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"Не убивайте малый бизнес": ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 1 декабря, предприниматели снова вышли на акцию протеста под здание Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие расположились на площади Конституции, ул. Грушевского прилегающих к зданию Верховной Рады, а также на ул. Садовой возле здания Комитетов ВР. Движение автотранспорта на данных участках перекрыто. Предприниматели держат плакаты со своими лозунгами. Основное требование митингующих принятие законопроектов №3853-1(2), 3993, отменяющих фискализацию малого и микробизнеса. Кроме того, предприниматели протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса.

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Пока идет заседание профильного комитета Верховной Рады, митингующие решили пройти маршем вокруг правительственного квартала и вернуться под здание ВР. Они прошли по улице Грушевского до Европейской площади, затем пошли по ул. Крещатик. Движение на данных участках дороги перекрыто.

Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 01
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 02
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 03
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 04
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 05
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 06
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 07
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 08
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 09
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 10
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 11
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 12
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 13
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 14
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 15
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 16
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 17
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 18
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 19
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 20
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 21
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 22
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 23
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 24
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 25
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 26
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 27
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 28
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 29
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 30
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 31
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 32
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 33
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 34
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 35
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 36

Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 37
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 38
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 39
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 40
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 41
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 42
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 43
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 44
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 45
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 46
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 47
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 48
Не убивайте малый бизнес: ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации 49

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

бизнес (1620) ВР (29226) карантин (16729) предприниматели (1234) протест (5854) упрощенка (59) малый бизнес (123) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
"Не убивайте малый бизнес": ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации - Цензор.НЕТ 9101
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01.12.2020 11:47
+19
Проте півтора роки тому більшості з них було дуже прикольно.
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01.12.2020 11:30
+17
Ти хоча б буквар прочитало, чудо? Яким боком касовий апарат до розміру податку? Аби що ляпнути, як трендякова, мля....
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01.12.2020 11:38
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Страница 2 из 2
малому и среднему бизнесу и так пиз@ец - уже сейчас у 75% населения средств не хватает на пожрать и за коммуналку заплатить. Что будет к весне нетрудно догадаться...
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01.12.2020 11:59 Ответить
73% тепер нічого жрать, а казали какая разніца, хуже нє будєт, усталі от вайни, баригі наживаються на війні і т.д. Дурнів життя повинно вчити і це добре
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01.12.2020 12:40 Ответить
Нащо Зе циркачам малий і середній бізнес як що Зе владу спонсорує Ахметов, Коломойський і інщі олігархи у яких є великі підприємства де за копійчану зарплатню працюють люди. Мета проста - чим більше безробітних тим краще олігархам бо є дешева робоча сила на їх шахтах і заводах.
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01.12.2020 12:02 Ответить
"Не вбивайте малий бізнес": ФОПи протестують під Радою проти карантину і фіскалізації - Цензор.НЕТ 5486
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01.12.2020 12:04 Ответить
Гарно організовано, плакати одним почерком, прапори. Хто за ними стоїть? Так тільки олігархи можуть організувати
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01.12.2020 12:04 Ответить
Так бют жеж. Не узнаёшь в гриме?
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01.12.2020 12:07 Ответить
Тю, не впізнав бабйулю. Там в організаторах не тільки вона, а багато жирних бариг, які весь бізнес перевели на ФОПи. Думаю, більшість оцих протестувальників не незалежні ФОПи, а безправні підставки під прапори мільярдерів
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01.12.2020 12:34 Ответить
Один з видів наслідків "діяльності" таких "державників" як Порошенко і ко.
Наплодили торгашні з бувших кваліфікованих робітників.
Також крупні корпорації масово конвертують готівку через ФОПи - зрозуміло хто там в беніфенціарах ходить)))
Слід розподілити ФОПи. Тим, хто займається виробництвом - кров не пити.
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01.12.2020 12:07 Ответить
А кто не занимается - расстрелять,как при любимом совково-холяцкой быдлотой Сталине.
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01.12.2020 13:08 Ответить
ФОПы не протестуют против карантина!
Требуют не уничтожать упрощенную систему учета и отчетности и против выборочного запрета работать в карантин.
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01.12.2020 12:11 Ответить
НЕ ПЕРЕДЁРГИВАЙ!!!!! они не хотят выдавать фисскальные чеки.. что бы не подвергать налогообажению свой многомиллионный доход.. я ФОП на 3 группе плачу 5% от оборота .. они ПЛАТЯТ налогов на копейки .. а то что платят то ОБМАН в стократном размере.. + кто то сталкивался с отказом заменить товар на базаре??? НЕТУ ЧЕКА иди на [ХУ# и посмотри на организацию єтого шествия сразу чувствуется рука КРУПНОГО БИЗНЕСА которій за дебилми фоп о -ами прячет свои прибіля
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01.12.2020 13:01 Ответить
Многомиллионный доход?
Я вообще на общей системе. Когда то был и на 2 и на 3 группе. Вы ФОП, но не в теме.
1) Базарникам РРО не вводят.
2) Нужно вести первичку и склад. А это бухгалтер и кладовщик. Крупные сети, разбитые на ФОП это с легкостью предоставят. А сам за себя должен в трое увеличить непроизводственный штат.
3) Похоже вы ни разу не попадали на проверку с планом штрафов у инспекторов.
В закон о РРО нужно добавить всего одну строку: уголовное наказание инспектору за незаконно выписанный штраф. Без права отсрочки наказания.
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01.12.2020 13:33 Ответить
Красава! Четко, емко и по делу! А то зомбоящик внушил людям, что предприниматели просто не хотят платить налоги. И ни слова о блокировании на ровном месте налоговых, о немерянных штрафов за то, что время на РРО на 5 мин не совпадает с тем, что на часах налоговиков, что в кассе денег меньше, чем пробито (двойное попадалово: продавец кому-то не правильно дала сдачу + штраф налоговой). Да много чего можно рассказать!
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01.12.2020 14:01 Ответить
Если бы зомбоящик рассказал правду ...
Представляете, сказать народу: Что бы выполнить закон и не получить убытков, цены поднимутся в 2-3 раза.
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01.12.2020 15:00 Ответить
Смелее микро бизнесмэны !
Или - мини олигархи! Ришучише !
А может под микро-мини хочет пролезть Макси бизнес.?!Подумайте.
И на десерт _ SAVEфоп-это торговая марка,все права и использование в одних руках.
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01.12.2020 12:14 Ответить
а податок має бути з прибутку
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01.12.2020 12:59 Ответить
И флаги сделаны под копирку...
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01.12.2020 12:16 Ответить
Знаєте, усі приватні підприємці з посмішкою на устах згадують президенство Юща... Мараторій на перевірки, єдиний податок - малий бізнес тоді розцвів і його частка у ВВП України була найбільшою за всю нашу історію! У малому бізнесі тоді навіть наймані працівники легко 1000 баксів зарплати мали! І так, держава чомусь тоді не скаржилася на малі надходження до бюджету - вистачало і на регулярне підвищення зарплат, і на пенсії!



