с вечера 27 по вечер 29 ноября в Луганской области СММ зафиксировала 87 нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия), произошедшие в ночь с 27 на 28 ноября в районах к юго-востоку от н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) (см. ниже). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 5 нарушений
режима прекращения огня.

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 2 756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 064 взрыва, 83 пролетевших неопределенных боеприпаса, 33 вспышки дульного пламени, 27 осветительных ракет, 1 549 очередей и выстрелов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ заметила поезда с пустыми вагонами для угля у границы с Россией на Донбассе

ОБСЕ (4870) обстрел (26862)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
А як рахує міноборони? Кожен десятий постріл, чи тільки постріли з жертвами?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:19
+3
то воно https://censor.net/ru/user/478939 чмо оп*здошене
показать весь комментарий
01.12.2020 08:22
+2
євгенич підтримує всі президентські дупи.
колись і овоч був його улюбленцем
показать весь комментарий
01.12.2020 08:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОБСЄ завжди применшувало показники порушень.
Нині ж, вони значно перевищують дані нашого зеленого генштабу.
Уявіть як нам брешуть.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:07 Ответить
Не треба так делікатно! Ярозуиію, що ви жінка, але вони не заслуговують на делікатні слова!
показать весь комментарий
01.12.2020 08:13 Ответить
Так, забанять тоді..
показать весь комментарий
01.12.2020 08:31 Ответить
Головне не кидатися в крайнощі)!
показать весь комментарий
01.12.2020 08:34 Ответить
Дивні речі відбуваються на теренах України!

Сліпа контора ОБСЕ бачить порушень тиші в десятки разів більше, ніх міноборони за вказівками ЗЕлбойоба! Вам очі зеленим гівном позаліплювало, чи шо?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:10 Ответить
А ГлавКловану доложили или по-прежнему не хотят в его теплую ванну добавлять холодной субстанции?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:12 Ответить
Мендель гріє, от воно і не відчуває холоду.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:14 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2020 08:49 Ответить
Кожен постріл рахують як порушення. Тому і кількість така.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:14 Ответить
А як рахує міноборони? Кожен десятий постріл, чи тільки постріли з жертвами?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:19 Ответить
МО оборони рахує випадки "порушення домовленостей"- тобто рахують не кількість пострілів, а сам факт відкриття вогню. Дивно, що це треба комусь з українців пояснювати після стількох років війни з рашкою.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:21 Ответить
Тобто, якщо ОБСЄ дає 10 порушень, МО дає нуль. Таких випадків через день.

Ваші висновки?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:27 Ответить
Мій висновок простий- ви не розумієте, що МО та ОБСЄ рахують по різному. От чому саме ви не розумієте- то вже інша справа.
Ще раз. МО рахує за ОДИН випадок сам факт порушення домовленостей та відкриття вогню. За ОДИН випадок!!!!!!
А ОБСЄ в цьому випадку порахує постріли. Якщо був ОДИН постріл- в них буде ОДИН випадок, а якщо СТО ОДИН постріл- то ОБСЄ зафіксує СТО ОДИН випадок.
Це настільки важко зрозуміти чи просто так хочеться лайна на вентилятор накинути?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:36 Ответить
Я задав питання про конкретні умови! ОБСЄ ФІКСУЄ, МО ДАЄ НУЛЬ ВИПАДКІВ і це все в один день!

Ви не відповіли, ви полізли в пояснення, які мені не потрібні, я це розумію!

Де відповідь на конкретне питання? Ви знаходитеся при повному розумі, читати пам^ятаєте як?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:43 Ответить
Я відповів Homo sapiens. А відповідей для мавп в мене нема.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:45 Ответить
Ну от, почалося, відповісти не можу, тому ти мавпа)

Ваші претезії на хомо, м^яко кажучі, недоречні. Про сапієнса навіть не може бути мови)

Де відповідь на просте запитання? Хома вульгаріс)
показать весь комментарий
01.12.2020 09:04 Ответить
Якщо стріляли з нашого боку, то ОБСЄ це порахує як порушення, а в нашого МО буде "нуль".
Обтікай, мавпо.
показать весь комментарий
01.12.2020 09:24 Ответить
Що ще?

