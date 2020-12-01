Число погибших в ДТП под Мукачево возросло до пяти: в больнице скончался второй ребенок
30 ноября в 13 час. 14 мин. на автодороге Н-09 Мукачево-Львов вблизи с. Лалово Мукачевского района произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате чего погибли 5 человек, из них двое детей (2007 г.р.).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.
"30 ноября в 13:14 в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика Scania. Происшествие случилось на отрезке автодороги Мукачево-Рогатин между селами Лалово и Пистрялово Мукачевского района. В результате столкновения погибли 4 человека, среди которых один ребенок, находившиеся в легковушке. Еще один ребенок получил травмы. Водитель грузовика в ДТП не пострадал", - сказано в сообщении.
Отмечается, что прежде всего, прибывшие на место происшествия спасатели спасатели извлекли из покореженной машины травмированного мальчика и передали его в карету экстренной медицинской помощи.
"К сожалению, несмотря на старания медиков ребенок умер в больнице", - сообщили в ГСЧС.
Четверых погибших бойцы ГСЧС деблокировали из автомобиля с помощью специнструмента и передали правоохранительным органам.
Видео и фото с места происшествия можно посмотреть по ссылке.
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Шо ты мелешь?
Спочатку подумай хоч трохи, а потім пиши.
Щоб робити висновки, треба знати обставини ДТП!
Блин, даже не считаю нужным в них разбираться 😀😀😀 а Вы сидите на диване и разбирайтесь, Крещатик 😀😀😀
Так і ця груда металу, що на фото, це 15ка.
Не позорь ся.
Отлично.
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