Разоблаченные контрразведкой СБУ трое террористов "ДНР" объявлены в международный розыск. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", в 2014-2015 годах присоединились в ряды террористических группировок. Установлено, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

Из-за постоянного пребывания боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Фигуранты объявлены в международный розыск. Сейчас судом решается вопрос об осуществлении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования.

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Следственно-розыскные действия происходили под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.





Фото: сайт СБУ