РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8357 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 204 27

Буду настаивать, чтобы весь транспорт при локдауне оставался рабочим, - Криклий. ВИДЕО

Во время консультаций по введению более жесткого карантина вопрос закрытия транспорта не поднимается.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Даже в тех странах, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей, транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - сказал Криклий.

Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

Читайте также: В случае введения в Украине локдауна международное авиасообщение прекращать не будут, - "слуга народа" Камельчук

На вопрос, кто будет иметь право пользоваться транспортом, министр сказал: "Вы помните, как ограничивалось в начале, когда критическая инфраструктура работала. Выходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из бизнес-потребностей".

карантин (16729) транспорт (1757) Криклий (323) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
короче, понятно. закроют только ФОПов.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:33
+5
Смотрите - эти люди сидят в помещении без масок! Видимо не очень верят своей же брехне про "смертельный Вирус"
показать весь комментарий
01.12.2020 10:40
+3
А давайте сделаем популистский локдаун - транспорт остается рабочим, детсады рабочими, школы и институты - рабочими, рестораны, парикмахерские и все магазины - тоже. Чтоб народ не волновать. И будем сидеть и ждать, когда вирус умрет. От хохота.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А давайте сделаем популистский локдаун - транспорт остается рабочим, детсады рабочими, школы и институты - рабочими, рестораны, парикмахерские и все магазины - тоже. Чтоб народ не волновать. И будем сидеть и ждать, когда вирус умрет. От хохота.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:19 Ответить
Що за локдаун такий ? Хай і школи працюють та садочки відкриті, щоб діти перезаразились всі і принесли ковід додому... Недоробла зелені почали ще й статистіку накручувати....
показать весь комментарий
01.12.2020 10:22 Ответить
Транспорт-главный переносчик вируса.В чем тогда смысл?
показать весь комментарий
01.12.2020 10:25 Ответить
В школах на 40 квадратних метрах сидить 6-7 годин 30-35 учнів. Всі без масок. В коридорах на перервах вони дууууже тісно спілкуються - це ж діти. Потім несуть вірус до бабусь та дідусів
показать весь комментарий
01.12.2020 10:31 Ответить
в Словакии что сделали?
сколько настигли зараженных?
Вот именно "статистика" у нас это как у Сралина - скока дидов уложил на удобрения? ну, там, 2, ой, 5, ой, 10, ой, всего лишь 27 млн.
так и тут - скока тестов делают, и сколько из них не депутатам, мусорам, мэрам и их семьям и прочим ..... я не коммунист, а то бы сказал шо "врагам отечества"))
показать весь комментарий
01.12.2020 10:28 Ответить
нам теперь тебе в ножки кланяться?
показать весь комментарий
01.12.2020 10:24 Ответить
Можно полицейского в каждую маршрутку определить, и так ниче не делают то.
Правда и санитара, шоб помочь избитому полицейскому.
Тогда кордовца еще бы... хотя, это такие ребята шо своих простреливали при штурме, и более того, ждали "домушников" ..... в доме, в засаде, начали в темноте стрелять = 1 300-сотый кордовец. Палят в пол(рикошет) и куда-то в воздух(нафига?), страйкболисты - и то бы грамотней сделали.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:25 Ответить
Смысл в таких карантинах, если все передвижения не перекрываются. Сейчас с европы по авиасообщениям на рождество и НГ прилетчт кучу роботяг, транспорт тоже не перекрывается. И главное цены на все не забудьте с введением лакдауна поднять, уроды
показать весь комментарий
01.12.2020 10:27 Ответить
Может открою тебе секрет- но не работяг бояться нужно , а то что они могут заболеть уже тут...
У нас реальная картина в 3-4 раза хуже чем показывают.
Статистику искажают, больным диагнозы не ставят.
Сам болею - температура 38,5. Потеря вкуса и запаха- отдышки только нет ( пронесло) - диагноз Орв.
Хочешь что то доказать - сам за свои делай тест - потом поставят ковид .
А на бесплатный тест от правительства -нет симптомов ..
Политика понятна ?
показать весь комментарий
01.12.2020 10:32 Ответить
а ти хотів щоб тобі безкоштовний тест зробили ? так він лише для держморд призначений.
а простому сметрному його хіба на грані або після смерті роблять.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:38 Ответить
короче, понятно. закроют только ФОПов.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:33 Ответить
лохдаун це типу коли все закрито крім продуктових і аптек ?.
чи такий лохдаун як весною з велюрами і концертами 95-ої ригаловки ?
показать весь комментарий
01.12.2020 10:34 Ответить
Украина единственная страна где весной транспорт заерывали ни в Италии где рекорд тысячи умирали Украине с 80 человеком в сутки на всю страну и не снилось,Испания везде ходил
транспорт полупостой но ходил
показать весь комментарий
01.12.2020 11:34 Ответить
Транспорт должен работать. Good news!!
показать весь комментарий
01.12.2020 10:35 Ответить
а ну ясноу всьому винні Супрун і Порох )))..... при чьом тут ваЗельонській ))
показать весь комментарий
01.12.2020 10:41 Ответить
так так так, а ну конкредно розкажіть що "знищила" Супрун ?.
інститут сімейних лікарів діє у всьому світі, і це правильна реформа.
є звісно мінуси для вати яка викликала швидку щоб "давленіє померять"
показать весь комментарий
01.12.2020 10:52 Ответить
Там бесполезно что то объяснять, человек изъясняется словами из новостей ватных. Мозгов там нет, самому думать у него не выходит...
показать весь комментарий
01.12.2020 12:07 Ответить
Смотрите - эти люди сидят в помещении без масок! Видимо не очень верят своей же брехне про "смертельный Вирус"
показать весь комментарий
01.12.2020 10:40 Ответить
Головне щоб эпіцентри працювали. Доречі якщо є епідемія він за такі заяви має нести повну відповідальнісь, бо гинуть люди.
показать весь комментарий
01.12.2020 10:49 Ответить
Транспорт должен работать!
Как иначе развозить заразу?
показать весь комментарий
01.12.2020 12:02 Ответить
смердючі маршрутки з зачиненими вікнами, без вентиляції, випари "здорових" пасажирів замерзле на вікнах... ні, не заразно, можна їздити)
показать весь комментарий
01.12.2020 12:23 Ответить
это сумашедший, его надо связать
показать весь комментарий
01.12.2020 17:54 Ответить
Сегодняшние представители власти (Господи прости) напоминают Петроград 1917 года, когда к власти пришла тупая и наглая матросня и малограмотные слесаря с Путиловского завода...
показать весь комментарий
02.12.2020 09:06 Ответить
 
 