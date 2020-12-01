"Введенный Кабмином карантин добил малый и средний бизнес. Хочу извиниться перед предпринимателями" - "слуга народа" Леонов

Введеный Кабмином "Карантина выходного дня", дал очень сомнительные результаты в эпидемиологической ситуации, но точно добил малый и средний бизнес.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "СН" Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ.

"Единственное, что мне хочется сделать за три недели "Карантина выходного дня" - это Извинится перед предпринимателями..... Введеный Кабмином карантин, дал очень сомнительные результаты в эпидемиологической ситуации, но точно добил малый и средний бизнес. У меня все..." - заявил "слуга народа" Леонов.

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