Разоблаченные контрразведкой СБУ трое террористов "ДНР" объявлены в международный розыск. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции и операции Объединенных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", в 2014-2015 годах присоединились в ряды террористических группировок. Установлено, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов.
Из-за постоянного пребывания боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Фигуранты объявлены в международный розыск. Сейчас судом решается вопрос об осуществлении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования.
Следственно-розыскные действия происходили под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.
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- Мань, слышала, моего убили в Сирии?
- Сцаррствие Чудесное.
- Да пошла ты взад, я кредит вон какой закрыла, где взять еще такого же?
- Нет, я первая, вон Вася д.вор.ник какой то стал очень симпатичный, тоже кредит возьмет, но он мой, Вася то.
- Ах так???
(дерутся за Васю)