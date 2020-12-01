Рассчитываем, что разработанные Pfizer и Moderna вакцины от COVID-19 выйдут в оборот и станут доступными до Рождества, - глава Минздрава США

Две вакцины от COVID-19, разработанные Pfizer и Moderna, могут появиться в обороте до Рождества (25 декабря).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.

По его словам, разрешение на применение вакцины от Pfizer, как ожидается, FDA выдаст на заседании 10 декабря.

"Таким образом, мы рассчитываем, что обе эти вакцины выйдут в оборот и станут доступными до Рождества", - сказал Азар в эфире телеканала CBS.

Поставками вакцины будет заниматься федеральное правительство, вопросами распределения внутри штатов будут заниматься губернаторы.

Ранее Управление по санитарному надзору США (FDA) сообщило, что проведет заседание, на котором рассмотрит заявку компании Moderna на экстренное использование ее вакцины от коронавируса COVID-19, 17 декабря.

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"FDA запланировало заседание комитета по вакцинам на 17 декабря, чтобы обсудить запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna Inc. (SPB: MRNA)", - говорится в заявлении ведомства.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в прошлую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось о 95% эффективности препарата.