Заборона на відповіді, на провокації, та штрафи, з ваших слів не працюють, від слова ^зовсіи^.. У дні тиші з боку ЛДНР, Укоаїнські війска постійно (щоденно, в ОБСЄ знайти дні тиші майже неможливо, в МО через день) ведуть обстріли. Ви досить логічні у своєму ЗЕбілізмі.
На мавпу ви не тягнете, на ЗЕбіла з клавою у лапах, піде.
показать весь комментарий
01.12.2020 09:38 Ответить
то воно https://censor.net/ru/user/478939 чмо оп*здошене
показать весь комментарий
01.12.2020 08:22 Ответить
а постріл вже не порушення?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:21 Ответить
Хто сказав?
показать весь комментарий
01.12.2020 08:22 Ответить
ти дибіл, кожен постріл - це можливо чиєсь життя!
показать весь комментарий
01.12.2020 08:24 Ответить
От тому ми вже стільки років не можемо побудувати сильну державу, бо таких мавп як ти не навчили в дитинстві спілкуватися.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:25 Ответить
ні, бо такі мавпуни, як ти, сидячи в тепленькому й на з/п у вати, роблять подібні вкиди... бо такі чамори, як ти підтримують невігласів і відвертих зрадників у владі
показать весь комментарий
01.12.2020 08:31 Ответить
євгенич підтримує всі президентські дупи.
колись і овоч був його улюбленцем
показать весь комментарий
01.12.2020 08:32 Ответить
"Я гналась за вами три дня и три ночи чтобы сказать, как вы мне безразличны!"))))
показать весь комментарий
01.12.2020 08:39 Ответить
саме так і є, чамор... Ксеня тобі нікчемному нічого й не писала
показать весь комментарий
01.12.2020 09:28 Ответить
В якій буцегарні тебе вчили розмовляти?
показать весь комментарий
01.12.2020 09:36 Ответить
у тій, де тебе раком ставили
показать весь комментарий
01.12.2020 09:42 Ответить
В мене з/п замірщика натяжних стель і реальний профіль у фейсбук, де про це можна почитати. А ти хамло невиховане.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:38 Ответить
ото й натягуй свої фуфлостелі... і дивись, щоб тебе не натягли
показать весь комментарий
01.12.2020 09:29 Ответить
Це погроза, диванний воЄне?)))
Ти не маєш мізків аби зрозуміти різницю між замірщиком та монтажником, а щось намагаєшся тут коментувати.)))
показать весь комментарий
01.12.2020 09:33 Ответить
а ти всралося?
смайлами своїми недолугими нікого не наїп*ш... посвіти собі лазером в дупу - там твої мізки
показать весь комментарий
01.12.2020 09:38 Ответить
Заміряти натяжні стелі, це робота. Вирішувати державні проблеми з точки зору замірів розмірів стелі...
Навіть не смішно(
Відразу відповім - фейсбуком не цікавлюся, від слова зовсім), ламати ваш гордий профіль, та домальовувати вуса не маю намірів!
показать весь комментарий
01.12.2020 09:53 Ответить
Женя женьевич, ты, как всегда , лепишь неуклюжие отмазки зеленой блевотине.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:22 Ответить
А ти плюндруєш мій нік, що є порушенням правил форуму.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:23 Ответить
соси пуй, чаморне
показать весь комментарий
01.12.2020 08:24 Ответить
Це фізично неможливо- ти його зі свого рота не виймаєш.
показать весь комментарий
01.12.2020 08:29 Ответить
не плач, цаповате
показать весь комментарий
01.12.2020 08:35 Ответить
можливо, тобі он вже скільки натикали... бери, тільки дивись пащеку собі не порви
показать весь комментарий
01.12.2020 08:40 Ответить
ТИШИНА..... И ТОЛЬКО МЕРТВЫЕ С КОСАМИ СТОЯТ... БРЕХНЯ! Крамаров(с)
показать весь комментарий
01.12.2020 08:56 Ответить
От той "тишины" уже тошнота. Не нарушение тишины, а нарушение условий перемирья, так называемого, ибо для России такое понятие неприемлемо.
показать весь комментарий
01.12.2020 09:50 Ответить
 
 