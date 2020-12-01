В Украине за сутки от COVID-19 умер 221 человек, выявлены 12 498 новых случаев, выздоровели - 10 023
В Украине по состоянию на утро вторника, 1 декабря, зафиксированы 12 498 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 10 023 человека, умер 221 пациент.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"12 498 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 586 детей и 646 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 470 человек;
летальных случаев - 221;
выздоровели - 10 023 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 62 327 (в том числе методом ПЦР - 33 817, методом ИФА - 28 510).
За все время пандемии в Украине
заболели - 745 123 человека;
выздоровели - 355 172 человека;
летальных случаев - 12 548;
проведено ПЦР-тестов - 4 562 589.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1799), Одесской (889), Днепропетровской (870), Киевской (841) и Львовской (813) областях", - рассказал Степанов.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
А оті легкохворі швендяють скрізь з відкритими писками.
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А вчера 20,05% чувствуете рост??? Это при том, что они сейчас негласно дали указание делать как можно меньше тестов - конечно под соусом экономии - т.е. контактным лицам не делают, с лёгкой клинической формой не делают - а то что по телевизору говорят: засопляли-тест- это фигня)))
Так что, что у них плотность, что у нас "плотность"...
Всемирная организация здравоохранения разрабатывает новые рекомендации для определения "близкий контакт" при коронавирусе COVID-19.
"Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме. Это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее 2 м".
(проверено двумя такими "авторитетами" как Бубочка и Ермак)