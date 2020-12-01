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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умер 31 человек, выявили рекордные 1799 случаев и госпитализировали 148 пациентов - наибольшее количество с начала пандемии, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1799 человек. 31 случай - летальный. Всего от вируса умерли 1323 киевлянина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

По его словам, на сегодняшний день, подтвержденных случаев заболевания уже 72 277. Так, заболели: 902 женщины в возрасте от 19 до 86 лет, 791 мужчина в возрасте от 19 до 91 года, 63 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 3 месяцев до 17 лет. Также заболели 63 медика.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов с начала пандемии - 148 человек. Остльные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 409 человек. Всего коронавирус преодолели 23 252 жителя Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (317), Подольском (235) и Святошинском (216) районах.

"Динамика заболеваемости не уменьшается. И все больше больных нуждаются в госпитализации. Относитесь сознательно правилам безопасности и к своему здоровью. При первых же симптомах оставайтесь дома и звоните семейному врачу. Берегите себя!" - написал Кличко.

За сутки от COVID-19 в Киеве умер 31 человек, выявили рекордные 1799 случаев и госпитализировали 148 пациентов - наибольшее количество с начала пандемии, - Кличко 01
За сутки от COVID-19 в Киеве умер 31 человек, выявили рекордные 1799 случаев и госпитализировали 148 пациентов - наибольшее количество с начала пандемии, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25469) Кличко (4635) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Я бы достал из толстых штанин
Крепкую маску с мою хлеборезку
В ней я тот час бы побег в магазин
И на метро совершил бы поездку

"Клечкочмо, давайвзадЛенюкосмоса"!!111
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01.12.2020 10:58 Ответить
а от носіть маски як слід громадяни, прикривайте свого носа, а не щьолкайте іплом
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01.12.2020 11:00 Ответить
Одень три маски и успокойся, Ковид тебя помилует.
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01.12.2020 11:23 Ответить
НЕУЖЕЛИ кто-то верит этой брехне про ПАНДЕМИЮ? нигде этих "ковидных" нет, никакого увеличения смертности в Украине и Мире НЕТ.
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01.12.2020 11:23 Ответить
А все це із-за дебілів, які не можуть одягти маску.
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01.12.2020 11:27 Ответить
Закройте школы и закройте Киев на вьезд селюков!
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01.12.2020 12:41 Ответить
 
 