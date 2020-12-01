Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1799 новых случаев. Среди лидеров - Одесская и Днепропетровская области
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве (1799), Одесской (889) и Днепропетровской (870) областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 1 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1 799 человек, это наибольший показатель с начала пандемии.
Общее количество инфицированных составляет 72 277 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 323 человек, за прошедшие сутки - 31. С начала эпидемии выздоровели 23 252 пациента.
По состоянию на 1 декабря количество активных больных Киеве составляет 47 702 человека.
Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 29 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1740 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.
Так, в Одесской области коронавирусом заболели 889 человек. Общее количество инфицированных составляет 45 838 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 585 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 9 488 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 35 765 человек.
В Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 870 человек. Общее количество инфицированных - 39 659. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 902 человека, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 19 857 пациентов. Количество активных больных в Днепропетровской области - 18 900.
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Достал из широких штанин.
Толстую маску с мою хлеборезку.
В ней я за водкой бегу в магазин.
И на метро обеспечу поездку)
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Маскот
Антисептант
Виробедитель
Вирионнах
Кисловир
Зелялох
Дайнамаск
Маскуанесса
Вируспох
Роговир
Кислохват
Вирокапка
Нюховкус
Обоян
Вкусонет
Шприцедав
.......
https://coronavirus.d3.ru/kogda-tvoi-shef-antikovidnik-2078849/ Когда твой шеф антиковидник
https://t.me/s/nexta_live Мы публикуем новый разговор Наталии «Массандры» Эйсмонт . Запись сделана в воскресенье 22 ноября в 11 часов утра. Эйсмонт звонит помощнику Лукашенко по общим вопросам Николаю Латышёнку: жалуется, что шеф ей давно уже не звонил, и просит сообщить главарю, что её не будет сегодня в штабе из-за плохого самочувствия.
Из разговора выясняется, что Эйсмонт подцепила коронавирус во время совещания по внешней политике 17 ноября. Шеф тогда распорядился, чтобы на встрече лично присутствовал больной коронавирусом Игорь Сергиенко - глава администрации президента. А чтобы никого лишнего не заражать, рядом с ним Лукашенко велел посадить Наталью Эймонт, которая к тому времени была уже привита российской чудо-вакциной.
На совещании Сергиенко хотел быть в маске, но, увидев реакцию шефа, тотчас же спрятал маску в карман.
В результате Игорь Сергиенко оказался в критическом состоянии в больнице на искусственной вентиляции лёгких, а «Массандра» просто слегла с ковидом и теперь боится, что шеф решит будто она «спрыгнула».
Здесь прекрасно всё! И е@анутость антиковидника-Лукашенко и глава Администрации на ИВЛе и "эффективность" российской вакцины и боязнь надеть маску при " шефе" и даже страх по телефону называть коронавирус коронавиросом...