Але ж нє, у 2010 прийшов Азіров і майже знищив малий бізнес своїм кабальним податковим кодексом. Забули вже про Податковий Майдан? От зелені продовжують азіровщину!
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01.12.2020 12:17 Ответить
ШАЙБУ ШАЙБУ ШАЙБУ)))))
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01.12.2020 12:24 Ответить
на вас гівно предприємців якось пох,бариги смердячі які ніх не виробляють і тільки "купі-прадай" не нийте,в США пдатки по 70% і не ниють.
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01.12.2020 12:26 Ответить
Об стену убейся, осел! Ты не думаешь, что кроме барыг там есть и водители, и фермеры, и сфера услуг! Куда пойдешь обувь ремонтировать? В Эпицентр? АТБ?
Дебил, .бя © С.Лавров
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01.12.2020 14:06 Ответить
Якщо ти так "грамотно" пишеш, то твоя думка нецікава. Неграмотні тупі люди мають взагалі триматися осторонь таких складних речей, як політика та економіка!
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01.12.2020 15:50 Ответить
Только ликвидация олигархических семей может помочь выжить малому бизнесу.
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01.12.2020 12:27 Ответить
Ну,и как ты собираешься добраться до своих Абрамовичей,Усмановых,Сечиных и всяких других Вексельбергов?
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01.12.2020 12:42 Ответить
Ну да - лучше убейте этих зажравшихся пенсов и недореформировавшихся медиков...
А есть ведь еще музеи, театры, турагентства, коктейль-бары, фитенс-клубы, массажные салоны, бордели, наконец - им как жить, как развивать экономику?
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01.12.2020 12:43 Ответить
По сути все это уже не имеет значения. Та, хиплая система которая хоть как то работала посыпалась. Начиная со следующего года мелкие предприниматели просто уйдут в тень, как было в 90-ые. Вот и все. Кто будет в выигрыше? Тут все банально просто и это будет не госказна. Налоговики, полиция, местные администрации. Вот они уже будут собирать "налоги" с уже не официальных ФОПов. И как мы понимаем наполнять не бюджет, вернее бюджет, только уже свой. Естественно будут откаты в гору. Если капнуть глубже, начнется хаос. Я не удивлюсь если на базарах снова появятся бандюки, даже не в погонах или с удостоверениями налоговой и госинспекции по труду. А банальные бандюки с обрезами, паяльными лампами и короткостволом. Хз... но уже процесс не остановить. Разве что уменьшить каким то образом последствиям.
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01.12.2020 12:45 Ответить
А почему они уйдут в тень? РРО не даст честно платить налоги? Если они платят честно сейчас то и будут дальше платить, а если они и сейчас в тени то с РРО точно хуже не будет.
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01.12.2020 13:30 Ответить
"...хуже не будет", где то я уже это слышал))) И тут все просто, 2 группа налогообложения, это в большинстве все мелкие ФОПы, зачастую даже без наемных работником. Они и так платят налоги (ЕСВ, ПДФО), кроме этого часто и аренду. Если вы думаете что они "рвут" бабло и ныкают его от государства, ну, тогда спуститесь на землю. РРО это лишняя нагрузка, которая в условиях "лохдаунов", "карантинов" для них как камень на ногу по среди реки. Вот и начнет мудрый нарид искать выхода из положения. Еще вопросы? Мне не жалко тех, кто полтора года назад визжал про усталость от "вайны" на которой никогда не был, п...здел про "хуже не будет...", рассказывал про "мышыбратьев и своего пацана с нарида...". Честно, пох...р на этих поцев. Но были ведь адекватные люди среди предпринимателей, вот за них обидно.
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01.12.2020 14:09 Ответить
Абсолютно вірно пане Михайло! Податки почнуть збирати самі "качки-бандюки".
Подивимось що тоді ФОПівці заспівають!
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01.12.2020 13:58 Ответить
А что, разве не "Пэця" вас "убивал"? Вы ж именно этого ему "нипрастили" и проголосовали за клоуна!
