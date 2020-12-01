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Наводнения в Украине связаны с вырубкой Карпат, а "активисты по вызову" манипулируют экотемами, – эксперт

Наводнения в Украине связаны с вырубкой Карпат, а

Вырубка леса в украинских Карпатах напрямую связана с наводнениями в западных регионах. Стране катастрофически не хватает усилий центральной и местной власти для того, чтобы не допустить экологической катастрофы, а "активисты по вызову" только манипулируют экологическими проблемами.

Такое мнение высказала президент Профессиональной ассоциации экологов Людмила Цыганок, говорится в материале OBOZREVATEL "Власть призвали защитить Карпаты от вырубки: Украине может грозить экокатастрофа из-за манипуляций по экологии". По ее мнению, чем больше будет вырубываться лес, тем больше Украина будет страдать от наводнений.

"Более того. В природе все между собой связано. И вырубка деревьев, например, в Карпатах вызовет последующие процессы деградации и грунтов и пыльные бури. Казалось бы - при чем пыльная буря в Киеве к вырубке лесов в окружающих областях? Но связь – прямая. Прошлая зима была малоснежной. Грядущая по прогнозам будет такой же. Мы ожидаем, что продолжится пересыхание сверхразоранных грунтов. Вырубываются леса, которые не задерживают пылевые потоки. И традиционные уже для начала весны суховеи будут масштабировать такое новое для Украины явление, как пыльные бури", – рассказала Цыганок.

Эксперт также отметила, что в Украине участились псевдо-митинги, на которых "активисты по вызову" манипулируют экологическими проблемами.

"Мы видим, как много сейчас появилось экспертов, которые надели "зеленый" камуфляж и предлагают очень быстрые решения наболевших годами проблем. Хотелось бы сказать, что, к сожалению, легких решений в сфере охраны окружающей среды нет. Это должна быть постоянная и системная работа для сохранения качества будущей жизни", – сказала Цыганок.

Она убеждена: спекуляции на экологической тематике могут иметь под собой разные цели, начиная от желания отдельных политиков или партий заполучить несколько дополнительных процентов к своему рейтингу перед выборами – заканчивая банальным желанием заработать денег, выполняя заказ по медийному уничтожению предприятия от его конкурентов или пытаясь шантажировать владельцев бизнеса.

"В промышленных регионах есть два формата: манипулируют темой окружающей среды либо с целью избирательной, либо же с целью бизнесовой борьбы и, к сожалению, этот формат растянут во времени. Его сложно пресечь, потому что вместо реальных шагов по улучшение окружающей среды некоторые структуры начинают продуцировать различного рода хайпы, на которых строится маркетинговая стратегия", – убеждена Цыганок.

По ее словам, особенно активно о том, как вредит промышленность окружающей среде, начинают говорить перед выборами. При этом манипуляторов отличает удивительная простота предлагаемых ими стратегий решения сложных проблем.

"Решение сложных вызовов – не на поверхности, и оно не во власти волшебной палочки. В отрасль пришли эксперты, которые утверждают, что очень легко и быстро можно улучшить состояние окружающей среды, нужно лишь избрать их... Когда мы говорим, что промышленные предприятия – это единственная боль, мы замыкаем круг на болевой точке и теряем время", – подчеркнула Цыганок.

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вырубка (159) экология (1607)


