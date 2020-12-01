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Новости Коронавирус и карантин
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В МВД за сутки выявили 377 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Запорожской и Ивано-Франковской областях

В МВД за сутки выявили 377 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Запорожской и Ивано-Франковской областях

Сегодня, 1 декабря, зафиксированы 377 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса у работников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Наибольшее количество больных - в Запорожской (26) и Ивано-Франковской (20) областях, а также в Киеве (45).

С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 22 605 правоохранителей МВД, выздоровели - 21 615 человек, умерли от коронавирусной болезни - 70.

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карантин (16729) МВД (9316) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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У них усіх поголовно вірус тупорилості, а з масочками ,скоро в туалеті будуть срати забувши зняти штани, деменція аднака!
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01.12.2020 11:48 Ответить
 
 