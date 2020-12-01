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Новости Коронавирус и карантин
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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив выступает против новогоднего локдауна: Больных уже меньше, а бизнесу надо заработать

Мэр Ивано-Франковска Марцинкив выступает против новогоднего локдауна: Больных уже меньше, а бизнесу надо заработать

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не поддерживает введение жесткого карантина, поскольку в городе есть положительная тенденция по ситуации с коронавирусом.

Об этом он заявил во время прямого эфира в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Локдаун добьет малый и средний бизнес, который не просто переживает этот год. Очень важно учитывать, что именно перед Днем Св. Николая, перед новогодними и рождественскими праздниками предприниматели заработают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, своих работников в январе-марте. Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время", - сказал Марцинкив.

По его словам, в горооде снижается как количество больных на стационаре, так и в реанимациях. Кроме того уже несколько дней не фиксируются летальные случаи.

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Ивано-Франковск (827) карантин (16729) Марцинкив (99) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ніякого локдауну в середині країни не потрібно, навпаки потрібно зробити всі дні робочими без вихідних та святкових днів, а аеропорти та кордони потрібно закрити щоб депутати та чиновники не поїхали за кордон відпочивати і не притащили к нам нову заразу!
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01.12.2020 11:29 Ответить
Бизнеса быть не должно! (с) Кабмин.
К стати, больше половины населения ратуют за исчезновение мелкого бизнеса, как такового.
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01.12.2020 11:33 Ответить
Я його підтримую. Всі ці локдауни - до сраки. Достатньо заборонити концерти і обмежити кількість відвідувачів у кабаках.
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01.12.2020 11:38 Ответить
А также закрыть все КПВВ с ордло и Крымом. Нечего к нам заразу везти.
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01.12.2020 11:45 Ответить
Оля Полякова оторвет тебе ноги за такие слова.
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01.12.2020 11:47 Ответить
Обов'язково треба локдаун для освіти. Я проти щоб щодня вмирало стільки людей від короновірусу... Розумію, що торгаші хочуть під новий рік заробити. Але вони з голоду не помруть, по раз 10 на рік ганяють на відпочинок до Таїланду та Мальдів... Також дорогі машини мають. Також в деклараціях показують мінімальний прибуток, дехто навіть щей субсидію має, бо весь бізнес на дітей чи коханок переписали. Користі від такого бізнесу нуль... Тому карантин має бути. Але розумний.
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01.12.2020 12:29 Ответить
 
 