Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1799 новых случаев. Среди лидеров - Одесская и Днепропетровская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве (1799), Одесской (889) и Днепропетровской (870) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 1 декабря в Киеве коронавирусом заболели 1 799 человек, это наибольший показатель с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 72 277 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1 323 человек, за прошедшие сутки - 31. С начала эпидемии выздоровели 23 252 пациента.

По состоянию на 1 декабря количество активных больных Киеве составляет 47 702 человека.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 29 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1740 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.

Так, в Одесской области коронавирусом заболели 889 человек. Общее количество инфицированных составляет 45 838 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 585 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 9 488 пациентов. Количество активных больных в Одесской области составляет 35 765 человек.

В Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 870 человек. Общее количество инфицированных - 39 659. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 902 человека, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 19 857 пациентов. Количество активных больных в Днепропетровской области - 18 900.