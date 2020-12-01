"Не убивайте малый бизнес": ФОПы протестуют под Радой против карантина и фискализации. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня, 1 декабря, предприниматели снова вышли на акцию протеста под здание Верховной Рады.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие расположились на площади Конституции, ул. Грушевского прилегающих к зданию Верховной Рады, а также на ул. Садовой возле здания Комитетов ВР. Движение автотранспорта на данных участках перекрыто. Предприниматели держат плакаты со своими лозунгами. Основное требование митингующих принятие законопроектов №3853-1(2), 3993, отменяющих фискализацию малого и микробизнеса. Кроме того, предприниматели протестуют против введения карантинных ограничений для бизнеса.

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Пока идет заседание профильного комитета Верховной Рады, митингующие решили пройти маршем вокруг правительственного квартала и вернуться под здание ВР. Они прошли по улице Грушевского до Европейской площади, затем пошли по ул. Крещатик. Движение на данных участках дороги перекрыто.



































































































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