В Украине за сутки от COVID-19 умер 221 человек, выявлены 12 498 новых случаев, выздоровели - 10 023

В Украине по состоянию на утро вторника, 1 декабря, зафиксированы 12 498 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 10 023 человека, умер 221 пациент.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 470 человек;

летальных случаев - 221;

выздоровели - 10 023 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 745 123 человека;

выздоровели - 355 172 человека;

летальных случаев - 12 548;

проведено ПЦР-тестов - 4 562 589.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - рассказал Степанов.







