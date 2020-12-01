Проект Госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн, - Степанов
Проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 в то время, как в Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,1 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"В бюджетном запросе мы подали на вакцинацию от COVID-19 15,1 млрд грн. Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать исходя из цен, которые заявили мировые производители. Сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн. Мы не можем с этим мириться, я буду с этим бороться и очень рассчитываю на народных депутатов", - сказал он на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Степанов отметил, что Минздрав рассчитал объем финансирования на вакцинацию от COVID-19 для всех групп риска.
"Мы рассчитали, что нужно вакцинировать все группы риска - медработников, работников образования, Нацполиции, других профессий, также людей старше 65 лет, людей, которые имеют сопутствующие заболевания", - сказал он.
Степанов напомнил, что в бюджетном запросе Минздрава на здравоохранение было заложено 296 млрд грн, в то же время в проекте госбюджета, поданном Кабмином в Верховная Рада на здравоохранение предусмотрено 159 млрд грн.
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Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру.(с)
Никогда ранее олигархи не жили в Украине так хорошо, как сейчас при Зеленском…
НКРЕКП, 4 из 7 членов которой назначил уже Зеленский, одобрила повышение тарифов на доставку и распределение газа (абонплата, которая появилась в этом году, при Зеленском) в среднем в два раза с 1 января 2021 года.
Об этом заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубенко, https://glavred.info/opinions/ukraincev-eshche-nikogda-ne-grabili-tak-kak-pri-zelenskom-novosti-ukrainy-i-mira-10226879.html?fbclid=IwAR2mS817JfqjN1C18d-dKNLU52_oM6reQIgDT4Vjazep6DJAFfeayTbqIlY передает сегодня «Гллавред».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%80.html С нового года в Украине почти вдвое вырастет средняя абонплата на газ
Это ещё не все хорошие новости от НКРЕКП Зеленского. С 1 января не только абонплата за газ практически в два раза будет увеличена, но и тарифы на воду - в среднем на 20% по стране.
Напомню, что вода и канализация при Зеленском уже в полтора раза стали дороже в этом году.
Год назад эти дилетанты хотя бы делали вид, что хотят снизить тарифы на отопление. К этой зиме вообще вдвое тарифы на отопление снизить обещали. Но уже Зеленский и его команда даже не говорят о тарифах. Грабёж без тормозов.
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Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.