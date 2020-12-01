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В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, - "слуга народа" Камельчук
В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, однако не исключены ограничения для внутренних авиарейсов.
Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
Депутат утверждает, что пассажирские самолеты во время рождественских и новогодних праздников будут отправляться.
"Насколько я знаю, никто не собирается закрывать воздушные пути, то есть люди смогут вылетать за границу. То есть новогодний отдых удастся тем, кто его планирует", - сказал он.
Впрочем, по словам нардепа, в пределах Украины могут быть те же ограничения для авиакомпаний, которые были в начале карантина весной этого года.
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1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
Как дятлы - локдаун локдаун . Где потом налоги себе на зарплату будете брать ?
Интеллектуально чистые люди - идиоты
https://youtu.be/Y9H7j1mTco4
Чи там обмежились тільки примусовим тестуванням і 14-денною примусовою ізоляцією для тих, хто відмовився його проходити?
І окреме питання: є інформація як тестували ромські поселення ?
Школы у нас уже месяц в онлайне . Мне это нравится. Малые сидят и занимаются с 8-16.00 каждая в своей комнате . Только тарелки с едой заношу
Магазины все работают . Рестораны работают на летних обогретых площадках . Сейчас народ больше гуляет на воздухе , потому в центре везде варят глинтвейны
Все, кто приезжает в Словакию , должны отсидеть в карантине и сделать повторный тест .
В Австрию не пускают , машины разворачивают .
ЕВРОПА К РОЖДЕСТВУ готовится ослабить карантин . Но люди теперь берегутся сами в большинстве
Одесситам респект будет - выбрали даже не кота, как в каком-то городке Канады, а натуральное чучело - повесят там у себя в Горсовете, типо - Он вялик, он следит за вами, правда противогазы нужно раздать шоп одесситы не падали в обморок от своего выбора(те кто заболели - как раз им побоку, вонь не чувствуют ))))
Если границы открыты...
Хотя какой смысл в идиотах? У них все через жопу......