Рада планирует рассмотреть вопрос поддержки бизнеса и создания ВСК для расследования пожаров на Луганщине
Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть законопроекты, направленные на поддержку бизнеса в условиях карантина, а также создание ВСК по расследованию причин пожаров на Луганщине и ряд других законодательных инициатив.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в повестке дня парламента.
Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о включении в повестку дня и принятии решения о сокращении срока для внесения альтернативных проектов по трем законопроектам, направленным на социальную поддержку предпринимателей на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 , №№ 4429, 4430, 4431.
Также парламентарии планируют рассмотреть проект постановления №4262 о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действия/бездействия Луганского областного управления ГСЧС и Луганской областной государственной администрации - военно-гражданской администрации относительно своевременного реагирования и возникновения и недопущения возникновения событий чрезвычайного характера.
Также во втором чтении планируется рассмотрение проекта закона № 3087-д о Бюро экономической безопасности Украины.
На повестке дня для повторного рассмотрения с предложениями Президента Украины значится Закон Украины № 3014 "Об электронных коммуникациях".
Ожидается рассмотрение во втором чтении проект закона № 3628 об усилении ответственности за правонарушения в сфере продажи детям электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Кроме того, планируется рассмотрение во втором чтении законопроекта №3039а о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и другим вопросам государственного долга.
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МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати