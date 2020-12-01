Украина использует опыт Хорватии по внедрению роботизированных систем для разминирования оккупированных территорий, - Минреинтеграции

Украина воспользуется хорватским опытом внедрения роботизированных систем для разминирования территорий, загрязненных взрывоопасными предметами и минами на Донбассе.

Об этом шла речь во время семинара "Военно-техническое сотрудничество между Хорватией и Украиной в механическом разминировании: опыт, статус и возможности", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина будет перенимать хорватский опыт внедрения роботизированных систем для разминирования территории по обе стороны линии столкновения на Донбассе", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, участники семинара отметили, что восточные регионы Украины критически загрязнены минами и взрывоопасными предметами. Так, только на подконтрольной украинскому правительству территории вблизи линии столкновения в Донецкой и Луганской областях около 7 тысяч квадратных километров земель загрязнены минами. Еще около 15 тысяч квадратных километров заминированы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Следовательно, в рамках семинара было отмечено, что Украина одна из самых загрязненных минами стран наряду с Афганистаном и Сирией.

В Минреинтеграции выразили заинтересованность в использовании опыта Республики Хорватия в разминировании и очистке территории от взрывоопасных предметов. Об углублении эффективного сотрудничества между двумя странами шла речь и в рамках недавнего визита вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в Хорватию. В частности, целью визита Алексея Резникова было ознакомление с опытом Хорватии в вопросах деоккупации и безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Минреинтеграции на сегодняшний день проводит на Донбассе просветительскую деятельность относительно минной опасности: в школах региона распространяется учебная литература для детей и методические пособия для учителей о минной опасности, а также проводятся информационные кампании на эту тему среди местного населения Донецкой и Луганской областей.