Компромиссный законопроект о возобновлении ответственности за ложь в декларациях появится в ближайшие дни, - "слуга народа" Кравчук

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни должен рассмотреть президентский законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование и предложенную рабочей группой редакцию, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

Об этом рассказала журналистам заместитель фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Далее должен поработать профильный комитет - по вопросам правоохранительной деятельности... Я думаю, что в ближайшие дни комитет будет рассматривать обе редакции, и дальше уже компромиссный комитетский вариант, который сможет объединить наиболее позитивные предложения президентского текста и рабочей группы, будет внесен в сессионный зал", - сказала Кравчук во время брифинга в парламенте 1 декабря.

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При этом она также подчеркнула, что в президентский вариант законопроекта более жесткий. Он предусматривает лишение свободы за то, что "чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект дороже миллиона гривен… то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность".

По словам парламентария, на 80% подход рабочей группы является таким же, но "там есть несколько более мягкие наказания за непредставление или умышленные ошибки, недекларирование тех или иных объектов".

"Я сегодня видела заявление спикера парламента о том, чтобы за эти нарушения было лишение свободы. В итоге увидим, что выдаст комитет в законопроекте как компромиссный вариант. Но нужно ещё понимать, что… есть решение Конституционного суда, который признал, что за такое нарушение не может быть лишения свободы, и оно в силе. Во-вторых, юристы отмечают, что до сих пор не было ни одного решения суда, когда бы лишали свободы - были штрафы, был запрет занимать определенные должности, но никого ещё не посадили" - добавила Кравчук.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о восстановлении уголовной ответственности за уклонение от подачи декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений.

30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4441 авторства членов рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, предусматривающий восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, но не предусматривающий лишение свободы.