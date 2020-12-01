Обыски СБУ на Закарпатье: посла Украины вызвали в МИД Венгрии, Сийярто грозит поднять вопрос "запугивания" в НАТО

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает "неприемлемыми" действия Службы безопасности Украины на Закарпатье, где в понедельник, 30 ноября, прошли обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

В связи с прошедшими обысками правительство Венгрии выразило протест в МИД Украины, а в Будапеште вызвали посла Украины.

"Министр считает неприемлемым, что, хотя страна хочет быть частью трансатлантического сообщества, меньшинство, принадлежащее стране-члену НАТО, "постоянно запугивается и подвергается давлению". Поэтому правительство озвучит свое требование, чтобы "Украина прекратила оскорбления в отношении венгерского национального сообщества и постоянное запугивание", - подчеркивается в сообщении.

Глава ведомства Петер Сийярто также заявил, что планирует поднять вопрос об обысках на Закарпатье на встрече министров иностранных дел стран НАТО во вторник.

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Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.