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Компромиссный законопроект о возобновлении ответственности за ложь в декларациях появится в ближайшие дни, - "слуга народа" Кравчук

Компромиссный законопроект о возобновлении ответственности за ложь в декларациях появится в ближайшие дни, -

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни должен рассмотреть президентский законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и предложенную рабочей группой редакцию, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

Об этом рассказала журналистам заместитель фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Далее должен поработать профильный комитет - по вопросам правоохранительной деятельности... Я думаю, что в ближайшие дни комитет будет рассматривать обе редакции, и дальше уже компромиссный комитетский вариант, который сможет объединить наиболее позитивные предложения президентского текста и рабочей группы, будет внесен в сессионный зал", - сказала Кравчук во время брифинга в парламенте 1 декабря.

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При этом она также подчеркнула, что в президентский вариант законопроекта более жесткий. Он предусматривает лишение свободы за то, что "чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект дороже миллиона гривен… то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность".

По словам парламентария, на 80% подход рабочей группы является таким же, но "там есть несколько более мягкие наказания за непредставление или умышленные ошибки, недекларирование тех или иных объектов".

"Я сегодня видела заявление спикера парламента о том, чтобы за эти нарушения было лишение свободы. В итоге увидим, что выдаст комитет в законопроекте как компромиссный вариант. Но нужно ещё понимать, что… есть решение Конституционного суда, который признал, что за такое нарушение не может быть лишения свободы, и оно в силе. Во-вторых, юристы отмечают, что до сих пор не было ни одного решения суда, когда бы лишали свободы - были штрафы, был запрет занимать определенные должности, но никого ещё не посадили" - добавила Кравчук.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений.

30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4441 авторства членов рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, предусматривающий восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, но не предусматривающий лишение свободы.

ВР (29226) электронное декларирование (1025) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+5
Сами создали трудности, которые с успехом решают.
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01.12.2020 11:48
+3
А компромісний - це який? Якщо не задекларував майна менше як на 5 млн. грн., значить неувінават???
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01.12.2020 11:49
+3
Компромісний, Карл !!! Це типу згвалтував але не зовсім ?
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01.12.2020 11:50
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Сами создали трудности, которые с успехом решают.
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01.12.2020 11:48 Ответить
А компромісний - це який? Якщо не задекларував майна менше як на 5 млн. грн., значить неувінават???
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01.12.2020 11:49 Ответить
Компромісний, Карл !!! Це типу згвалтував але не зовсім ?
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01.12.2020 11:50 Ответить
"Шобы у нас все было, и нам за то ничего не бЫло!"
...тамада хороший, и конкурсы интересные...
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01.12.2020 11:50 Ответить
Не тратьте время попусту. Нужен какраз БЕЗКОМПРОМИСТНЫЙ) не прокатит компромистный.
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01.12.2020 11:52 Ответить
30 лет компромиссов с коррупцией. Давайте и дальше...
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01.12.2020 11:53 Ответить
Мабуть, що він буде схожим на Закон про імпічмент президента. Він же ж Є? Є! А можна його застосувати? При нинішній монобільшості-НІ!
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01.12.2020 11:56 Ответить
375 голосів навіть без "моно" назбирати буде складно
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01.12.2020 12:57 Ответить
Отакої! З корупцією йдемо на компроміс. Шедеврально!
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01.12.2020 11:57 Ответить
Вначале уберите олигархов и их холуём от управления государством Украина,а потом занимайтесь реформами ,у слуг и их при слуг мозгов совсем не хвата
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01.12.2020 11:59 Ответить
Компромиссный законопроект о возобновлении ответственности за ложь в декларациях появится в ближайшие дни, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5054

..
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01.12.2020 12:00 Ответить
Компромиссный законопроект о возобновлении ответственности за ложь в декларациях появится в ближайшие дни, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7156
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01.12.2020 12:00 Ответить
Не показуйте цей "ріст" зебілам, бо почнуть радіти.
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01.12.2020 12:05 Ответить
Режиссер всех этих искусственных проблем в Украине всем известный, и сидит на Банковой, сейчас даже затрудняюсь точно сказать, клоун или фээсбэшник ермак, но они импугались, что будет много посадок команды 95 балагана и пошли на сговор с КС, с жуликом и прелателем, тупицким, при этом шут играет роль более жестского сторонника борьбы с коррупцией.
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01.12.2020 12:32 Ответить
Какие нафиг тут могут быть компромиссы?
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01.12.2020 12:40 Ответить
чиновник умышленно не внес

Блін ... Це вже проходили - як доказати, що навмисно ???
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01.12.2020 12:55 Ответить
тварь она, такая же, как и подонок клован
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01.12.2020 13:19 Ответить
???????????????????????????????????????
судей повесить на фонарях,
их решения аннулировать,
какие в жопу проекты ?
надеюсь Байден будет бойкотировать зеленского и его кодляк,
уж лучше Порошенко с его олигархическим порядком,
чем клоун на верёвке у охметова
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01.12.2020 13:18 Ответить
Шо? Опять?!
Компромісний законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях з'явиться найближчими днями, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7338
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01.12.2020 14:08 Ответить
Компромисс между коррупционерами и властью, которая тоже является коррупционером.
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01.12.2020 14:53 Ответить
 
 