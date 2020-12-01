В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, - "слуга народа" Камельчук

В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, однако не исключены ограничения для внутренних авиарейсов.

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

Депутат утверждает, что пассажирские самолеты во время рождественских и новогодних праздников будут отправляться.

"Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1799 новых случаев. Среди лидеров - Одесская и Днепропетровская области

Впрочем, по словам нардепа, в пределах Украины могут быть те же ограничения для авиакомпаний, которые были в начале карантина весной этого года.