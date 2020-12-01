Рада планирует рассмотреть вопрос поддержки бизнеса и создания ВСК для расследования пожаров на Луганщине

Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть законопроекты, направленные на поддержку бизнеса в условиях карантина, а также создание ВСК по расследованию причин пожаров на Луганщине и ряд других законодательных инициатив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о включении в повестку дня и принятии решения о сокращении срока для внесения альтернативных проектов по трем законопроектам, направленным на социальную поддержку предпринимателей на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 , №№ 4429, 4430, 4431.

Также парламентарии планируют рассмотреть проект постановления №4262 о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действия/бездействия Луганского областного управления ГСЧС и Луганской областной государственной администрации - военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования и возникновения и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера.

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Также во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона № 3087-д о Бюро экономической безопасности Украины.

На повестке дня для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины значится Закон Украины № 3014 "Об электронных коммуникациях".

Ожидается рассмотрение во втором чтении проект закона № 3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта №3039а о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга.

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