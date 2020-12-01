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Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
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Проект Госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн, - Степанов

Проект Госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн, - Степанов

Проект госбюджета на 2021 год предусматривает выделение 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 в то время, как в Министерство здравоохранения в своем бюджетном запросе предусмотрело 15,1 млрд грн, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В бюджетном запросе мы подали на вакцинацию от COVID-19 15,1 млрд грн. Мы рассчитали, кого именно мы должны вакцинировать исходя из цен, которые заявили мировые производители. Сейчас в бюджете стоит 2,6 млрд грн. Мы не можем с этим мириться, я буду с этим бороться и очень рассчитываю на народных депутатов", - сказал он на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Степанов отметил, что Минздрав рассчитал объем финансирования на вакцинацию от COVID-19 для всех групп риска.

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"Мы рассчитали, что нужно вакцинировать все группы риска - медработников, работников образования, Нацполиции, других профессий, также людей старше 65 лет, людей, которые имеют сопутствующие заболевания", - сказал он.

Степанов напомнил, что в бюджетном запросе Минздрава на здравоохранение было заложено 296 млрд грн, в то же время в проекте госбюджета, поданном Кабмином в Верховная Рада на здравоохранение предусмотрено 159 млрд грн.

Автор: 

вакцина (3815) госбюджет (1186) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Самое главное, чтобы у бенечки все было хорошо!
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01.12.2020 11:07
+5
Проект Госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 6629
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01.12.2020 11:04
+3
Украинцев еще никогда так не грабили, как при Зеленском Декабрь 1, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba.html#respond Комментарии: 0

Никогда ранее олигархи не жили в Украине так хорошо, как сейчас при Зеленском…
НКРЕКП, 4 из 7 членов которой назначил уже Зеленский, одобрила повышение тарифов на доставку и распределение газа (абонплата, которая появилась в этом году, при Зеленском) в среднем в два раза с 1 января 2021 года.

Проект Госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 3448

Об этом заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубенко, https://glavred.info/opinions/ukraincev-eshche-nikogda-ne-grabili-tak-kak-pri-zelenskom-novosti-ukrainy-i-mira-10226879.html?fbclid=IwAR2mS817JfqjN1C18d-dKNLU52_oM6reQIgDT4Vjazep6DJAFfeayTbqIlY передает сегодня «Гллавред».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%80.html С нового года в Украине почти вдвое вырастет средняя абонплата на газ
Это ещё не все хорошие новости от НКРЕКП Зеленского. С 1 января не только абонплата за газ практически в два раза будет увеличена, но и тарифы на воду - в среднем на 20% по стране.
Напомню, что вода и канализация при Зеленском уже в полтора раза стали дороже в этом году.
Год назад эти дилетанты хотя бы делали вид, что хотят снизить тарифы на отопление. К этой зиме вообще вдвое тарифы на отопление снизить обещали. Но уже Зеленский и его команда даже не говорят о тарифах. Грабёж без тормозов.
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01.12.2020 11:15
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Проект Госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 6629
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01.12.2020 11:04 Ответить

Хлеб-соль лежала на дне машины, между ногами Паниковского. Он все время отщипывал от каравая кусочки и в конце концов проделал в нем мышиную дыру.(с)
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01.12.2020 11:30 Ответить
Безкоштовні вакцини тільки медикам, всі інші хай платять гроші!
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01.12.2020 11:30 Ответить
Самое главное, чтобы у бенечки все было хорошо!
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01.12.2020 11:07 Ответить
Зря вы так-мама Рима,сказала-сам не ворует и другим,не дает.
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01.12.2020 11:09 Ответить
ща аж всплакну от умиления!
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01.12.2020 11:18 Ответить
Бо на положено із бюджета - Бенін положено!
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01.12.2020 12:34 Ответить
На скидку ВВХ-расчитывают?
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01.12.2020 11:07 Ответить
В спам, вата.
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01.12.2020 11:18 Ответить
А навіщо її купувати? Дуй на денере і там тобі її безоплатно вмажуть
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01.12.2020 14:29 Ответить
Выживут не только лишь все...
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01.12.2020 11:10 Ответить
асфальт колите
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01.12.2020 11:12 Ответить
а зелебобиков наколим юпитером 5 пущай летят домой
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01.12.2020 11:14 Ответить
Украинцев еще никогда так не грабили, как при Зеленском Декабрь 1, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b5%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba.html#respond Комментарии: 0

Никогда ранее олигархи не жили в Украине так хорошо, как сейчас при Зеленском…
НКРЕКП, 4 из 7 членов которой назначил уже Зеленский, одобрила повышение тарифов на доставку и распределение газа (абонплата, которая появилась в этом году, при Зеленском) в среднем в два раза с 1 января 2021 года.

Проект Госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 3448

Об этом заявил глава Жилищного союза Украины Александр Скубенко, https://glavred.info/opinions/ukraincev-eshche-nikogda-ne-grabili-tak-kak-pri-zelenskom-novosti-ukrainy-i-mira-10226879.html?fbclid=IwAR2mS817JfqjN1C18d-dKNLU52_oM6reQIgDT4Vjazep6DJAFfeayTbqIlY передает сегодня «Гллавред».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%80.html С нового года в Украине почти вдвое вырастет средняя абонплата на газ
Это ещё не все хорошие новости от НКРЕКП Зеленского. С 1 января не только абонплата за газ практически в два раза будет увеличена, но и тарифы на воду - в среднем на 20% по стране.
Напомню, что вода и канализация при Зеленском уже в полтора раза стали дороже в этом году.
Год назад эти дилетанты хотя бы делали вид, что хотят снизить тарифы на отопление. К этой зиме вообще вдвое тарифы на отопление снизить обещали. Но уже Зеленский и его команда даже не говорят о тарифах. Грабёж без тормозов.
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01.12.2020 11:15 Ответить
А почему Украина должна закупать вакцины, у нас в Украине ученые тупорылее иностранных, сами что не способные создать вакцину.
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01.12.2020 11:17 Ответить
Чекай, хто тобі заважає?
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01.12.2020 11:21 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1333654509848064000 3 ч

Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.
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01.12.2020 11:20 Ответить
Слугам вистачить, народ до сраки.
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01.12.2020 11:20 Ответить
...степашка, не кусай лопату, тебя кормящую...
Проект Госбюджета-2021 предусматривает 2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн, - Степанов - Цензор.НЕТ 2141
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01.12.2020 11:21 Ответить
стесняюсь спросить, бедосик до выборов рассказывал своим телеканалам что наша вакцина уже готова почти и она будет супер-пупер. врал по привычке?
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01.12.2020 11:28 Ответить
так все ж кричат, что вакцинироваться не будут.
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01.12.2020 11:37 Ответить
296 млрд грн - 30% Бюджета на здравоохранение?
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01.12.2020 11:40 Ответить
Цікаво, а як визначається ціна на вакцини у 2020 р., коли найперша вакцина від COVIDу з'явиться не раніше 2021-го року???
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01.12.2020 11:44 Ответить
"...2,6 млрд грн на вакцинацию от COVID-19 вместо необходимых 15 млрд грн..." - за таке тре до в'язниці відповідальних спроваджувати.
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01.12.2020 12:28 Ответить
2,6 млрд грн?? Це ж... я навіть не знаю. За такі бабки Бєня ще два км нової дороги нам побудує
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01.12.2020 14:44 Ответить
клованів прищепіть незабаром це буде група ризику в нашій країні..
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01.12.2020 15:52 Ответить
 
 