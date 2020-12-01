Немчинов о результатах карантина выходного дня: Статистика показывает замедление и стабилизацию количества случаев COVID-19
Министр Кабмина Олег Немчинов рассказал, от чего зависит решение об интеллектуальном карантине и локдауне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Сложно комментировать то, что еще не утверждено. Мы ждем официальных выводов Минздрава по итогам трех недель карантина выходного дня, и уже на основании этого будут приниматься дальнейшие решения. По результатам анализа Секретариата СНБО, есть по неделям явное снижение активности по выходным, а если посмотреть статистику по росту количества заболеваемости, еженедельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и практически стабилизация количества украинцев, которые заболели и выявлены с коронавирусной инфекцией. Я думаю, что мы завтра увидим предложения Министерства здравоохранения и соответственно им будем принимать решение", - отметил министр.
Также Немчинов прокомментировал информацию о вероятности полного локдауна.
"Прекращение экономической активности рассматривается, но оно может быть скорректировано по итогам той или иной сферы. Это касается, к примеру, креативной сферы, деятельность которой прекращена в выходные дни", - объяснил Немчинов.
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Украіні негайно треба:
1) Перевести учнів 5-11 класів (хоча б),а краще всіх на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо з 16:00 до 00:00
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих супермаркетах.
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах.
анализ делают более недели
реанимация вся забита - очередь
он про ету стабилизацию говорит ?
...
все стабільно херово
"ссущественно" твой батя одевал/надевал изделие номер .... сам знаешь какое.
че ты шепчешь то?
Дауни.
Але ви цього не змогли проконтролювати. Чи не схотіли. Хтось у цій мутній водиці гроші заробляє.
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