А теперь вы, кретины, просите Вову "не убивать", вместо того, чтоб выйти с лозунгами "Вову гэть"!
Включайте мозги и меняйте лозунги. Или расходитесь по домам, "кина ни будит".
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01.12.2020 12:46 Ответить
Сам ты клоун.
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01.12.2020 14:06 Ответить
Сам ты клоун.
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01.12.2020 14:07 Ответить
хочєтся спросіть у фопов - а хто це зробив разом !
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01.12.2020 12:52 Ответить
мабуть агєнти крємля !
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01.12.2020 12:56 Ответить
А как дружно все торгаши голосовали за Зелю 🤣
Получили ? А теперь кушайте на здоровье , только не обляпайтесь !
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01.12.2020 12:57 Ответить
Шел второй год каденции президента и рядом шел второй год протестов предпринимателей. В ногу шагаете, товарищи!
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01.12.2020 13:00 Ответить
"Не вбивайте малий бізнес": ФОПи протестують під Радою проти карантину і фіскалізації - Цензор.НЕТ 1493
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01.12.2020 13:01 Ответить
Странно,нет ни одного плаката типа порошенковор,лишбынипорошенко,хуженибудет.
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01.12.2020 13:11 Ответить
Какая такса флагом помахать?
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01.12.2020 13:25 Ответить
Жаба давит? Не ссы, ты, стуча по клаве, больше зарабатываешь
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01.12.2020 14:07 Ответить
Милейший, свою жабу на других не примеряй.
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01.12.2020 14:20 Ответить
Ну не хочуть податки платить іначе більше не чможцть купляти квартиры, машины, жить на широку ногу і всюди розказувати, що вони бідні і несщастні.
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01.12.2020 14:04 Ответить
Коля, прежде чем писать - сам побудь в шкуре ФОПа. Ты, например, не в курсе, что грузоперевозчику на общей системе, в затраты нельзя ставить ни аккумуляторы, ни шины, ни запчасти - только топливо. Дебилизм - дебилизм, но на это никто не смотрит, смотрят, как нагнуть народ! И тебя в том числе.
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01.12.2020 14:10 Ответить
Шановні, немає чого переводити в готівку. Йдіть додому.
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01.12.2020 14:11 Ответить
Не домой рано! Авось из искры возгорится пламя.
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01.12.2020 14:23 Ответить
Порох вам хреновый был? Кушайте не обляпайтесь.
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01.12.2020 14:39 Ответить
оті, хто написли плакати недерджавною, заробили на введення анттифопівського закону.
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01.12.2020 15:38 Ответить
Цікаво б було кожного спитати,торгуєш на базарі з прилавка,овочи вирощені,чи штани рубашки,-чи маєш свого магазина,а як відомр по життю,то й два -три...,не хочеш свій дохід вказувати,а працюючи на підприємствах з зарплати законопослушно кожного місяця процент від заробітку в державну казну,то хто патріот,хто свою державу не дурить,там щось не видно бабусь,що торують по дрібниці...та й ніхто ж їх не зобовязу. тими касовими на відкритому прилавку користуватись,активісти неначе.
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01.12.2020 17:34 Ответить
Дайте Бубочке ещё 100 дней он же не лох какой то,разберётся))))
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01.12.2020 19:30 Ответить
захожу на круг рынка
хочу купить пачку сухих дрожжей
на круге сотни полторы фопов
цена 18 грн и во всех
отхожу 50 метров атб
те самые дрожжи 14грн
зачем такие фопы
они не дают продать тому
кто делал товар своими руками или вырастил
они просто делают товар дороже
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02.12.2020 09:30 Ответить
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