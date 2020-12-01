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Новости Агрессия России против Украины
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Разоблаченные контрразведкой СБУ трое террористов "ДНР" объявлены в международный розыск. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила трех участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимали активное участие в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, трое фигурантов, один из которых является начальником штаба противотанкового дивизиона так называемой Гвардейской оперативно-тактической группы "Кольчуга", в 2014-2015 годах присоединились в ряды террористических группировок. Установлено, что боевики причастны к обстрелам позиций украинских военных подразделений и правоохранительных органов.

Из-за постоянного пребывания боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории следователи СБУ заочно сообщили им о подозрении в совершении преступлений по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Разоблаченные контрразведкой СБУ трое террористов ДНР объявлены в международный розыск 01

Фигуранты объявлены в международный розыск. Сейчас судом решается вопрос об осуществлении в отношении подозреваемых специального досудебного расследования.

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Следственно-розыскные действия происходили под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.

Разоблаченные контрразведкой СБУ трое террористов ДНР объявлены в международный розыск 02
Разоблаченные контрразведкой СБУ трое террористов ДНР объявлены в международный розыск 03
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) правоохранительные органы (2968) СБУ (19847) силовики (2797)


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Ну и морды
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01.12.2020 10:04 Ответить
Та невже? І це всі?
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01.12.2020 10:04 Ответить
Это мясо просто отправят в Ливию или Судан, но можно быть уверенным - мамки не просто нарожают еще, а нарожают радостно:
- Мань, слышала, моего убили в Сирии?
- Сцаррствие Чудесное.
- Да пошла ты взад, я кредит вон какой закрыла, где взять еще такого же?
- Нет, я первая, вон Вася д.вор.ник какой то стал очень симпатичный, тоже кредит возьмет, но он мой, Вася то.
- Ах так???
(дерутся за Васю)
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01.12.2020 10:05 Ответить
Ну, а прізвища розшукуваних де,може вони десь тут шастають?
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01.12.2020 10:27 Ответить
Эти хари мог и информнапалм вычислить,а не контрразведка сбу-у спецслужб должны быть намного более важные задачи
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01.12.2020 10:37 Ответить
И это все...? Круто !!!!!!
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01.12.2020 11:51 Ответить
хари просят кирпича
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01.12.2020 16:48 Ответить
 
 