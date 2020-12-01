Кравчук об отказе Кремля от обмена удерживаемыми лицами: Россия и Путин не хотят мира в Украине

По мнению главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной.

"Мы подали на обмен список из 11 фамилий. И мы просили, чтобы они дали аналогичный список нам. Хотя бы для обмена списками. Но мне очевидно, что они даже этого делать не хотят", – сказал LIGA.net глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, комментируя отказ России провести на Донбассе обмен удерживаемыми лицами до конца года, передает Цензор.НЕТ.

После этого обмена людьми, списки которых полностью готовы, Кравчук предлагал действовать дальше по принципу "всех на всех".

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"Россия на минских переговорах блокирует не только обмен пленными, а вообще всё. Любые вопросы даже не политического, а чисто технического характера. Скажем, заблокировано открытие двух контрольно-пропускных пунктов", – подчеркнул Кравчук.

"У нас нервы крепкие, выдержат. Но дело не в нервах. Дело в том, что мы не видим реальных шагов к миру со стороны России, – говорит Кравчук. – Шесть лет идет война. Шесть лет работает ТКГ. И за эти шесть лет, можно сказать, более-менее решен только один вопрос: о режиме тишины. И то: более-менее. Все остальное блокируется. А люди погибают, инфраструктура разрушается, мир не наступает".

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"Я уверен, что Россия, – а не ОРДЛО, они только волю Кремля выполняют, – Россия и Путин не хотят мира в Украине. Россия выполняет свое стратегическое задание: сделать Украину послушной, чтобы она жила по политике Кремля", – резюмировал Кравчук