Буду настаивать, чтобы весь транспорт при локдауне оставался рабочим, - Криклий. ВИДЕО

Во время консультаций по введению более жесткого карантина вопрос закрытия транспорта не поднимается.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - сказал Криклий.

Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

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На вопрос, кто будет иметь право пользоваться транспортом, министр сказал: "Вы помните, как ограничивалось в начале, когда критическая инфраструктура работала. Выходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из бизнес-потребностей".