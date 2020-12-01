Обыски СБУ на Закарпатье: посла Украины вызвали в МИД Венгрии, Сийярто грозит поднять вопрос "запугивания" в НАТО
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает "неприемлемыми" действия Службы безопасности Украины на Закарпатье, где в понедельник, 30 ноября, прошли обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.
В связи с прошедшими обысками правительство Венгрии выразило протест в МИД Украины, а в Будапеште вызвали посла Украины.
"Министр считает неприемлемым, что, хотя страна хочет быть частью трансатлантического сообщества, меньшинство, принадлежащее стране-члену НАТО, "постоянно запугивается и подвергается давлению". Поэтому правительство озвучит свое требование, чтобы "Украина прекратила оскорбления в отношении венгерского национального сообщества и постоянное запугивание", - подчеркивается в сообщении.
Глава ведомства Петер Сийярто также заявил, что планирует поднять вопрос об обысках на Закарпатье на встрече министров иностранных дел стран НАТО во вторник.
Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.
Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.
Следственные действия продолжаются.
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Угорці прийшли на територію Паннонії в ІX сторічі. Прийшли з Уралу та Волги. Без сумніву, мадяри - близькі родичі ******** росіян.
Переселенці - варвари відразу стали проблемою цивілізованої Європи. Воно і ясно - мадяри ну вже дуже сильно нагадувалитілько позабутих гунів. Займалися вони тим самим, що і Аттіла - грабували території своїх більш заможних сусідів, збирали данину.
Угорці компактно проживають в, так званому, «Притисянському районі» (близько 150 тисяч). Саме тут ідеологи угорської ультраправої партії «******» бачать можливим створити мадярську автономію. Звісно, що на автономії вони не зупиняться. Їхня ціль - відокремлення всього (а не лише району з великою кількість угорців) Закарпаття від України.
Например НІЧ- NIGHT -NACHT - NOAPTE(румын)-NOCHE (исп.).... Много у этих языках, слов созвучных, много начинается на ту же букву.... Поэтому проще учить эти языки.....
С мадьяроками другая история.... У мадьяроков очень сложный язык, из финно-угорской группы... 90% слов - ничего общего с индоевропейскими языками. Та же НОЧЬ на мадьярокском -
Éjszaka, все равно что учить европейцу китайский язык...... Поэтому никто из соседей не хочет учить этот сложный язык, которым к тому же пользуется всего лишь 10 млн. населения ЄС...
Вот поэтому мадьяроки такие наглые и борзые.... Ну а у кацапов с Украиной и украинским язіком совсем другая история.....
А воняють постійно тільки через підтримку грошима братів кацапів.
як справи у лугандоні?
мерщій додому на ленту сру
а то там уже Грузию грозятся принять
обыски прошли в Венгрии??? или таки на нашей суверенной территории???
а если на территории УКРАИНЫ.. то какое собачье дело министру иностранных дел соседнего государства???? уймись, шантажист!
27 травня :https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/27/7110392/ У МЗС підтвердили візит Кулеби в Угорщину: через карантин поїде на авто
9 червня : https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html Планують створити «угорський» район: влада України пішла на поступки Будапешту
30 листопада :https://nv.ua/ukr/ukraine/events/skandal-na-zakarpatti-deputati-spivali-ugorskiy-gimn-novini-ukrajini-50127368.html?fbclid=IwAR1p8yLl8dRU3KRGpStnQodE48RJlDr5qKUHsgbwrD4DWD0j5w6Fkiqhox8 На Закарпатті новообрані депутати співали гімн Угорщини після присяги - відео
Те ж саме буде з нашими мадярами... Допустимо, гіпотетично, що вони стали частиною Угорщини. Відразу вони почнуть платить податки в її бюджет. А вони набагато вищі, ніж в Україні. Це - раз. По-друге, втратять ті гроші, які їм платить Угорщина, як допомогу. Це два... І, по-третє, втратять право на безплатну вищу освіту, яку отримують зараз в мадярському університеті, що створений на території Закарпаття - вона в Угорщині - платна.... І, саме головне - вони втратять можливість гнать "контрабас" через мадярський кордон, що є основною статтею доходів теперешніх нащадків Арпада... Але до основної маси ідіотів це не доходить...
Не допускаю, бо я цього не побачу. Або мене десь у окопі вб'ють, або я їх покладу. Але жити під мадярами, я не збираюсь!
Черга на здачу мадярських паспортів вишикується досить швидко. НМВД.
"А далі, нехай ці мадяри із с/г регіону думають, читають, чи може бути у власності іноземця с/г земля, чи ні" І це також важіль.
Це сталося на День Гідності та Свободи 21 листопада.
вспомните, как подонки под присягой Народу Украины убили Олега Мужчиля ...
Основная задача этого клоуна - это дети!!!! Лошара какой то!!!!