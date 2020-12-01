За выходные ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 160 нарушений "тишины", с начала перемирия - 2 756
На Донбассе с вечера 27 до вечера 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 нарушения "тишины", большинство из которых — в Луганской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ за 30 ноября.
В период с вечера 27 по вечер 29 ноября в Донецкой области СММ зафиксировала 76 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых произошли утром 29 ноября, в том числе 9 выстрелов от исходящего огня, в южном направлении от Донецкой фильтрационной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка) (см. ниже), а также 25 взрывов неопределенного происхождения в районах к югу от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км к северу от Донецка). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня в этой области.
В период с вечера 27 по вечер 29 ноября в Луганской области СММ зафиксировала 87 нарушений режима прекращения огня (выстрелы из стрелкового оружия), произошедшие в ночь с 27 на 28 ноября в районах к юго-востоку от н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска) (см. ниже). За предыдущий отчетный период Миссия зафиксировала 5 нарушений
режима прекращения огня.
После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 2 756 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 1 064 взрыва, 83 пролетевших неопределенных боеприпаса, 33 вспышки дульного пламени, 27 осветительных ракет, 1 549 очередей и выстрелов).
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Нині ж, вони значно перевищують дані нашого зеленого генштабу.
Уявіть як нам брешуть.
Сліпа контора ОБСЕ бачить порушень тиші в десятки разів більше, ніх міноборони за вказівками ЗЕлбойоба! Вам очі зеленим гівном позаліплювало, чи шо?
Ваші висновки?
Ще раз. МО рахує за ОДИН випадок сам факт порушення домовленостей та відкриття вогню. За ОДИН випадок!!!!!!
А ОБСЄ в цьому випадку порахує постріли. Якщо був ОДИН постріл- в них буде ОДИН випадок, а якщо СТО ОДИН постріл- то ОБСЄ зафіксує СТО ОДИН випадок.
Це настільки важко зрозуміти чи просто так хочеться лайна на вентилятор накинути?
Ви не відповіли, ви полізли в пояснення, які мені не потрібні, я це розумію!
Де відповідь на конкретне питання? Ви знаходитеся при повному розумі, читати пам^ятаєте як?
Ваші претезії на хомо, м^яко кажучі, недоречні. Про сапієнса навіть не може бути мови)
Де відповідь на просте запитання? Хома вульгаріс)
Обтікай, мавпо.
Заборона на відповіді, на провокації, та штрафи, з ваших слів не працюють, від слова ^зовсіи^.. У дні тиші з боку ЛДНР, Укоаїнські війска постійно (щоденно, в ОБСЄ знайти дні тиші майже неможливо, в МО через день) ведуть обстріли. Ви досить логічні у своєму ЗЕбілізмі.
На мавпу ви не тягнете, на ЗЕбіла з клавою у лапах, піде.
колись і овоч був його улюбленцем
Ти не маєш мізків аби зрозуміти різницю між замірщиком та монтажником, а щось намагаєшся тут коментувати.)))
смайлами своїми недолугими нікого не наїп*ш... посвіти собі лазером в дупу - там твої мізки
Навіть не смішно(
Відразу відповім - фейсбуком не цікавлюся, від слова зовсім), ламати ваш гордий профіль, та домальовувати вуса не маю намірів!