"Мы должны быть очень-очень внимательными", - Меркель предупредила о возможности третьей волны пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предупреждением о возможности третьей волны пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила во время видеоконференции с представителями полиции ФРГ.

"Зимой мы должны быть еще очень-очень внимательными... Иначе у нас будет снова новая волна", - цитирует Меркель телеканал Welt.

Она подчеркнула, что зимой люди всегда больше болеют и без пандемии, холода могут только увеличить число заболевших.

По данным института Роберта Коха, за последние сутки число случаев коронавируса в ФРГ увеличилось на 13 тыс. 604.

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