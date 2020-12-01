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Новости ДТП
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Число погибших в ДТП под Мукачево возросло до пяти: в больнице скончался второй ребенок

Число погибших в ДТП под Мукачево возросло до пяти: в больнице скончался второй ребенок

30 ноября в 13 час. 14 мин. на автодороге Н-09 Мукачево-Львов вблизи с. Лалово Мукачевского района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 5 человек, из них двое детей (2007 г.р.).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

"30 ноября в 13:14 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика Scania. Происшествие случилось на отрезке автодороги Мукачево-Рогатин между селами Лалово и Пистрялово Мукачевского района. В результате столкновения погибли 4 человека, среди которых один ребенок, находившиеся в легковушке. Еще один ребенок получил травмы. Водитель грузовика в ДТП не пострадал", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прежде всего, прибывшие на место происшествия спасатели спасатели извлекли из покореженной машины травмированного мальчика и передали его в карету экстренной медицинской помощи.

"К сожалению, несмотря на старания медиков ребенок умер в больнице", - сообщили в ГСЧС.

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Четверых погибших бойцы ГСЧС деблокировали из автомобиля с помощью специнструмента и передали правоохранительным органам.

Видео и фото с места происшествия можно посмотреть по ссылке.

дети (6466) ДТП (7671) смерть (9211) ГСЧС (4944)


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Топ комментарии
+5
Какая пятёрка?
Шо ты мелешь?
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01.12.2020 08:47
+1
Послухайте, архі-конструктор, ви цифри відрізняєте, взагалі?
Спочатку подумай хоч трохи, а потім пиши.
Щоб робити висновки, треба знати обставини ДТП!
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01.12.2020 08:50
+1
R.I.P.
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01.12.2020 08:56
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Какая пятёрка?
Шо ты мелешь?
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01.12.2020 08:47 Ответить
Послухайте, архі-конструктор, ви цифри відрізняєте, взагалі?
Спочатку подумай хоч трохи, а потім пиши.
Щоб робити висновки, треба знати обставини ДТП!
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01.12.2020 08:50 Ответить
Чого ви причепилися до "письменниці"? Вона веде тут "Автотему" і про все знає краще за нас.)))
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01.12.2020 08:54 Ответить
Давно не видела кацапских корыт , как Вы. Потому так досконально в них не разбираюсь
Блин, даже не считаю нужным в них разбираться 😀😀😀 а Вы сидите на диване и разбирайтесь, Крещатик 😀😀😀
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01.12.2020 09:37 Ответить
Саме тому ти свій комент прибрала?)))
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01.12.2020 18:08 Ответить
Розповідаю, дідо за кермом, маючи в машині доньку, співмешканця і двох онуків (так розумію від першого шлюбу) близнюкіи, вийшов на мокрій дорозі на обгін і влупив фуру.
Так і ця груда металу, що на фото, це 15ка.
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01.12.2020 13:06 Ответить
Удали свой пост.
Не позорь ся.
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01.12.2020 08:52 Ответить
Консервная банка - есть консервная банка . Даже под номером 15
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01.12.2020 09:40 Ответить
А дура и в Словакии - дура.
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01.12.2020 09:41 Ответить
А быдло и в Украине - быдло
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01.12.2020 09:47 Ответить
Самоликвидировалась?
Отлично.
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01.12.2020 09:51 Ответить
Вообще то это пятнашка, а не пятерка. Переделанная девяносто девятая. Безопасности, конечно, ноль,но рулевое управление очень точное
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01.12.2020 09:28 Ответить
Тваю ж мать.........
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01.12.2020 08:45 Ответить
Чтобы так сплющить машину, надо лететь, а не ехать! И это при наличии детворы в салоне! Наверное, вся семья погибла... Ужас!!! Душа водителя долго не будет знать покоя... Царства Небесного всем покинувшим этот бренный мир!
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01.12.2020 08:47 Ответить
Эта жигуляка еще весьма бодро выглядит, как после лобового столкновения с грузовиком и грузовик не сильно побитый, так что скорость столкновения была скорее всего небольшой. Другое дело, что эта консервная банка не обеспечивает никакой защиты пассажирам и будь на ее месте какой-нибудь современный автомобиль, пристегнутые пассажиры скорее всего остались бы живыми.
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01.12.2020 08:58 Ответить
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01.12.2020 09:41 Ответить
Знайома картина. Когось обганяв, а назустріч вантажівка.
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01.12.2020 08:50 Ответить
Влада не встановлює усюди камери, бо вони ж перші порушники.
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01.12.2020 08:53 Ответить
R.I.P.
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01.12.2020 08:56 Ответить
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- МАЙЖЕ ЩОДНЯ КІЛЬКА СМЕРТЕЙ !!!!!!!! А СКІЛЬКИ ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЯКЩО НЕ НАЙВАГОМІША ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ РНБО ТЕРМІНОВО
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01.12.2020 10:45 Ответить
https://youtu.be/ZW40Vdr97U4
Видео по аварии
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01.12.2020 11:44 Ответить
 
 