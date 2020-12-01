Мэр Ивано-Франковска Марцинкив выступает против новогоднего локдауна: Больных уже меньше, а бизнесу надо заработать

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив не поддерживает введение жесткого карантина, поскольку в городе есть положительная тенденция по ситуации с коронавирусом.

Об этом он заявил во время прямого эфира в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Локдаун добьет малый и средний бизнес, который не просто переживает этот год. Очень важно учитывать, что именно перед Днем Св. Николая, перед новогодними и рождественскими праздниками предприниматели заработают те средства, за которые потом могут содержать свои хозяйства, своих работников в январе-марте. Поэтому просьба к правительству не вводить локдаун, чтобы наш город, наша страна могли выжить в такое непростое время", - сказал Марцинкив.

По его словам, в горооде снижается как количество больных на стационаре, так и в реанимациях. Кроме того уже несколько дней не фиксируются летальные случаи.

Читайте также: В больницах Ивано-Франковска не хватает кислорода, - мэр Марцинкив