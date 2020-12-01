В МВД за сутки выявили 377 случаев коронавируса, большинство в Киеве, Запорожской и Ивано-Франковской областях
Сегодня, 1 декабря, зафиксированы 377 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса у работников МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
Наибольшее количество больных - в Запорожской (26) и Ивано-Франковской (20) областях, а также в Киеве (45).
С начала пандемии COVID-19 обнаружили у 22 605 правоохранителей МВД, выздоровели - 21 615 человек, умерли от коронавирусной болезни - 70.
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Пан Телемон #394890
показать весь комментарий01.12.2020 11:48 Ответить Мне нравится 0
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