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Топ комментарии
+7
Довбодятли вирубують ліс, а потім верещать що у них катастрофа.Наводнения в Украине связаны с вырубкой Карпат, а "активисты по вызову" манипулируют экотемами, – эксперт - Цензор.НЕТ 3444
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01.12.2020 09:49
+5
Надо всё вырубить и на продажу за кордон. Все недра добыть и гроши в офшор. С землёй и водой то же самое. И вообще 40 млн тут не надо. Пенсию ещё им платить. 10 млн батраков для обслуги олигархов хватит. А хто против, тот зраднык.
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01.12.2020 09:46
+3
Лес принадлежит государству, чиновникам, Гослесхозам...
По сути, государство Украина - ВОР!
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01.12.2020 09:52
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Доколе, скоморох? Доколе?
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01.12.2020 09:43 Ответить
Неужели и леса он вырубил?!
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01.12.2020 10:55 Ответить
Скоморох? Да, его работа.
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01.12.2020 12:41 Ответить
Надо всё вырубить и на продажу за кордон. Все недра добыть и гроши в офшор. С землёй и водой то же самое. И вообще 40 млн тут не надо. Пенсию ещё им платить. 10 млн батраков для обслуги олигархов хватит. А хто против, тот зраднык.
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01.12.2020 09:46 Ответить
У себе в рашкостані так і зробіть.
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01.12.2020 12:17 Ответить
не ми, а ви у себе в рашкостані так і зробіть.
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01.12.2020 20:02 Ответить
Довбодятли вирубують ліс, а потім верещать що у них катастрофа.Наводнения в Украине связаны с вырубкой Карпат, а "активисты по вызову" манипулируют экотемами, – эксперт - Цензор.НЕТ 3444
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01.12.2020 09:49 Ответить
Довбодятли вирубують ліс, а потім верещать що у них катастрофа. -- почему вы пишете как буто марсианин ? Вы же такой же участник уничтожение как и все граждане Украины . Только одни активные , другие пассивные
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01.12.2020 10:02 Ответить
Ну я же все-таки не Медведчук, не братья Суркисы и не Балога.
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01.12.2020 10:07 Ответить
А каким образом я участник, если живу, например, в другом регионе? Мне что, ехать и объяснять, что ли? Не. Одни пилят бабки на уничтожении леса, другие якобы на теме экологии.
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01.12.2020 23:09 Ответить
А не помнишь случаем при каком президенте разрешили МАССОВО вывозить лес в Европу?
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01.12.2020 10:18 Ответить
Лес принадлежит государству, чиновникам, Гослесхозам...
По сути, государство Украина - ВОР!
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01.12.2020 09:52 Ответить
По правді кажучи,це якраз той випадок,коли народ краде не менше чиновників.
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01.12.2020 12:20 Ответить
Так много написано и ничего конкретно не сказано про этих самых активистов.
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01.12.2020 09:57 Ответить
В Украине все делается через скаку ! Вчера на цензор была такая статья « Офицер Штефан показал новый бригадный городок, построенный на полигоне "Широкий Лан": "Как по мне, хорошо". ФОТОрепортаж« и на первом фото есть сосны . И зачем садить сосны , а не льстивее деревья ?

Сколько в Украине есть земли , которая просто лежит и сколько на этой земли такая эксперт по экологии посадила льстивые деревья ?
Никто так Украину не уничтожает как украинцы с еврейской властью
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01.12.2020 09:59 Ответить
Ти якщо не тямиш, де які дерева садить, то не пробуй когось навчить... Під полігони завжди відводилися "бідні" грунти, в основному - піщані... На них краще росте сосна і береза. Вони мають поверхневу кореневу систему, і порівняно швидко ростуть... "Льстівєє" (тобто листяні) дерева, вимагають більш плодородних грунтів і їх товщого шару. Із "швидкоростучих" це різні види тополі (осокір, явір, пірамідальна тополя, осика), вільха... Однак вони краще ростуть на перезволожених, заболочених грунтах. Ти таке бачив, де-небудь, на полігонах? Є... У Десні, Гончароівському... Однак там лісів вистачає... А на "Широкому Лані" тополям просто не вистачить вологи...
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01.12.2020 10:58 Ответить
Що ты чесышь ? Ты перекручиваешь , говоря о полигоне , но я говорил о том месте где построили казармы и там можно было и землю подготовить под деревья, если она уже такая плохая , посмотри на фото , и ты ещё не видел земли в Дании и никто сосны не садит . В Дании вместо бетонных или кирпичных заборов делают зелёные заборы с граба и это листья . Никогда не поймёшь за чем это .
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01.12.2020 15:03 Ответить
И ещё ! Посмотри на фото , куда с крыши уходят вода , а ее можно сохранять и в нужное время деревья полить ?
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01.12.2020 15:12 Ответить
Я не "чесу", а кажу те, що є... У мене батько був агрономом, і довідники його у мене до цих пір зберігаються... Там і по лісівництву є... І сам я вивчав у школі, як предмет, "Основи агротехніки і лісівництва"... А ремінь у батька був не тільки для підтримки штанів...
В Данії підвищена вологість як у повітрі, так і в грунті... Це раз. А "сосна на болоті не росте...". По-друге, граб більш підходить до "зелёных заборов", бо дає кореневі паростки і легко переносить стрижку... По-третє, у Європі сильно розповсюдився сибірський непарний шовкопряд, що знищує соснові насадження... Навіщо вирощувать ті дерева, які будуть знищені шкідниками? Це все одно, що культивувать сорти картоплі, що чутливі до фітофтори, чи кукурудзи, що уражуються головневим грибком...
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01.12.2020 15:16 Ответить
В Карпатах - наводнения.
На юге - засухи.
И всё из за вырубки деревьев!
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01.12.2020 10:10 Ответить
Вырубать старое надо - но следом надо засаживать молодняком .
А вот это и не делается , наверно .
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01.12.2020 10:14 Ответить
Не верю в то, что нельзя так просто решить проблему:
1. Всем лесам в Карпатам - статус природного заповедника.
2. Внедрение европейской практики по наказанию за незаконную вырубку леса, добычу янтаря (там ущерб природе не меньший) в заповедниках, предусмотреть жесткое наказание с реальным сроком, конфискацией имущества и упрощенный порядок уголовного производства (что-то типа как сделали с наказанием за сепаратизм).
3. Проводить разъяснительную работу среди населения, чтоб вопли "задержали бабушку-пенсинерку, которая себе дерево срубила, чтоб не замерзнуть зимой, мусаракозлы" не вызывали поддержки в обществе.
Но глвная проблема в том, что п.п. 1 и 2 не получат поддержку в парламенте, догадываетесь почему? А потому что там лобби у тех, кто и занмается этим промыслом.

