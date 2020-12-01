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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Кравчук об отказе Кремля от обмена удерживаемыми лицами: Россия и Путин не хотят мира в Украине

Кравчук об отказе Кремля от обмена удерживаемыми лицами: Россия и Путин не хотят мира в Украине

По мнению главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной.

"Мы подали на обмен список из 11 фамилий. И мы просили, чтобы они дали аналогичный список нам. Хотя бы для обмена списками. Но мне очевидно, что они даже этого делать не хотят", – сказал LIGA.net глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, комментируя отказ России провести на Донбассе обмен удерживаемыми лицами до конца года, передает Цензор.НЕТ.

После этого обмена людьми, списки которых полностью готовы, Кравчук предлагал действовать дальше по принципу "всех на всех".

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"Россия на минских переговорах блокирует не только обмен пленными, а вообще всё. Любые вопросы даже не политического, а чисто технического характера. Скажем, заблокировано открытие двух контрольно-пропускных пунктов", – подчеркнул Кравчук.

"У нас нервы крепкие, выдержат. Но дело не в нервах. Дело в том, что мы не видим реальных шагов к миру со стороны России, – говорит Кравчук. – Шесть лет идет война. Шесть лет работает ТКГ. И за эти шесть лет, можно сказать, более-менее решен только один вопрос: о режиме тишины. И то: более-менее. Все остальное блокируется. А люди погибают, инфраструктура разрушается, мир не наступает".

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"Я уверен, что Россия, – а не ОРДЛО, они только волю Кремля выполняют, – Россия и Путин не хотят мира в Украине. Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной, чтобы она жила по политике Кремля", – резюмировал Кравчук

Автор: 

Кравчук (1226) россия (95352) Донбасс (26955) пленные (2125) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+42
Кравчук об отказе Кремля от обмена удерживаемыми лицами: Россия и Путин не хотят мира в Украине - Цензор.НЕТ 6905
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01.12.2020 12:00
+40
прозрел миротворец альцгеймерный
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01.12.2020 11:53
+37
ПреЗЕдент с этим не согласен....это все Порох мира не хотел, а в глазах Пукина сплошной мир....
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01.12.2020 11:52
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Прозрел.
Интересно, когда Зеля то же самое скажет.
А потом показать ему его предвыборные выступления, где "достаточно просто прекратить стрелять" . . .
И чтобы сказал : "Петро Алексеевич, извините, Вы правду говорили насчёт сроков окончания войны, что проблема в россии, а не в нас. Был неправ".

Только это вряд ли. Я бы очень удивился, если бы Зеля шаблон порвал . . .
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01.12.2020 15:42 Ответить
Вот это блин открытие после 6 лет войны!!!

Еще через год ЗЕленые и нафталиновые откроют, что это Роися начала войну.
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01.12.2020 16:03 Ответить
ТОЛЬКО РАЗДУПЛИЛСЯ КГБЭШНИК СТАРЫЙ !!!???
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01.12.2020 16:59 Ответить
Такого "жирафа" еще не видел!
Чтоб за 17+ лет дошло!
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01.12.2020 17:03 Ответить
Кто бы мог подумать.... Это же надо... Кто бы мог представить... Старый предатель косит под дурачка...
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01.12.2020 19:35 Ответить
давно ясно, что рф будет тянуть резину как можно дольше.
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01.12.2020 20:54 Ответить
***** старий нашатнулся в сартире , глаза открились ублюдоккомуняцкий
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02.12.2020 01:22 Ответить
А від зеЛоха ми це коли почуємо ?
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02.12.2020 07:42 Ответить
А де тебе це щойно дійшло, покруч ?
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02.12.2020 09:10 Ответить
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