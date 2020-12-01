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Рада планирует рассмотреть вопрос поддержки бизнеса и создания ВСК для расследования пожаров на Луганщине

Рада планирует рассмотреть вопрос поддержки бизнеса и создания ВСК для расследования пожаров на Луганщине

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть законопроекты, направленные на поддержку бизнеса в условиях карантина, а также создание ВСК по расследованию причин пожаров на Луганщине и ряд других законодательных инициатив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента. 

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о включении в повестку дня и принятии решения о сокращении срока для внесения альтернативных проектов по трем законопроектам, направленным на социальную поддержку предпринимателей на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 , №№ 4429, 4430, 4431.

Также парламентарии планируют рассмотреть проект постановления №4262 о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действия/бездействия Луганского областного управления ГСЧС и Луганской областной государственной администрации - военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования и возникновения и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера.

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Также во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона № 3087-д о Бюро экономической безопасности Украины.

На повестке дня для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины значится Закон Украины № 3014 "Об электронных коммуникациях".

Ожидается рассмотрение во втором чтении проект закона № 3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта №3039а о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга.

Также читайте: Зеленский внес в Раду законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов

Автор: 

ВР (29226) ВСК (458) законопроект (3219)


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у зеленых все впереди паровоза, они уже наобещали фопам по 8, а сами только законопроект рассматривают
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01.12.2020 09:46 Ответить
а зачем вообще эту дрянь разрешать ввозить в нашу страну? потому что бубочка курит??? От сигарет одно зло..
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01.12.2020 09:47 Ответить
посмотрите на Австралию - где мы и где они! Но у них айкосы под запретом....Или нужно как в Тайланде - айкос в рот и сразу на нары?
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01.12.2020 09:51 Ответить
Вава шмалить айкоси, а йому вже 42 рочки.
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01.12.2020 09:54 Ответить
Коли буде створена ТСК по вагнерівцям?
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01.12.2020 09:52 Ответить
С 1 января 2021 года отключат газ 9 млн украинцев, которым своевременно не установили бесплатно газовые счетчики. Все ожидали, что Верховная Рада примет изменения в закон, которые позволят продлить отсрочку, но в течение года депутаты к рассмотрению этого вопроса не подходили. В Раде уже есть проект Закона о продлении срока установки счетчиков. Почему бы его не принять? В СМИ уже высказывается мнение, что счетчики жильцам придется устанавливать самим и за деньги. У меня вопрос: в нашем районе есть дома, где Киевгаз уже установил счетчики бесплатно, так почему мне нужно за установку платить? причем в нынешних нестабильных условиях в плане работы?
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01.12.2020 10:36 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати
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01.12.2020 10:43 Ответить
 
 