Немчинов о результатах карантина выходного дня: Статистика показывает замедление и стабилизацию количества случаев COVID-19

Министр Кабмина Олег Немчинов рассказал, от чего зависит решение об интеллектуальном карантине и локдауне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Сложно комментировать то, что еще не утверждено. Мы ждем официальных выводов Минздрава по итогам трех недель карантина выходного дня, и уже на основании этого будут приниматься дальнейшие решения. По результатам анализа Секретариата СНБО, есть по неделям явное снижение активности по выходным, а если посмотреть статистику по росту количества заболеваемости, еженедельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и практически стабилизация количества украинцев, которые заболели и выявлены с коронавирусной инфекцией. Я думаю, что мы завтра увидим предложения Министерства здравоохранения и соответственно им будем принимать решение", - отметил министр.

Также Немчинов прокомментировал информацию о вероятности полного локдауна.

"Прекращение экономической активности рассматривается, но оно может быть скорректировано по итогам той или иной сферы. Это касается, к примеру, креативной сферы, деятельность которой прекращена в выходные дни", - объяснил Немчинов.

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