Но и нельзя снимать вину с самих же жителей этих регионов. Потому что техникой, которая пилит деревья, управляют не олигархи, не агенты кремля, а сами же жители этих регионов. И остальные из них - когда был майдан, ведь они готовы были приехать за сотни километров в Киев, так что мешает собраться селом и спалить технику, если государство не реагирует? Только то, что они сами в этом бизнесе.
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01.12.2020 10:28 Ответить
Лісове господарство це ціла наука, і дендрологія, і лісівництво, і ентомологіяhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjBnKuwraztAhUIlhQKHQYrDjUQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2595%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2596%25D1%258F&usg=AOvVaw2hxcQaKHdGPQpSYuwF1AnO , і система протипожених заходів. Так, сосну вирубують в 80 років, березу в 60, ні раніше, ні пізніше тобто ці бариги, які окупували Україну вирубали її національне богатсво так само безжально як колонізатори ліси в Африці, прицьому, вирубують ліс 1940 року. Таке враження, що в Україні діє окупаційна влада, яка зацікавлена в перетворені її в пустеклю типу Каракуми. Жодної лісосмуги бариги так і не посадили. Докучаєв і інші видатні вчені в гробу перевертаються, коли бачать, які маштаби знищення лісів безкарно проходять в Україні.
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01.12.2020 10:31 Ответить
"...Вирубка лісу в українських Карпатах безпосередньо пов'язана з повенями в західних регіонах..."
===
То вирубка пов'язана з повенями, чи повені з вирубкою? Що є причиною, а що наслідком?
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01.12.2020 10:53 Ответить
Ой, какой умный иксперт!
А мы не знали!
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01.12.2020 10:55 Ответить
У Норвегии полно лесов,но они его не рубят,древесину закупают у других стран.А зачем рубить,если рядом есть такие дебилы как русские и украинцы?
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01.12.2020 10:56 Ответить
Повені були і 300, і 500 років назад.
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01.12.2020 11:42 Ответить
Я живу в Придніпровьї. Зараз на березі Кременчуцького водосховища. А від старих людей чув, що частина містечка потерпала від Дніпровських весняних повеней кодного року. І на моє питання: а чому вони жили в низинах, а не на горі як інші? Стара тітка відповіла: а скільки тієї повені - до паски вже хата (яку затоплювало інколи аж по піч) підмазана і побілена.
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01.12.2020 13:19 Ответить
мне вообще трудно разобраться, где настоящий активист, а где манипулятор, который косит под активиста. но что-то мне подсказывает, что фейковых активистов намного больше, чем настоящих. сейчас модная тема экологии, а раньше много спекулировали на теме борьбы с коррупцией...
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01.12.2020 22:27 Ответить
О. активисты по вызову - лучше не скажешь. Продажные лицемеры, которые только имитируют борьбу за окружающую среду. Завтра пресс денег за другое кинут и тема будет навсегда забыта.
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01.12.2020 23:05 Ответить
 
 