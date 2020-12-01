"Не убивайте малый бизнес": ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
Сегодня, 1 декабря, предприниматели снова вышли на акцию протеста под здание Верховной Рады.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие расположились на площади Конституции, ул. Грушевского прилегающих к зданию Верховной Рады, а также на ул. Садовой возле здания Комитетов ВР. Движение автотранспорта на данных участках перекрыто. Предприниматели держат плакаты со своими лозунгами. Основное требование митингующих принятие законопроектов №3853-1(2), 3993, отменяющих фискализацию малого и микробизнеса. Кроме того, предприниматели протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса.
Пока идет заседание профильного комитета Верховной Рады, митингующие решили пройти маршем вокруг правительственного квартала и вернуться под здание ВР. Они прошли по улице Грушевского до Европейской площади, затем пошли по ул. Крещатик. Движение на данных участках дороги перекрыто.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Наплодили торгашні з бувших кваліфікованих робітників.
Також крупні корпорації масово конвертують готівку через ФОПи - зрозуміло хто там в беніфенціарах ходить)))
Слід розподілити ФОПи. Тим, хто займається виробництвом - кров не пити.
Требуют не уничтожать упрощенную систему учета и отчетности и против выборочного запрета работать в карантин.
Я вообще на общей системе. Когда то был и на 2 и на 3 группе. Вы ФОП, но не в теме.
1) Базарникам РРО не вводят.
2) Нужно вести первичку и склад. А это бухгалтер и кладовщик. Крупные сети, разбитые на ФОП это с легкостью предоставят. А сам за себя должен в трое увеличить непроизводственный штат.
3) Похоже вы ни разу не попадали на проверку с планом штрафов у инспекторов.
В закон о РРО нужно добавить всего одну строку: уголовное наказание инспектору за незаконно выписанный штраф. Без права отсрочки наказания.
Представляете, сказать народу: Что бы выполнить закон и не получить убытков, цены поднимутся в 2-3 раза.
Или - мини олигархи! Ришучише !
А может под микро-мини хочет пролезть Макси бизнес.?!Подумайте.
И на десерт _ SAVEфоп-это торговая марка,все права и использование в одних руках.
Але ж нє, у 2010 прийшов Азіров і майже знищив малий бізнес своїм кабальним податковим кодексом. Забули вже про Податковий Майдан? От зелені продовжують азіровщину!
Дебил, .бя © С.Лавров
А есть ведь еще музеи, театры, турагентства, коктейль-бары, фитенс-клубы, массажные салоны, бордели, наконец - им как жить, как развивать экономику?
Подивимось що тоді ФОПівці заспівають!
А теперь вы, кретины, просите Вову "не убивать", вместо того, чтоб выйти с лозунгами "Вову гэть"!
Включайте мозги и меняйте лозунги. Или расходитесь по домам, "кина ни будит".
Получили ? А теперь кушайте на здоровье , только не обляпайтесь !
хочу купить пачку сухих дрожжей
на круге сотни полторы фопов
цена 18 грн и во всех
отхожу 50 метров атб
те самые дрожжи 14грн
зачем такие фопы
они не дают продать тому
кто делал товар своими руками или вырастил
они просто делают товар дороже