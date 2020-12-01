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Новости Борьба с коронавирусом
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Рассчитываем, что разработанные Pfizer и Moderna вакцины от COVID-19 выйдут в оборот и станут доступными до Рождества, - глава Минздрава США

Рассчитываем, что разработанные Pfizer и Moderna вакцины от COVID-19 выйдут в оборот и станут доступными до Рождества, - глава Минздрава США

Две вакцины от COVID-19, разработанные Pfizer и Moderna, могут появиться в обороте до Рождества (25 декабря).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар.

По его словам, разрешение на применение вакцины от Pfizer, как ожидается, FDA выдаст на заседании 10 декабря.

"Таким образом, мы рассчитываем, что обе эти вакцины выйдут в оборот и станут доступными до Рождества", - сказал Азар в эфире телеканала CBS.

Поставками вакцины будет заниматься федеральное правительство, вопросами распределения внутри штатов будут заниматься губернаторы.

Ранее Управление по санитарному надзору США (FDA) сообщило, что проведет заседание, на котором рассмотрит заявку компании Moderna на экстренное использование ее вакцины от коронавируса COVID-19, 17 декабря.

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"FDA запланировало заседание комитета по вакцинам на 17 декабря, чтобы обсудить запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna Inc. (SPB: MRNA)", - говорится в заявлении ведомства.

Вакцина компании Moderna - вторая в очереди на одобрение. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech в прошлую пятницу подали запрос на экстренное использование в США их вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщалось о 95% эффективности препарата.

вакцина (3815) США (26368) COVID-19 (18608)


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Пусть американские вакцины будут действенными и спасают жизни людей!
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01.12.2020 09:19 Ответить
В США может быть и станут.
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01.12.2020 09:21 Ответить
А кацапскими помоями хоть унитазы можно будет дезинфецировать?
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01.12.2020 09:38 Ответить
вакцина это - не помощь тем кто уже болеет за Динамо
И дофига писало шо год-два-3 надо шоп сделать, а тут - нате, заплатите и потерпите.
Слишком странно. Я понимаю шо людей просто развести, но то шо написали о вирусе и то как резко, ВНЕЗАПНО создали вакцину, навевает плюнуть на мог., то есть "память" о Задорнове и сказать "нунетупыыые".
Шото из двух одно - либо все писавшие шо вакцину ждать пару лет - "онилохи, хотя им не 46 лет", либо нам сделали так как Вите Овощу на зоне.... дядя Вова на Майдане сообщил что ему сделали там.
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01.12.2020 09:39 Ответить
Одна справа робити вакцину від якоїсь умовної *****, яка косить в основному негрів у африці. Інша справа виробництво вакцини від хвороби, яка безпосередньо загрожує всім, навіть найбагатішим
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01.12.2020 11:59 Ответить
за найбагатших не переживай.те. вон навіть наша Зєля вилікувалась РАПТОВО(як і Трамп з Разумковим)
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01.12.2020 12:20 Ответить
мировая Брехня высшей гильдии этот весь ковид, развели демократию по всем странам, а выполнять эту же демократию потом стало невозможно
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01.12.2020 10:13 Ответить
Это итак на долго даже с вакциной - так что расслабляемся и «получаем удовольствие». Аналитические данные что только группу риска (пожилые , диабет и тд ) в идеальных условиях что все они дружно взяли и пошли вакцинироваться а терапевты , семейные и участковые так же дружно без выходных их вакцинируют то на это уйдет по меньшей мере пол года
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01.12.2020 10:19 Ответить
 
 