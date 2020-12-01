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"Мы должны быть очень-очень внимательными", - Меркель предупредила о возможности третьей волны пандемии
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предупреждением о возможности третьей волны пандемии коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила во время видеоконференции с представителями полиции ФРГ.
"Зимой мы должны быть еще очень-очень внимательными... Иначе у нас будет снова новая волна", - цитирует Меркель телеканал Welt.
Она подчеркнула, что зимой люди всегда больше болеют и без пандемии, холода могут только увеличить число заболевших.
По данным института Роберта Коха, за последние сутки число случаев коронавируса в ФРГ увеличилось на 13 тыс. 604.
Топ комментарии
+6 Solomon #418722
показать весь комментарий01.12.2020 11:38
+3 Татьяна Бобошко
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+2 Sergiy Nimuy
показать весь комментарий01.12.2020 11:41
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Когда могзов нет - лечится только так ))
Да.. Ты ж антиковидник .. Значит идиот.. Кароче.. Пока сам не пройдешь этот ад.. Хотя ад не страшен.. А страшны такие идиоты....
Больные которые задыхаюстся..им все равно...
Знаете моя подруга которая чаи гоняет при пур плюс... Офигела.. Её соседка задыхается (с ней по телеОны общалась) и говорит мне что делать.. Блин я что спец.. Скорую вызывать..это уже не шутки.. Одно дело иметь.. А другое слышать.. Она не может говор то... Колет себе два укола в живот... А я что? Я сама этот ужас пережила.... Скорую вызывать.. Если приедет.. А если нет.. Антибиотики Херачить по проТоколу... Блин.. Мой опыт это мой опыт.. Пу то и негативный.. МРжет ее скорая заборет...другого пути не вижу...
Украине надо вводить самые жестокие санкции против немцев