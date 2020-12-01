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Новости Коронавирус и карантин
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"Мы должны быть очень-очень внимательными", - Меркель предупредила о возможности третьей волны пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предупреждением о возможности третьей волны пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила во время видеоконференции с представителями полиции ФРГ.

"Зимой мы должны быть еще очень-очень внимательными... Иначе у нас будет снова новая волна", - цитирует Меркель телеканал Welt.

Она подчеркнула, что зимой люди всегда больше болеют и без пандемии, холода могут только увеличить число заболевших.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки число случаев коронавируса в ФРГ увеличилось на 13 тыс. 604.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Германии решили продлить мягкий локдаун до 20 декабря с возможностью продления до января

карантин (16729) Меркель (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
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01.12.2020 11:38
+3
Заедь в 17..посмотри.. И 9,,
Да.. Ты ж антиковидник .. Значит идиот.. Кароче.. Пока сам не пройдешь этот ад.. Хотя ад не страшен.. А страшны такие идиоты....
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01.12.2020 11:55
+2
Тебе, дорогуша, нужно сначала к психотерапевту, а потом на экскурсию в в ковидное отделение и желательно без маски.
Когда могзов нет - лечится только так ))
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01.12.2020 11:41
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Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город - это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана.
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01.12.2020 11:38 Ответить
Тебе, дорогуша, нужно сначала к психотерапевту, а потом на экскурсию в в ковидное отделение и желательно без маски.
Когда могзов нет - лечится только так ))
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01.12.2020 11:41 Ответить
Заедь в 17..посмотри.. И 9,,
Да.. Ты ж антиковидник .. Значит идиот.. Кароче.. Пока сам не пройдешь этот ад.. Хотя ад не страшен.. А страшны такие идиоты....
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01.12.2020 11:55 Ответить
в секте коронопсихозных это не воспринимают, им ляшко, степановы короче разные ушлепки в уши льют вранье. ковидло - надуманные мировые сопли, абы революций в мире поменьше, да и активы по дешевке скупить, потом отменить и втридорога продать. Аферы мирового масштаба, как и биткоин, никто не отменял
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01.12.2020 12:18 Ответить
Перша, друга, третя хвиля... Так і до 9-го валу доберемось.
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01.12.2020 11:41 Ответить
Господи 9 вал.. 10 вал..
Больные которые задыхаюстся..им все равно...
Знаете моя подруга которая чаи гоняет при пур плюс... Офигела.. Её соседка задыхается (с ней по телеОны общалась) и говорит мне что делать.. Блин я что спец.. Скорую вызывать..это уже не шутки.. Одно дело иметь.. А другое слышать.. Она не может говор то... Колет себе два укола в живот... А я что? Я сама этот ужас пережила.... Скорую вызывать.. Если приедет.. А если нет.. Антибиотики Херачить по проТоколу... Блин.. Мой опыт это мой опыт.. Пу то и негативный.. МРжет ее скорая заборет...другого пути не вижу...
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01.12.2020 12:08 Ответить
Забыли еще написать как люди, надеясь выжить, вырывают друг и друга маски на улицах. Уколы в живот делали от бешенства и очень давно, на вас там старую вакцину от сказа тестируют?
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01.12.2020 12:17 Ответить
'В ФРГ подтвердили сроки начала достройки СП-2' - 5 декабря

Украине надо вводить самые жестокие санкции против немцев
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01.12.2020 14:05 Ответить
Дебилоиды, по указке сверху, таки загонят народ в стойло, привыкаем к карантинам, ограничению прав и свобод, навсегда..
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01.12.2020 14:24 Ответить
Уважність- це надійний засіб від третьої хвилі коронованої пандемії?
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01.12.2020 17:52 Ответить
 
 