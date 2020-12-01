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Новости Агрессия России против Украины
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Украина использует опыт Хорватии по внедрению роботизированных систем для разминирования оккупированных территорий, - Минреинтеграции

Украина использует опыт Хорватии по внедрению роботизированных систем для разминирования оккупированных территорий, - Минреинтеграции

Украина воспользуется хорватским опытом внедрения роботизированных систем для разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами и минами на Донбассе.

Об этом шла речь во время семинара "Военно-техническое сотрудничество между Хорватией и Украиной в механическом разминировании: опыт, статус и возможности", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина будет перенимать хорватский опыт внедрения роботизированных систем для разминирования территории по обе стороны линии столкновения на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, участники семинара отметили, что восточные регионы Украины критически загрязнены минами и взрывоопасными предметами. Так, только на подконтрольной украинскому правительству территории вблизи линии столкновения в Донецкой и Луганской областях около 7 тысяч квадратных километров земель загрязнены минами. Еще около 15 тысяч квадратных километров заминированы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Следовательно, в рамках семинара было отмечено, что Украина одна из самых загрязненных минами стран наряду с Афганистаном и Сирией.

В Минреинтеграции выразили заинтересованность в использовании опыта Республики Хорватия в разминировании и очистке территории от взрывоопасных предметов. Об углублении эффективного сотрудничества между двумя странами шла речь и в рамках недавнего визита вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в Хорватию. В частности, целью визита Алексея Резникова было ознакомление с опытом Хорватии в вопросах деоккупации и безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Минреинтеграции на сегодняшний день проводит на Донбассе просветительскую деятельность относительно минной опасности: в школах региона распространяется учебная литература для детей и методические пособия для учителей о минной опасности, а также проводятся информационные кампании на эту тему среди местного населения Донецкой и Луганской областей.

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Донбасс (26955) разминирование (706) Министерство реинтеграции (278)


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Пока наши разминируют сепары минируют. Так видит победу чучело увидевшее мир в глазах *****.
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01.12.2020 10:09 Ответить
Краще б досвід Хорватії по деокупації перейняли...
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01.12.2020 10:15 Ответить
Лучше бы они опыт сша в Ираке или в Афгане использовали
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01.12.2020 10:39 Ответить
Самый лучший сапёр -- беспородный Шарик. По опыту Афгана.
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01.12.2020 11:04 Ответить
Це вам не ослаблена Югославія, якій НАТО дружно наваляло. Поки не наваляють "тій стороні" будь-яке розмінування буде дурноробством. Будуть зайвохромосомні партизани/терористи/бандити, що мінуватимуть уже в типа мирний час.
Треба організувати "політичний карантин" і залишити цей гадюшник як компостну яму - перегнівати. Але разом із тим робити "чистки" - виявляти подвійних громадян і відправляти на їх істеричну родіну, жерти гімно з лопати та тявкати на американських президентів.
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01.12.2020 13:19 Ответить
 
 