Наводнения в Украине связаны с вырубкой Карпат, а "активисты по вызову" манипулируют экотемами, – эксперт
Вырубка леса в украинских Карпатах напрямую связана с наводнениями в западных регионах. Стране катастрофически не хватает усилий центральной и местной власти для того, чтобы не допустить экологической катастрофы, а "активисты по вызову" только манипулируют экологическими проблемами.
Такое мнение высказала президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок, говорится в материале OBOZREVATEL "Власть призвали защитить Карпаты от вырубки: Украине может грозить экокатастрофа из-за манипуляций по экологии". По ее мнению, чем больше будет вырубываться лес, тем больше Украина будет страдать от наводнений.
"Более того. В природе все между собой связано. И вырубка деревьев, например, в Карпатах вызовет последующие процессы деградации и грунтов и пыльные бури. Казалось бы - при чем пыльная буря в Киеве к вырубке лесов в окружающих областях? Но связь – прямая. Прошлая зима была малоснежной. Грядущая по прогнозам будет такой же. Мы ожидаем, что продолжится пересыхание сверхразоранных грунтов. Вырубываются леса, которые не задерживают пылевые потоки. И традиционные уже для начала весны суховеи будут масштабировать такое новое для Украины явление, как пыльные бури", – рассказала Цыганок.
Эксперт также отметила, что в Украине участились псевдо-митинги, на которых "активисты по вызову" манипулируют экологическими проблемами.
"Мы видим, как много сейчас появилось экспертов, которые надели "зеленый" камуфляж и предлагают очень быстрые решения наболевших годами проблем. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, легких решений в сфере охраны окружающей среды нет. Это должна быть постоянная и системная работа для сохранения качества будущей жизни", – сказала Цыганок.
Она убеждена: спекуляции на экологической тематике могут иметь под собой разные цели, начиная от желания отдельных политиков или партий заполучить несколько дополнительных процентов к своему рейтингу перед выборами – заканчивая банальным желанием заработать денег, выполняя заказ по медийному уничтожению предприятия от его конкурентов или пытаясь шантажировать владельцев бизнеса.
"В промышленных регионах есть два формата: манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо же с целью бизнесовой борьбы и, к сожалению, этот формат растянут во времени. Его сложно пресечь, потому что вместо реальных шагов по улучшение окружающей среды некоторые структуры начинают продуцировать различного рода хайпы, на которых строится маркетинговая стратегия", – убеждена Цыганок.
По ее словам, особенно активно о том, как вредит промышленность окружающей среде, начинают говорить перед выборами. При этом манипуляторов отличает удивительная простота предлагаемых ими стратегий решения сложных проблем.
"Решение сложных вызовов – не на поверхности, и оно не во власти волшебной палочки. В отрасль пришли эксперты, которые утверждают, что очень легко и быстро можно улучшить состояние окружающей среды, нужно лишь избрать их... Когда мы говорим, что промышленные предприятия – это единственная боль, мы замыкаем круг на болевой точке и теряем время", – подчеркнула Цыганок.
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По сути, государство Украина - ВОР!
Сколько в Украине есть земли , которая просто лежит и сколько на этой земли такая эксперт по экологии посадила льстивые деревья ?
Никто так Украину не уничтожает как украинцы с еврейской властью
В Данії підвищена вологість як у повітрі, так і в грунті... Це раз. А "сосна на болоті не росте...". По-друге, граб більш підходить до "зелёных заборов", бо дає кореневі паростки і легко переносить стрижку... По-третє, у Європі сильно розповсюдився сибірський непарний шовкопряд, що знищує соснові насадження... Навіщо вирощувать ті дерева, які будуть знищені шкідниками? Це все одно, що культивувать сорти картоплі, що чутливі до фітофтори, чи кукурудзи, що уражуються головневим грибком...
На юге - засухи.
И всё из за вырубки деревьев!
А вот это и не делается , наверно .
1. Всем лесам в Карпатам - статус природного заповедника.
2. Внедрение европейской практики по наказанию за незаконную вырубку леса, добычу янтаря (там ущерб природе не меньший) в заповедниках, предусмотреть жесткое наказание с реальным сроком, конфискацией имущества и упрощенный порядок уголовного производства (что-то типа как сделали с наказанием за сепаратизм).
3. Проводить разъяснительную работу среди населения, чтоб вопли "задержали бабушку-пенсинерку, которая себе дерево срубила, чтоб не замерзнуть зимой, мусаракозлы" не вызывали поддержки в обществе.
Но глвная проблема в том, что п.п. 1 и 2 не получат поддержку в парламенте, догадываетесь почему? А потому что там лобби у тех, кто и занмается этим промыслом.
Но и нельзя снимать вину с самих же жителей этих регионов. Потому что техникой, которая пилит деревья, управляют не олигархи, не агенты кремля, а сами же жители этих регионов. И остальные из них - когда был майдан, ведь они готовы были приехать за сотни километров в Киев, так что мешает собраться селом и спалить технику, если государство не реагирует? Только то, что они сами в этом бизнесе.
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То вирубка пов'язана з повенями, чи повені з вирубкою? Що є причиною, а що наслідком?
А мы не знали!